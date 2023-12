“Para mí, Álvaro [Delgado] es como un hermano, y el otro día le dije que [yo] era como la hermana de [Javier] Milei, porque como ustedes me dicen que yo soy la jefa... Así que conmigo van a contar todos”, empezó diciendo la senadora blanca Graciela Bianchi este lunes de noche en el Centro Gallego de Montevideo, en Carrasco, donde tuvo lugar la despedida de año de la Lista 404 (Aire Fresco), del Partido Nacional (PN), que apoya la candidatura de Delgado.

Bianchi habló pocos minutos y se ganó los aplausos de los presentes cuando señaló que al Frente Amplio (FA) “hay que decirle lo que se merece”: que es “el peor FA”. “Así que hasta la victoria de Álvaro”, arengó Bianchi.

Luego habló el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El jerarca sostuvo que este gobierno “también es humilde” y aseguró que “se terminaron los tiempos de la soberbia, donde se piensa que todo se hace bien”. Lema resaltó la presencia en el evento de Valeria Ripoll, exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, que ahora forma parte del PN y apoya a Delgado. El ministro sostuvo que la decisión de Ripoll “muestra que el proceso” del gobierno “está en el mejor momento”, y que el proceso “viene para quedarse”.

“A veces nos preguntan por qué Álvaro Delgado. ¿Hay que explicar por qué Álvaro Delgado? Álvaro Delgado está probado: ya jugó, ya gobernó, ya enfrentó adversidades, impulsó transformaciones; es una figura y un candidato que permite que desde el 1º de marzo de 2025 ya entremos a la cancha con todo, a seguir los cambios y las transformaciones, y a seguir profundizando en el Uruguay del 'sí se puede'”, sentenció Lema.

Delgado, los impuestos y la delincuencia

El evento lo cerró Delgado, que hizo subir al escenario a los principales dirigentes del sector. El precandidato dijo, ya pensando en la elección de 2024, que él y su equipo ofrecerán “certezas, en todo sentido”. “Y la primera certeza que le tenemos que dar a la gente es que nosotros, si nos toca gobernar -como estoy seguro que nos va a tocar, con el apoyo de todos ustedes-, no vamos a subir los impuestos, no vamos a andar especulando, sin decir las cosas claritas”, anunció. Delgado insistió en que en un eventual gobierno suyo no va a subir los impuestos y que “si hay alguna corrección que hacer, la vamos a hacer por el lado del gasto, pero no sobre la espalda de la gente”, sostuvo.

Luego Delgado se refirió a la reforma de la seguridad social, contra la que el PIT-CNT impulsa un plebiscito, y dijo que sabe que “a algunos les incomoda este tema porque están muy condicionados por su propia interna, por los sectores radicales, porque están en esa pulseada de ganar en la interna del FA”. “Pero acá no hay que enojarse con este tema, cada uno tiene su posición y es respetable. Lo que tiene que hacer cada uno es explicar cuál es su posición, porque en esto también tenemos que dar certezas y ser claritos con la gente. Van a estar algunos que van a firmar, y firmar es querer derogar el sistema, y van a confiscar 22.000 millones de dólares de ahorro de los uruguayos, y estamos nosotros, que vamos a querer mantener la reforma y vamos a defender el ahorro de los uruguayos”, subrayó.

El precandidato blanco resaltó que el gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou encaró algo que era “absolutamente necesario”, porque el FA “dejó a 218.000 uruguayos en más de 650 asentamientos en todo el país, y esto es un tema moral, ético”: “Después de 15 años de gobierno, con mayoría propia y bonanza económica, no priorizaron la regularización y relocalización de los asentamientos. No priorizaron darles una vivienda digna a estos uruguayos que la necesitan desesperadamente”, señaló.

Delgado agregó que este gobierno está invirtiendo “casi 500 millones de dólares en solucionar este tema”, dentro del Plan Avanzar, que “va a solucionar” la situación de “cerca de 65.000 uruguayos que viven en condiciones indignas”. “Faltan; por eso, nosotros, con certezas, vamos a decir que va a haber una fase dos del Plan Avanzar, para seguir dándoles a más uruguayos una vivienda digna como se merecen”, sostuvo.

Por último, Delgado anunció que si le toca ser presidente, con el Ministerio del Interior profundizará algo que empezará Nicolás Martinelli, el titular actual de esa cartera (también de Aire Fresco), que tiene relación con “un concepto de combate dual a la delincuencia: ser muy duros en la represión, pero también trabajar sobre las causas del delito”. “Tiene que ver con el combate frontal al narcotráfico, pero también mucho que ver con trabajar con la reinserción de la gente privada de libertad”, finalizó.