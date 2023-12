La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, habló de la situación ambiental de la ciudad e informó que hasta el 27 de diciembre se han recolectado de los contenedores domiciliarios (sin contar comercios y empresas) 60.000 toneladas de basura, mientras que en el mismo mes del año pasado habían sido 50.000.

“Esto es el equivalente a que hubiéramos levantado durante todo diciembre los residuos de 2.000 contenedores adicionales todos los días. El volumen de residuos que se ha generado en este mes es verdaderamente muy grande”, dijo Cosse este jueves en una rueda de prensa.

La jerarca destacó “el esfuerzo que ha hecho la intendencia para avanzar hacia un mapa verde, y que ha tenido sus dificultades, ha sido muy grande. Pero también ha quedado demostrado el compromiso, la tenacidad y que se puede lograr”. También agradeció a la ciudadanía porque utiliza el servicio que la comuna presta para recolección de residuos, que se solicita por el número de Whatsapp 092 250 260. Explicó que en setiembre el promedio de solicitudes fue de 1.000 por día, mientras que en la última semana de diciembre la cifra fue de 5.000.

La jefa comunal dijo que además de recibir esas 5.000 solicitudes, “el nivel de hurgado ha sido explosivo, y ese hurgado es generado por personas en situación de calle. En estas fiestas lo hemos visto, y la verdad es que hay una cantidad dolorosa”. Resaltó que la intendencia analiza todas las imágenes que le llegan sobre la situación de los residuos en la ciudad. “A las personas que no están en situación de calle, [les pedimos] que por favor no pongan un bidet, un wáter o un árbol de navidad junto al contenedor. Que no pongan un sillón, una cocina, una licuadora o cajas de regalos”, dijo.

Explicó que la comuna, por intermedio de ese número de Whatsapp, coordina para retirar ese tipo de artículos de forma gratuita. “Creo que la intendencia está demostrando que por más montaña de residuos que haya, la retiramos. Pero necesitamos apelar a la ciudadanía que no está en situación de calle a que con nosotros asuma ese compromiso cultural. No nos cuesta nada”, sostuvo.

Cosse informó también que durante 2023 se retiraron 120.000 toneladas de residuos de los cursos de agua, que fueron ingresados a la usina de Felipe Cardozo.

Agregó que la intendencia continuará brindando la información “a todo aquel que la consulte”, y que se mantendrá la “publicación del portal de datos abiertos”. “Gobernamos en base a evidencia, y es en base a evidencia que estamos compartiendo con la ciudadanía estos datos. Acá nos necesitamos todos, y la intendencia responde”, concluyó.