Tras la “molestia” que existió entre legisladores de la Comisión Especial de Frontera con Argentina en la cámara baja con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por no concurrir al recinto parlamentario para explicar el impacto de las medidas que se tomaron para el litoral, finalmente, la cartera envió un documento en el que ahonda en algunas de las iniciativas que se adoptaron para paliar la notable diferencia cambiaria que existe con Argentina, que, entre otras cosas, hizo crecer el desempleo en esa zona.

Según el documento, al que tuvo acceso la diaria, existió un “alivio tributario” para micro y pequeñas empresas localizadas en zonas fronterizas por el que fueron beneficiadas 5.816 empresas, por un total de 241,6 millones de pesos. El total de contribuyentes potenciales beneficiarios (residentes en la frontera con Argentina y con Brasil, contribuyentes de las Prestaciones Tributarias Unificada Monotributo, IVA Mínimo, IRAE e IP) es de 9.007, de los cuales se acogieron efectivamente a la medida 1.442, y la renuncia tributaria fue de 181,8 millones de pesos.

Por otra parte, en el documento se da cuenta de que hubo una reducción del Imesi, que corresponde a la enajenación de naftas en los pasos de frontera terrestre con Argentina, en 30%. Esta medida se aplicó desde el 1° de mayo de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, mientras que desde el 1° de junio de este año hasta ahora aumentó a 40%. En tanto, para las zonas fronterizas con Brasil, la reducción del impuesto se mantuvo en 24%.

¿Qué medidas se aplicaron para generar nuevas inversiones en zonas fronterizas?

En la evaluación de los proyectos de inversión presentados para emprendimientos ubicados en Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera y Cerro Largo, todos departamentos fronterizos, el MEF destacó que se aumentaron dos puntos en el “factor descentralización”.

Por otro lado, en octubre de 2022, por decreto, se declaró “promovida” la actividad de producción de ágatas y amatistas trabajadas y de artículos elaborados a partir de estas, “generando de esta manera nuevas inversiones en Artigas”.

Además, en enero se modificó la reglamentación del régimen de Promoción de Parques Industriales y Parques Científicos Tecnológicos, “de forma que resulte más atractiva la instalación de nuevos emprendimientos”. Por otra parte, el gobierno destacó una “importante inversión” en el área de Paso de Frontera Fray Bentos, donde se hicieron reformas en distintos sectores del área, como también una nueva tienda libre de impuestos.

La obra demandará unos 12 millones de dólares “y se espera que la obra genere unos 300 empleos de forma directa e indirecta, más los puestos de trabajo permanentes una vez finalizada la misma con todos los servicios funcionando”.

En tanto, a partir de octubre se dispuso que las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas hasta a 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre con Argentina y Brasil, que se dediquen al comercio al por menor, puedan acceder a garantías del Sistema Nacional de Garantías (SIGA), al abonar una comisión única bonificada de 0,6% anual, para los créditos de capital de trabajo de hasta 48 meses de plazo. En esto están exceptuados el comercio de autos y motos.

Por otro lado, como parte de las medidas tendientes a otorgar “cierto alivio” a las micro y pequeñas empresas de zonas fronterizas, UTE otorgó la bonificación del 100% del cargo fijo y por potencia para los clientes con una potencia contratada menor a 40 kW, y una bonificación del cargo fijo y el equivalente al cargo por potencia contratada de 40 kW a los clientes con una potencia contratada mayor a 40 kW. Desde la cartera resaltaron que estas medidas se encuentran vigentes hasta abril del año próximo.

Atado a esto, en el marco de los Jornales Solidarios, el MEF recordó que en la primera fase del programa quedó un saldo sin ejecutar de 1.963 jornales, por lo que el Congreso de Intendentes decidió redistribuir ese total en los meses de noviembre y diciembre de 2022, reasignándolos a Salto, Paysandú y Río Negro, a razón de 327 jornales mensuales adicionales en cada uno de estos departamentos, por el crecimiento del desempleo.

Por otro lado, informaron sobre lo que significó el subsidio a empresas que hayan contratado a residentes del litoral. En el informe sostuvieron que atendieron a jóvenes entre 15 y 29 años o mayores de 45 en Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas, quienes fueron incorporados, desde el 1° de mayo de 2023 y hasta el 31 de octubre de 2023, al programa “Colectivos en Situación de Vulnerabilidad Social”.

Con base en información del Banco de Previsión Social, con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los resultados de esta medida fueron 34 empresas subsidiadas, entre las que se encontraban 63 empleados. Esto significó un subsidio de 2.932.390 de pesos.

Litros de nafta vendidos en frontera

Desde el gobierno dieron cuenta de que “a pesar de las medidas establecidas, el volumen de ventas de naftas en dichas zonas se ha mantenido relativamente estable”. Apuntaron que el monto del descuento otorgado durante el año 2022 ascendió a 1.574 millones de pesos, que se divide en 941 millones de pesos en la frontera con Argentina y 633 millones con Brasil, y, en el período enero-octubre 2023, alcanzó 1.150 millones de pesos –789 millones de pesos en la frontera con Argentina y 361 millones de pesos en Brasil. Esto representó una “renuncia fiscal” de 2.724 millones de pesos en todo el período.

Continúan las críticas

Nicolás Lorenzo, diputado del Frente Amplio (FA) de Artigas, relativizó el impacto de estas medidas. “Todos saben de las largas filas por los puentes que unen Uruguay con la Argentina; el tránsito de mercadería de ahí es conocido. Esto demuestra que la gente no está consumiendo, no apoyando al comercio local, porque las medidas fueron muy pocas, el comerciante no logró trasladar esos descuentos, esos beneficios, más que nada, a su consumidor ciudadano”, señaló a la diaria. Por ende, para Lorenzo, las medidas son totalmente “insuficientes” porque no llegaron al “destinatario”.

La diputada frenteamplista de Paysandú, Cecilia Bottino, agregó que 10 millones de dólares en un año en toda la frontera Brasil-Argentina “es un vuelto”. En diálogo con la diaria, dijo que la medida de subsidio a contrato de personas fracasó, y mencionó el caso del departamento de donde es oriunda, donde se registraron sólo seis personas. “Lo otro son medidas que venían de antes y lo único que hicieron fue continuar”, apuntó.

Por su parte, Juan Carlos Moreno, diputado colorado de Paysandú, dijo a la diaria que las medidas “paliativas” en su momento tuvieron “buen efecto, pero siempre fueron quedando de forma insuficiente”. Para el legislador, eso era “claro y sabido” dado que la igualdad, sobre todo con los tipos de cambios paralelos, “nunca se iba a poder alcanzar para mitigar directamente la realidad”. Aún así, dijo que no sabe si es “falta de información o qué”, porque, por ejemplo, “si se miran los números de las empresas que se presentaron [para tener subsidio], no podés creer. Es muy nada”, afirmó en referencia a la cantidad de beneficiarios. Según Moreno, faltó “más trabajo” en lo territorial de parte del MEF.

Por otra parte, consideró que, al haber un cambio de signo político en Argentina, con Javier Milei, “cambiaron los vientos”, lo que puede beneficiar a Uruguay, en especial al litoral, a que no vayan tantos compatriotas al vecino país. “Me imagino en la proyección que dentro de unos meses ya la situación va a ser diferente y mucho más beneficiosa para el lado nuestro. Se está buscando otra certeza, y el beneficio ya se empieza a notar con nosotros”, afirmó.

Para Moreno, lo “importante” ahora es que estas medidas paliativas deberían de quedar por “mucho tiempo” para empezar “a darle aire a los comerciantes, para que pueda haber generación genuina de trabajo nuevamente en el departamento, por lo menos por dos años más”.