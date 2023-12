Al día siguiente de que Uruguay se abtuviese, por segunda vez, de apoyar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una resolución a favor de “un alto al fuego humanitario inmediato” en la Franja de Gaza, el ministro de Relaciones Exteriores (MRREE), Omar Paganini, compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para explicar la posición uruguaya.

“Cuando Uruguay tiene que votar una moción que evalúa un tema, tiene que ser una moción equilibrada”, manifestó en rueda de prensa el canciller al término de la comisión. La abstención del gobierno uruguayo, sostuvo, no supone que “estemos en contra de un alto al fuego”, sino que “estamos en contra de una declaración que no es equilibrada”. “Esa fue la explicación que dimos”, señaló.

Este martes una mayoría de 153 países –entre ellos, Brasil, Francia y China– aprobó en la Asamblea General de la ONU una resolución que expresa preocupación ante “la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza y el sufrimiento de la población civil palestina”.

La resolución exige “un alto al fuego humanitario inmediato” para “proteger a las poblaciones civiles palestina e israelí conforme al derecho internacional humanitario”. Además de Israel y Estados Unidos, votaron en contra de la moción otros ocho países y 23 se abstuvieron, entre ellos, Uruguay, Argentina y Alemania.

Paganini señaló que el gobierno uruguayo votó en la ONU una “enmienda” a la moción en consideración que “situaba el problema donde había comenzado”, es decir, “en el ataque terrorista de Hamas”. “Porque si no, tenemos pronunciamientos globales que sólo hablan de los problemas de Israel en Gaza, [pero] no hablan equilibradamente de cómo empezó el problema, con un ataque terrorista de Hamas enormemente violento, espantoso, que fue debidamente condenado por todo el sistema político uruguayo, pero que en la ONU es un tema que no aparece”, expresó.

El canciller reconoció que, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, en el que fueron asesinadas más de 1.400 personas, “Israel ha atacado Gaza, y [ahora] hay una situación humanitaria y sería muy deseable que se pudiera proceder a un alto al fuego”. No obstante, subrayó que “si no miramos la historia en su conjunto, nos estamos equivocando”.

Según el FA, Uruguay “ha cambiado su posición histórica”

“Nos entristece la posición de Uruguay”, afirmó en rueda de prensa el senador frenteamplista Daniel Caggiani, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, y recalcó que el actual gobierno “ha cambiado una posición histórica” del país con relación al histórico conflicto entre Israel y Palestina.

Caggiani dijo que la oposición le planteó al canciller emitir una declaración “contundente”, de manera bilateral, “expresándose por un alto al fuego”. “Creo que la población uruguaya en general tiene una posición bastante clara de defender la paz y el diálogo político”, afirmó.

El senador sostuvo que la Franja de Gaza atraviesa actualmente una situación humanitaria “muy preocupante”, con “más de 18.000 personas asesinadas”, “más de 50.000 heridos” y “más del 50% de las viviendas derruidas”. “El propio secretario general de las Naciones Unidas [António Guterres] está diciendo que necesita que el mundo apoye una tregua, sobre todo, para posibilitar el ingreso de ayuda humanitaria”, señaló.

Caggiani dijo que la oposición también planteó en comisión la posibilidad de que el gobierno uruguayo tenga “algún gesto humanitario”, como por ejemplo, “colaborar con agua potable o algunos instrumentos que hoy están faltando en Gaza”. Pero “no hubo ninguna respuesta, ni positiva ni negativa”, por parte de las autoridades del MRREE.

Antecedente

La de este martes fue la segunda abstención de Uruguay en la Asamblea General de la ONU con respecto a la guerra en la Franja de Gaza. A fines de octubre, cuando aún estaba Francisco Bustillo al frente del MRREE, el gobierno uruguayo se abstuvo de votar una resolución no vinculante que pedía “una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida” entre Israel y Hamas.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, fue citado al Parlamento por este asunto y argumentó que la abstención pretendió marcar una “insatisfacción con determinados elementos del texto de la resolución”, pero “no necesariamente con el fondo de la sustancia”. El principal problema, sostuvo, es que “no resultaba aceptable que en la resolución no se incluyera mención alguna a los brutales ataques terroristas, el pasado 7 de octubre, por parte de Hamas”.

“Como lo viene haciendo Uruguay desde 1947, insistimos y subrayamos que nuestro país continúa apoyando la solución de dos estados independientes y del derecho tanto de Israel como de Palestina a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas”, afirmó Albertoni entonces.