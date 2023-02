El expresidente de la República, José Mujica, dijo que le parece “fenómeno” que se anuncie una rebaja impositiva del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS) y del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) el 2 de marzo en el Parlamento, cuando el mandatario Luis Lacalle Pou haga un balance de sus tres años de gestión.

En cambio, en una rueda de prensa que dio el sábado, Mujica indicó que le parece “tacaño” que el presidente “no se acuerde de quienes están ganando 15 o 20 [mil pesos] y les tiren un chirolas para ahí”. En ese marco, expresó que, “en definitiva, las desigualdades en nuestras sociedades son muy grandes y son las que duelen y, aunque uno no las puede arreglar, por lo menos tiene que simbolizar que no se olvida de los más débiles”.

A su vez, propuso que exista un IVA preferencial: “Ahora que tenemos la tarjeta, se puede rebajar un margen de IVA a la gente que gana muy poco”, indicó, y puso como ejemplo a las mujeres “que quedan solas con hijos” y a las “sirvientas”.

Sostuvo que la sociedad “progresa” desde el punto de vista económico, algo que “es mundial”. Para Mujica, la tasa de crecimiento de la economía “es mucho menor que la tasa de acumulación del capital”, pero esto no quiere decir que “la gente sea más pobre, sino que hay una minoría que es mucho más rica cada vez, y eso es lo que más duele”.

De reformas

Por otra parte, el expresidente se refirió a la reforma jubilatoria que está a estudio en la comisión especial de la Cámara de Representantes. Para el exjefe de Estado no se quiere asumir el “problema” que la población uruguaya tiene: “Cada vez vivimos más -por suerte- y cada vez nacen menos”.

En ese sentido, sostuvo que “si no se buscan formas de acumular recursos y no gastar para poder subsidiar en el futuro a parte de las jubilaciones más pobres, vamos a condenar a mucha gente pobre a que no pueda vivir”. “De ese problema no nos escapamos. Cuando uno habla de pensar para 20 años, no hay ambiente”, agregó.

Asimismo, expresó que no se puede hacer lo que hicieron los noruego, “porque no tenemos respuesta de ello”. Aseguró que se tiene que tener la capacidad de “invertir hoy” para que dentro de 20 años estén “subsidiados los viejos que van a venir”. “Esta reforma no sólo va a hacer que la gente trabaje, sino que esa forma de calcular en el mundo de hoy, con la inestabilidad laboral, que te hagan un promedio de los últimos 25 años, marchaste al spiedo”, opinó.

Por último, dijo que de aprobarse la reforma “va a agravar los problemas”, y afirmó que es “demagógico” porque “de entrada no pasa nada, entonces no te tocan el bolsillo, pero en el mediano plazo creo que tenemos que hacer otra cosa”.