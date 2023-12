Este jueves fue el último día de Álvaro Delgado como secretario de Presidencia, ya que renunció para dedicarse de lleno a la campaña, como uno de los precandidatos del Partido Nacional. Hace pocas horas, Delgado participó de su último evento como jerarca, en La Paz, Canelones, en donde la Administración de los Servicios de Salud del Estado inauguró la séptima casa de desarrollo de la niñez.

Consultado por la prensa sobre el cierre de esta etapa, Delgado dijo que “es como el último día de clase”, y es “muy removedor” porque pasó por “muchas cosas”. “Quizás fue la tarea más desafiante de mi vida. Obviamente, agradecerle al presidente [Luis] Lacalle Pou por la confianza, a todo el equipo de Presidencia y a los ministros. Tuvimos casi cuatro años de una intensidad brutal, empezando a los 13 días con la pandemia, y, si me permiten, agradecerle a mi familia por bancar”, dijo.

Señaló que, “con errores y con aciertos”, lo que no podrán decir es que no dejó “todo”, porque le puso “toda el alma, todo el corazón y todas las ganas”, todo lo que tuvo a disposición para “tratar de enfrentar las crisis, solucionar problemas, tratar de que las políticas públicas se lleven a acabo y que el ciudadano sea el centro de la política pública”.

Delgado agregó que se va con una sensación “de paz” por “el deber cumplido”. “Uno siente que el estar al lado del presidente de la República gobernando, tomando decisiones todos los días, muchas veces les cambiaba la vida a muchos ciudadanos”, subrayó.

Minutos después, el presidente Lacalle Pou saludó a Delgado en su cuenta de X: “Ya hace muchos años que caminamos juntos. Fue un gran compañero en la gestión en todo momento. Sobre todo en los más difíciles. Con enorme tranquilidad, una extraordinaria capacidad negociadora y casi ilimitada de trabajo. Gracias Álvaro Delgado y éxito en este nuevo desafío”.

“Hace cuatro horas que soy candidato 100%”

Ya en la noche de este jueves, Delgado participó de su primer acto sin el traje de secretario de Presidencia, en un evento del sector blanco Renovación y Victoria (lista 97), comandado por Gustavo Borsari, que hace pocas semanas renunció a la vicepresidencia de la Agencia Nacional de Vivienda. “Hace cuatro horas que soy candidato 100%, 24/7”, fue lo primero que dijo Delgado al cerrar el evento, y lo invadió una ola de aplausos. Agregó que se va de su cargo “con nostalgia, pero no triste”, porque, como decía el fallecido dirigente blanco Jorge Larrañaga, “lo mejor está por venir”. “No me voy triste porque me voy a un desafío mucho más lindo, que es empezar a volver, en este caso, no como secretario sino como presidente de la República”, subrayó.

El precandidato dijo que “lo que está en juego” en la próxima elección es “mucho más que cinco años, nos vamos a jugar el Uruguay del futuro”. “En la elección que viene, o avanzamos en este mismo camino, con innovación y desarrollo, y con reglas de juego claras, generando inversión, empleo, abriendo el Uruguay al mundo, modernizando el país, con certezas y con paz, o gana el Frente Amplio [FA] y retrocedemos varios casilleros, al peor FA, el más radical, el que no tiene cortafuego ni interlocutores. Que además va a condicionarnos a gobernar en estado de asamblea, condicionados por los sindicatos. Pero que, además, va a volver a emparejar hacia abajo y a dividir en buenos y malos a una sociedad que no tiene más divisiones”, aseguró.

Delgado subrayó que el gobierno “no usó nunca las crisis como excusa, como hicieron otros países de América Latina, para subir los impuestos”. Agregó que este gobierno “hizo lo que tenía que hacer y además bajó los impuestos”, y que no entiende por qué los dirigentes de la oposición “se molestan tanto y se ponen tan nerviosos” por lo que anunció en un acto el lunes, que si le toca ser presidente no va a subir los impuestos.

“En vez de enojarse, y de andar zigzagueando para no decir definiciones… Porque, en definitiva, cuando no sos claro es porque tenés un cangrejo debajo de la piedra y algún impuesto quieren poner. El Uruguay necesita explicaciones, no gente enojada. Los candidatos tenemos que ser claros con la gente. Los candidatos del FA tienen que ser claros con la gente. ¿Van a poner más impuestos o no? Nosotros somos claros y decimos que no, y ellos andan diciendo ‘Gre Gre’ para decir ‘Gregorio’”, subrayó.

Más adelante, Delgado volvió a insistir, como en sus últimos actos, con que este gobierno “está invirtiendo por primera vez en tratar de regularizar asentamientos”, dado que “el FA dejó algo que es inmoral, 218.000 uruguayos en asentamientos, en condiciones indignas, después de 15 años de bonanza económica y de mayoría propia”. “Además, vamos a trabajar en igualdad de oportunidades y descentralización, porque para nosotros cada individuo vale, viva donde viva, y por eso estamos haciendo la mayor obra de saneamiento de la que se recuerda en la historia de OSE: 61 localidades del interior van a tener saneamiento a partir de marzo del año que viene, para dar igualdad de oportunidades a los que viven en el interior”, dijo.

Por último, Delgado sostuvo que Uruguay fue el país “que mejor manejó la pandemia” y eso no es mérito del gobierno, “sino de los uruguayos, pero si de alguien no es mérito es del FA, que ni siquiera en la pandemia se puso del lado del gobierno” para decir “este es un tema nacional, no vamos a hacer política con esto”. “Estuvieron siempre del lado de enfrente, tirando piedras. Por eso la elección que viene es tan importante, para que cada uno la sienta, la viva y se comprometa, porque se están comprometiendo por su familia, no por los candidatos”, finalizó.