La idea de un IVA personalizado, que planteó este fin de semana el expresidente José Mujica, no es nueva. Pero aun así, voces frenteamplistas entienden que en un eventual nuevo gobierno de esa fuerza política se debería seguir avanzando por ese camino, que inició con rebajas impositivas con la reforma tributaria de 2007 y, por otro, con el IVA cero -para algunos productos- para aquellos que cuentan con Asignaciones Familiares (AFAM) o la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

En el marco de un homenaje a Eduardo Bonomi, histórico dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) fallecido hace un año, el líder de ese sector frenteamplista dijo en una rueda de prensa que le parece “fenómeno” que se anuncie una rebaja impositiva del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el 2 de marzo en el Parlamento, cuando el mandatario Luis Lacalle Pou haga un balance de sus tres años de gestión.

Sin embargo, Mujica indicó que le parece “tacaño” que el presidente “no se acuerde de quiénes están ganando 15 o 20 [mil pesos] para que les tiren chirolas para ahí”. En ese marco expresó que “en definitiva las desigualdades en nuestras sociedades son muy grandes y son las que duelen y, aunque uno no las puede arreglar, por lo menos tiene que simbolizar que no se olvida de los más débiles”.

El excoordinador de Inclusión Financiera Martín Vallcorba recordó a la diaria que durante los gobiernos del FA se estableció una rebaja de la totalidad del IVA, por ejemplo, para todos los pagos -de manera electrónica- que se realizaran con la TUS y las AFAM. Para el economista, se trata de una forma de “focalizar” un “alivio tributario” en lo que las políticas sociales identifican como los sectores más vulnerables. El gobierno liderado por Lacalle Pou mantuvo ese camino para la TUS e implementó una rebaja total del IVA también para quienes cobraran AFAM a través de TuApp, que es una aplicación que elaboró el Banco República junto con Antel.

Por otro lado, el frenteamplista rememoró que en la fundamentación de un proyecto de ley que el gobierno envió al Parlamento en junio del año pasado, y que se aprobó, se “identifica bien cuál es el problema que tiene el IVA”. En su exposición de motivos, explicó el profesional, dice que desde el punto de vista recaudatorio ese impuesto es el “pilar” del sistema tributario uruguayo. En ese caso, se citó que en 2021, por ejemplo, representó 48,8% de la recaudación total. Luego, reconoce que se trata de un impuesto “regresivo”, ya que “no distingue por capacidad de pago de los individuos, recayendo de manera más significativa en los sectores de menores ingresos”.

“Aquí hay un claro reconocimiento del gobierno actual, que por ese motivo es que profundiza una política que se había iniciado en los gobiernos del FA. Lo que plantea ahora Mujica está inspirado en esta misma lógica. Si el gobierno se dispone a implementar un alivio tributario, no parece que la mejor alternativa sea bajar estos impuestos”, expresó, teniendo en cuenta que el IRPF lo pagan sólo poco más de 30% de todos los trabajadores, y en el caso del IASS, sólo 25% de los jubilados.

Por lo tanto, si se implementara una rebaja del IVA eso beneficiaría a toda la población, “aun cuando fuera general”, fundamentó Vallcorba. “Si es una rebaja general del IVA, se benefician todos los consumidores y, como el propio gobierno reconoce que es un impuesto regresivo, sería un avance en términos de progresividad del sistema tributario. Si además se implementara de manera focalizada -como TUS y AFAM-, obviamente el efecto progresivo sería aún mayor, pero claramente no parece ser la opción del IRPF y el IASS, para que ese alivio tributario llegue a toda la sociedad”, agregó.

En tanto, el senador del MPP Alejandro Sánchez dijo en una entrevista con la diaria un mes atrás que un IVA personalizado permitiría “darnos mucha más justicia”. Asimismo, consideró que la otra “área importante”, en un eventual gobierno del FA, son las exoneraciones fiscales. “Hay que seguir trabajando para evitar la evasión, que todavía sigue siendo alta en Uruguay, y discutir el gasto tributario. ¿Cuán eficiente es el grado tributario que asciende casi 6 puntos del PIB? En un debate de cómo distribuir los recursos, eso es un elemento clave”, expresó.

Además, cuestionó cómo se dará la rebaja del IASS y el IRPF, y pidió hacerlo “más inteligente”. A modo de ejemplo, dijo que se debería reconocer el esfuerzo: “Si yo trabajo ocho horas y gano 100.000 pesos y vos trabajás 16 horas y ganás 100.000 pesos, pagamos los dos el mismo impuesto porque el IRPF no reconoce la cantidad de horas trabajadas. Entonces yo creo que un debate serio para hacer más equitativo un impuesto sería este, por ejemplo. Porque es un impuesto más personalizado que los indirectos, naturalmente que el IVA, porque va a la capacidad contributiva de las personas, pero no al esfuerzo que empeñan las personas”.

En tanto, la exvicepresidenta Lucía Topolansky dijo a la diaria que “hoy por hoy” es cada vez “más universal” el uso de la tarjeta de débito y que, incluso, “te hacen hacer todo online”. “Eso va a más y no a menos. La idea es que haya descuentos automáticos a la tarjeta. No es un descuento al comerciante, sino al usuario de la tarjeta. Eso se puede hacer, técnicamente, con la base de datos que existe. Es bastante equitativo, porque no es lo mismo ganar 20.000 pesos, que ganar 40 u 80”, justificó, y agregó que una medida de este tipo podría implementarse en la frontera, en especial en el litoral, porque “le podés mantener el cliente al comerciante”.

Las posibilidades

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del FA, Daniel Olesker, indicó que 16% de los hogares ya tienen el “IVA personalizado”, aunque no se llame así, en referencia a quienes cuentan con la TUS o AFAM. “Es un mecanismo informáticamente muy sencillo de hacer, porque hay que identificar la población a la que se le va a personalizar. Puede ser una devolución total o una devolución parcial”, señaló el exsenador en diálogo con la diaria.

“El problema del IVA es que es un impuesto que no toma en cuenta los ingresos de las personas que lo pagan. Es decir, yo voy a comprar un kilo de arroz y pago 10% tanto como si gano 10.000 pesos o 200.000 pesos. Además, tiene otro problema y es que como si gano 10.000 gasto todo mi ingreso en consumo, pago IVA por todo mi ingreso. En cambio, si yo gano 200.000 pesos y ahorro la mitad, pago IVA sólo por la mitad de mis ingresos, porque la otra mitad, que es ahorro, no está gravada por IVA; o sea, no sólo no toma en cuenta la capacidad de compra, sino que además el IVA neto sobre mis ingresos es mucho más alto en los hogares que no pueden ahorrar que en los hogares que pueden ahorrar”, reflexionó.

En ese caso hay dos tipos de soluciones, según Olesker. Una es definir un IVA menor, que es el mínimo, para los productos que la población usa con mayor frecuencia, los de menores ingresos, que sería la canasta básica. “Cuando el FA hizo la reforma tributaria bajó mucho el IVA chico. El IVA grande, que era 26%, bajó a 22%, pero el IVA chico era 17% y bajó a 10%, o sea, casi a la mitad”, sostuvo. Asimismo, dijo que para el FA era “más impactante” desde el punto de vista distributivo actuar sobre el IVA mínimo “por el peso que tenía en el consumo de los hogares”: “Esa discriminación ya existe, pero se podría seguir potenciando. La otra diferenciación es por núcleo poblacional. Se podría seguir ese camino hacia otros sectores de menores ingresos no identificados con la TUS y AFAM”.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos consideró que la idea de Mujica es un mecanismo “absolutamente válido” porque focaliza el beneficio “en quienes más lo necesitan”. “El IVA, básicamente, es un impuesto regresivo. [Representa] Casi 50% de la recaudación tributaria, pero no distingue la capacidad de pago de la persona. Se recae de manera más significativa en quienes tienen menores ingresos, en tanto mayor porcentaje de su ingreso está dedicado al consumo”, expresó a la diaria. En ese marco, Olmos dijo que la alternativa a eso son los impuestos como el IRPF, el IASS, el Impuesto al Patrimonio, pero con las cartas vistas, “el gobierno está avanzando en el camino opuesto”.

“Los sectores de altos ingresos, en principio, se van a ver beneficiados si hay una rebaja del IASS o del IRPF -insistió-. Quienes tienen las mayores jubilaciones pagan el IASS y eventualmente pasarían a pagar menos impuestos, y nosotros tenemos un problema fuerte de pobreza entre cero y seis años; o sea, entre niños, niñas y adolescentes es del orden de 18% y entre cero y seis es de 23%. Habría que poner ahí el foco”.

Según Olmos, la medida que el presidente anunciará este jueves es contraria al diagnóstico de la reforma de la seguridad social, en la que plantean que el sistema “está desfinanciado”. “A una fuente de financiación la estamos retaceando”, indicó, y recordó que el Comité Fiscal Asesor, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, indicó en un reciente informe que la rebaja del IASS y el IRPF “tendrá impactos directos sobre la posición fiscal estructural, de no verse compensado por ahorros estructurales en las partidas de gasto”.

Una discusión programática

Al ser consultado sobre si es viable que el FA proponga una medida de este tipo en caso de llegar al gobierno en 2024, Vallcorba respondió que la oposición se opuso en plena pandemia a la eliminación de la rebaja de los dos puntos de IVA para pagos con medios electrónicos -antes era de 4%-. “Lo que hizo el gobierno desde que asumió fue aumentar el IVA, por lo tanto, cada vez que hubo alguna oportunidad el FA ha planteado retomar que si se quiere rebajar los impuestos el camino es a través de la rebaja del IVA”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que lo que hay que hacer, “en clave de más allá” del plan de gobierno, es evaluar cuáles son las posibilidades fiscales que el país tiene para que, una vez definido, se sepa cuáles son las prioridades. A título personal, dijo que sería la primera infancia, la educación, entre otras cuestiones de corte social.

En tanto, Olesker indicó que “es posible” que se pueda plantear en el próximo programa del FA una idea de este tipo, y agregó que hay que evaluar cómo se implementaría. “Hay que definir los parámetros. Es sencillo de hacer”, agregó.

Por su lado, Topolansky dijo que el MPP puede llegar a plantearlo dentro del FA: “Estamos peloteando una cantidad de cosas, después vamos a seleccionar de eso lo principal de lo secundario”.