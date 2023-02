Por unanimidad, la Junta Departamental de Lavalleja aprobó llamar a sala al intendente nacionalista, Mario García, para que explique los gastos que efectuó entre octubre y diciembre de 2022, que ascienden a 116.307.946 pesos -casi tres millones de dólares al cambio actual-, que se disgregan en 944 gastos sin especificar, algo que deberá fundamentar ante el legislativo departamental, según entienden varios curules, en caso de que acepte comparecer.

Todo esto fue observado por el Tribunal de Cuentas (TC), que también llamó la atención a los municipios de José Batlle y Ordóñez, Solís de Mataojo, José Pedro Varela y Mariscala de ese departamento. El desembolso observado a estas alcaldías por el organismo de contralor es de 13.028.942 pesos -desagregado en 183 gastos-; el que más se destaca es Mariscala -nuevo municipio creado en este período, dirigido por el blanco Francisco de la Peña-, donde se observó un gasto de 8.070.130 pesos.

En diálogo con la diaria, el edil frenteamplista Mauro Álvarez denunció que esa plata “tiene que ver con gastos de funcionamiento” que no cumplen con lo establecido con el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). El TC observó que se incumple, varias veces, con lo establecido en el artículo 14 y 15 del Tocaf.

El primero tiene que ver con que los “compromisos” deberán “ser referidos, por su concepto e importe, a la asignación presupuestal que debe afectarse para su cumplimiento. Para los gastos cuyo monto recién pueda conocerse en el momento de la liquidación el compromiso estará dado por la suma que resulte de esta”, mientras que para el segundo inciso mencionado refiere a que no se podrán comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones “sin que exista crédito disponible, salvo para cumplir sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución”.

“Nos llama poderosamente la atención que el TC además de denunciar esos gastos de la comuna también observe gastos de los municipios”, expresó, y graficó que a Mariscala, con ese gasto observado, “lo deben haber hecho nuevo”, porque ocho millones de pesos en esa alcaldía “es algo que llama la atención”. Asimismo, resaltó que “tres millones de dólares observados en tres meses es inaudito para una intendencia pequeña como la nuestra y con un presupuesto votado”.

“Poco transparente”

La exintendenta de Lavalleja y hoy edila por el PN Adriana Peña señaló a la diaria que quiere explicaciones de su sucesor porque esos gastos “no están previstos dentro del presupuesto” de la comuna. “Se ha hecho alarde de que están reorganizando el presupuesto de la comuna y en realidad no es así”, apuntó, y agregó: “Queremos saber en qué se hizo ese gasto, especialmente porque se ha hecho una serie de gastos que tienen que ver con pagos a funcionarios que no estaban dentro de lo previsto, en modalidades que no tienen que hacerse. El aumento salarial del funcionario fue como una compensación”, aseveró.

En ese marco, consideró que la gestión de García es “poco transparente” porque, por ejemplo, no responde los pedidos de informes en tiempo y forma y, además, no da a conocer las resoluciones de la comuna, algo que tiene que hacerse mes a mes. “Dijo que le habíamos dejado una intendencia con deuda, cosa que es mentira. Quiero ver qué reconocen de estos 116 millones de pesos que hicieron de gastos indebidos. Transparencia no hay ninguna”, acusó.

Por su parte, el edil de la Lista 58 -que responde a García- Hugo Olascoaga indicó que los gastos observados “le llaman la atención”, y que por eso acompañaron la citación al líder departamental. “Nadie quiere que haya este tipo de problemas, de observaciones, esos gastos tan notorios, que suman casi tres millones de dólares. Queremos que asista para que nos extienda la información y podamos realmente saber el motivo de esos gastos”, expresó en conversación con la diaria.

En tanto, el edil colorado Néstor Calvo indicó a la diaria que todo lo que viene “observado” les preocupa porque “es dinero de todos los contribuyentes”. Para el dirigente colorado, es una de “las cosas más sanas para la democracia” citar al intendente para que brinde explicaciones y esclarezca los gastos.