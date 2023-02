La campaña electoral se acerca y en el Frente Amplio (FA) consideran necesario establecer bases entre los sectores y los posibles contendientes para asegurar la unidad a pesar de la competencia interna. Con ese propósito, en la reunión de la Mesa Política del lunes pasado, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, transmitió la propuesta de conformar “un grupo de trabajo que construya condiciones mínimas para las candidaturas”, según supo la diaria.

El planteo de Pereira, que surgió fruto del intercambio anterior en el Secretariado Ejecutivo y que fue bien visto por los dirigentes de los diversos sectores, tiene por objetivo llegar al proceso electoral “con acuerdos mínimos sobre el trabajo a desarrollar y la definición de la fórmula”.

Como ya ha ocurrido en otras campañas electorales, estas comisiones internas cumplen el objetivo de organizar actos y recorridas del conjunto de precandidatos, y en el caso del FA, que suele hacer énfasis en la importancia de la unidad -como dejó planteado el propio Pereira en su discurso por el 52º aniversario de la fuerza política-, también tiene el objetivo de establecer lineamientos para que los precandidatos e integrantes de sectores no exacerben las diferencias.

Una fuente integrante de la Mesa Política manifestó a la diaria que este grupo de trabajo intrapartidario buscará establecer “reglas de juego claras tanto de comportamiento”, como “cuál es la relación de los candidatos y el FA” en su accionar. “Podés competir, pero no haciendo zancadillas al otro”, planteó.

Aún no se resolvió quiénes integrarán este grupo, pero sí “se definió que era necesario” conformarlo, en principio, para “redactar un documento con reglas de juego claras”. Si bien las fuentes señalaron que no hay una relación directa, la propuesta de conformar esta comisión surgió semanas después de que empezaran a registrarse los primeros roces entre los posibles contendientes, como la falta de acuerdo entre Carolina Cosse y Yamandú Orsi sobre la presidencia del Congreso de Intendentes, que terminaron resignando y quedó en manos del Partido Nacional.

Otra fuente indicó que la idea es “evitar los líos que hubo en el período pasado”, en referencia a la campaña de 2019, cuando “cada candidato hacía lo que quería, no se coordinaba nada, había veces que en un mismo departamento había más de un candidato con actos separados”. Indicó que también es para buscar un pacto de “no agresión”, es decir, “hacer campaña pero no pelear entre nosotros”. En conclusión, “es la búsqueda de un acuerdo mínimo en el marco de la unidad”.

La elección de la fórmula, y el “error” que no se quiere repetir

Una cuestión que concita amplia mayoría en el FA es que la fórmula electoral -es decir, quién acompañará al candidato presidencial desde la vicepresidencia- es una decisión que le corresponderá a la fuerza política y no al ganador de las internas, y el grupo de trabajo que se conforme tendrá un rol fundamental para ello. “Ese error no lo vamos a cometer de vuelta”, dijo una fuente en referencia a lo sucedido en 2019 cuando Daniel Martínez acordó por su cuenta con Graciela Villar. Otra fuente consultada puso el mismo ejemplo: “Debería pasar todo por ahí; si no, terminás como con Martínez, que nos enteramos por los diarios de que [la elegida] era Villar”.

Un dirigente señaló que “por lo menos” habría que armar una batería con “las opciones claras de las candidaturas a la vicepresidencia” y que no haya un abanico abierto de posibilidades. En este caso, hay una opinión extendida de que quien quede segundo en la interna debe de forma “natural” completar la fórmula junto al primero, siempre y cuando se trate de una dupla paritaria. El ejemplo más claro sería el de Cosse y Orsi, que hasta ahora figuran como los precandidatos más consolidados, según las encuestas.

También hay quienes señalan que si gana Orsi y Cosse “no quisiera aceptar”, por cualquier motivo, ser la candidata a vicepresidenta, “habría una dificultad importante”, por entender que actualmente no hay otra dirigente mujer que sea tan conocida a nivel nacional, pese a que algunos han “mencionado” a Liliam Kechichian, hoy coordinadora de la bancada de senadores.

Sin embargo, desde sectores que no apoyan ni la precandidatura de Cosse ni la de Orsi ponen en duda esa conformación de la fórmula. Por ejemplo, desde el Encuentro Federal Artiguista, sector que impulsa la precandidatura de Andrés Lima, aseguran que el intendente de Salto sería la persona idónea para completar la fórmula en caso de no resultar ganador de la interna, por entender que representa a votantes del interior del país de mejor forma que cualquiera de los otros contendientes.

José Maldonado, dirigente del sector, dijo a la diaria que Cosse debería estar en la fórmula porque en principio no aparece “otra candidata mujer con la fuerza que tiene” ella, pero apuntó que si la intendenta de Montevideo ganara la interna, más allá de que “una fórmula natural” podría ser el intendente de Canelones, Lima “sería un buen partenaire de Carolina”. En este sentido, expresó que el jefe comunal salteño “tendría esa sensibilidad del interior profundo que no tiene ninguno de los dos” otros intendentes frenteamplistas, a quienes ve con un perfil más metropolitano.