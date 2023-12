Opción Consultores presentó este miércoles, en Telenoche, los resultados de su última encuesta de preferencias electorales internas del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC), que arrojaron la preferencia del electorado por el intendente canario, Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el expresidente del Codicen, Robert Silva, en sus internas partidarias, respectivamente.

Frente a la pregunta “De los siguientes líderes, ¿a cuál preferiría como candidato a presidente de la República por el Frente Amplio en las próximas elecciones?”, 55% eligió a Orsi, 33% a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, 5% al senador Mario Bergara y 1% al intendente salteño, Andrés Lima, mientras que el restante 6% no sabe o no contesta.

Estos guarismos implican un crecimiento marcado para el intendente de Canelones desde la medición anterior (agosto), cuando recolectaba 43% y Cosse 39%, y la máxima ventaja de la serie histórica de esta consultora por sobre la intendenta capitalina –22 puntos–. El informe de Opción resalta que Orsi “cierra el año liderando la interna frenteamplista y ampliando ventajas” ante Cosse y que, entre ambos, “nuclean las preferencias de casi 9 de cada 10 electores”.

Interna blanca

En la interna blanca, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recolecta 52% de las adhesiones, secundado por la candidata Laura Raffo, con 18%. En tercer lugar figura el senador Juan Sartori –aunque no confirmó que vaya a ser candidato–, con 13%, el senador Jorge Gandini, con 7%, y el ministro de Defensa, Javier García –tampoco oficializado–, con 4%. Al igual que en el FA, 6% no sabe o no contesta.

Álvaro Delgado. (archivo, noviembre de 2023) Foto: Camilo dos Santos

Al presentar la grilla de candidatos confirmados a los encuestados, Delgado alcanza 61% de las preferencias y Raffo 26%, mientras Gandini suma dos puntos porcentuales (9%).

Para Opción, “observando las tres mediciones del año donde se ha trabajado con esta grilla de tres precandidatos, quedan claras dos continuidades claves: el ordenamiento de los precandidatos ha sido siempre el mismo y han existido invariablemente ventajas apreciables de Delgado sobre Raffo (26 puntos en el promedio anual) y, a su vez, de Raffo sobre Gandini (22 puntos en el promedio anual)”.

Interna colorada

En el caso del Partido Colorado, Silva se mantiene a la cabeza, con 30% de las preferencias, secundado por el diputado Gustavo Zubía, con 15%, el abogado Andrés Ojeda, con 13%, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, con 8%, el expresidente de Antel Gabriel Gurméndez, con 5%, y el exdirector nacional de Telecomunicaciones Guzmán Acosta y Lara, con 2%.

El nivel de indecisos entre los colorados es alto: 15% no sabe o no contesta, mientras que 11% no prefiere a ninguno. En esta línea, Opción afirma que “el PC se encamina a un comienzo de campaña con relativa paridad e incertidumbre, destacándose la conformación de un escenario donde todos los precandidatos cuentan con niveles de desconocimiento relevantes (aunque dispares) entre la ciudadanía”.

Robert Silva. (archivo, noviembre de 2023) Foto: Camilo dos Santos

