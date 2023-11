El intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, cuestionó que el presidente Luis Lacalle Pou “prioriza la lealtad personal con sus amigos” sobre la fidelidad a la población uruguaya frente a distintos acontecimientos polémicos en los que se vio envuelto el gobierno, entre ellos la crisis política desatada alrededor de la tramitación del pasaporte de Sebastián Marset.

En entrevista con el programa Desayunos informales, de Canal 12, este jueves Orsi sostuvo que “lo primero que hace” el presidente es “confiar” en personas de su entorno que luego terminan siendo investigadas o imputadas por la Justicia por diferentes motivos. En esa línea, mencionó el caso del exjefe de seguridad de Presidencia Alejandro Astesiano y el del exsenador nacionalista Gustavo Penadés.

“Lo que me parece que pasa es que hay un tema de lealtades. Este gobierno y el propio presidente se mueven con un esquema de lealtades, que está bien”, expresó el intendente. No obstante, apuntó que “la lealtad es primero con el que te votó y, fundamentalmente, con todo el pueblo, no con tus amigos”. “Hay como un abuso o un exceso en eso de la lealtad, la amistad”, agregó.

Orsi señaló que un mandatario debe “moverse fundamentalmente en esa actitud republicana de la lealtad y la confianza que se tiene que tejer entre los ciudadanos y el gobierno”. “No puede ser la lealtad en algunos casos lindando con lo que es la omertá”, aseveró y reiteró que “la primera lealtad es con los ciudadanos” y de eso “parece” que en este gobierno “no se han dado cuenta”.

El precandidato del FA dijo que Lacalle Pou se equivocó “varias veces”, y “sin querer, quizás, esté cayendo en algo que lo perjudica y mucho a él mismo”. “Usted no es fulanito de tal que es amigo de menganito, usted es el presidente de la República”, expresó.

En ese mismo contexto, Orsi cuestionó al gobierno por “hacer una reunión por el garaje nada menos que en la Torre Ejecutiva”, en referencia al encuentro entre su exasesor Roberto Lafluf y los viceministros Guillermo Maciel y Carolina Ache, que encomendó el propio presidente.

“Si tú te quieres reunir con quien sea en un bar o restaurante, te hacés cargo. Ahora cuando tú le pides nada menos que a un viceministro que entre por atrás a tratar de resolver cómo encaramos esto, es como barrer debajo de la alfombra permanentemente”, planteó.

Por otra parte, Orsi defendió la forma en que actuó el FA como oposición y también como gobierno ante casos importantes como el del exvicepresidente Raúl Sendic, “por un tema bastante más alejado del crimen organizado que esto”. Y apuntó que tanto él como la fuerza política aprendieron de esa situación y otras que atravesó el FA en el gobierno.