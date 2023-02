Por iniciativa de legisladores del Frente Amplio (FA), la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados recibió a autoridades de la Administración de los Servicios de Salud de Estado (ASSE) encabezadas por su presidente, Leonardo Cipriani, para dar explicaciones sobre la contratación de una empresa para realizar traslados especializados. La diputada del FA Lucía Etcheverry dijo en conferencia de prensa luego de la instancia, que la contratación fue por más de 12 millones de dólares y “de forma absolutamente irregular”, y que las autoridades de ASSE no presentaron documentación. “Ahora tenemos más dudas, porque cuando preguntamos cómo se llegó a esa empresa, las autoridades dicen que no saben”, expresó Etcheverry. Consultados sobre que las autoridades de ASSE sostuvieron que se gastó lo mismo que anteriores administraciones en traslados, el diputado frenteamplista Luis Gallo señaló que es cierto, pero que se le pagaba a empresas “vinculadas a las emergencias móviles”. “Esta es una empresa marítima, que no está registrada, que no tiene habilitación. Pero lo peor de todo es que se facturó 534 millones de pesos en 16 meses, realizando 39.400 traslados en cinco ambulancias para traslados especializados y cinco para traslados comunes. Hicieron 82 traslados por día, lo que es prácticamente imposible, teniendo en cuenta las demoras que hubo en la pandemia de dos o tres horas y además que había que sanitizar esos móviles”, reflexionó Gallo.

Según informó Búsqueda, la empresa es ITHG Proveedores Marítimos SAS, y fue contratada por el SAME 105 por 534.779.424 pesos por 39.246 traslados entre junio de 2021 y octubre de 2022.

Por su parte, Cipriani dijo que este servicio que se contrató “ha permitido que SAME 105 pueda cubrir toda la demanda asistencial” que hubo durante la pandemia por covid-19, y que cuando asumió como presidente de ASSE, “el servicio de SAME 105” tenía 19 ambulancias y “trabajaban siete u ocho” y se contrataba el resto a prestadores “parar cubrir el servicio”. El jerarca agregó que ahora hay 36 ambulancias “del estado, con equipamiento” y también se contratan “ambulancias a la orden”, ambulancias “que estén a disposición y que sean gestionadas por SAME”. “Para eso se hizo un procedimiento de llamado a precios. Dos instituciones se presentaron, y después respondían que no podían cubrir los servicios. Así que esta empresa ITHG empieza a arrendar insumos, no a brindar los servicios. De ambulancias y de personal y todas a disposición de SAME. Eso permitió que SAME pudiera crecer de cinco a seis veces más. Hizo un servicio eficiente y evitó muchas muertes. Es un buen modelo para que continúe”, sostuvo Cipriani, quien aseguró que se trata de un “cambio de paradigma”.

Este viernes la Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extrahospitalaria del Uruguay convocó a una conferencia de prensa para el lunes al mediodía con el fin de responder a las declaraciones de Cipriani.