Ancap emitió el jueves un par de comunicados con novedades sobre el proceso de asociación privada en el sector del pórtland, deficitario desde hace años. A la idea original de asociar a la empresa pública de manera integral -es decir, “con todas las plantas”- con un inversor privado, se le sumaron dos nuevas opciones: una asociación con la planta de Paysandú y una asociación con las plantas de Manga y Minas. Está previsto que Ancap presente el pliego de la licitación después de la Semana de Turismo.

La empresa estatal informó que en febrero finalizó el llamado a expresiones de interés y diálogo competitivo en el proceso de asociación en el negocio de cemento y cal, en el que “se recibieron consultas, propuestas y sugerencias” de parte de las empresas interesadas, con “reuniones para intercambiar sobre la visión futura y posibles formas de asociación”. Cerrada la etapa, se prevé que la licitación culmine en el segundo trimestre del año y que la asociación comience a funcionar en 2024. Ya sea una asociación integral o alternativa, la participación de Ancap en “la o las sociedades” que se conformen “no será menor al 20%”, aunque siempre “tendría una participación minoritaria”.

En el esquema de asociación integral, la sociedad del privado con Ancap abarcaría las plantas de cemento de Minas y Paysandú, la planta de expedición de Manga y la comercialización del cemento, a través de contratos de comodato por 30 años para la “venta de piedra y explotación de yacimientos”, entre otros aspectos. En cambio, en los esquemas de “adjudicación dividida”, la sociedad sería “sólo para exportación” e involucraría a la planta de Paysandú, por un lado; y por otro, a las plantas de Manga y Minas, también mediante contratos de comodato por 30 años.

Recientemente, en entrevista con Búsqueda, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, se refirió a la asociación integral parcial como un plan B, y expresó que la empresa estatal podría aceptar conformar una sociedad “para exportar sólo a Brasil o sólo a Argentina”. Señaló que durante la etapa de diálogo competitivo se elaboraron alternativas, “que puede ser una o dos para exportar y suministrar al mercado local a Ancap”. La aparición de alternativas al proyecto original de asociación integral es cuestionada por el sindicato.

En diálogo con la diaria, Manuel Colina, secretario general de la Federación Ancap (Fancap), afirmó que las asociaciones parciales van “en contra del proceso especial que el Tribunal de Cuentas le aprobó a Ancap”, esto es, la asociación integral del negocio del portland y “no la asociación por partes”. Adelantó que, en caso de constatarse “una situación de irregularidad”, desde el sindicato “lo vamos a denunciar”. Asimismo, aseguró que el nuevo esquema muestra que “el único interés que tienen las empresas es en las canteras” de piedra caliza, materia prima para la elaboración del cemento.

El secretario general de Fancap señaló que los yacimientos de piedra caliza “son recursos del Estado”, y si bien Ancap “los administra”, “no los puede revender porque son del Estado”. “Por lo único que vienen los privados es por los recursos naturales. Ellos hablan de hacer una asociación con Pamacor, que es 99% de Ancap y 1% de Cementos de Plata, para proveer piedras y exportar”, manifestó.

Según dijo a la diaria el director en representación del Frente Amplio, Vicente Iglesias, las nuevas opciones de asociación privada no se trataron en el directorio, pero apuntó que “el pliego sí tiene que pasar por el directorio para aprobarse”.

En tanto, el director en representación de Cabildo Abierto, José Luis Alonso, remarcó a la diaria que todavía no hay “nada oficial” porque “los pliegos no están prontos”. De todos modos, aclaró que su idea nunca fue la asociación con privados, sino “una compulsa de precios”. “Si nos salimos de esto y el día de mañana [Ancap] empieza a tener utilidades, más de uno va a decir: ‘¿Estos no se daban cuenta de que se podía trabajar de otra manera y daba ganancias?’”, reflexionó. No obstante, apuntó que sólo en 2022 Ancap perdió en el entorno de 16 millones de dólares en el sector del pórtland.

Según Stipanicic, la situación es “dramática” y “angustiante”, y hay que “encontrar una solución”. “En 2022 la pérdida va a empeorar significativamente. Tanto, que sé que nos exponemos a que nos digan que estamos dibujando los números por la asociación”, manifestó.

Preocupación por los puestos de trabajo

En el segundo comunicado, Ancap “se compromete a buscar mecanismos con el fin de asegurar la estabilidad laboral o los ingresos” tanto de los funcionarios públicos como de los trabajadores tercerizados, “independientemente del resultado del proceso licitatorio”. Por este motivo ya hubo varias reuniones entre autoridades de Ancap, los ministerios de Trabajo e Industria y los sindicatos involucrados.

Richard Ferreira, secretario del Interior del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que representa a los 300 trabajadores tercerizados vinculados a la industria cementera, señaló a la diaria que por el momento el compromiso de Ancap “es insuficiente”, aunque reconoció que hubo “avances” en la negociación. “Nosotros pretendemos que Ancap efectivamente se comprometa a que no haya pérdida de puestos de trabajo. Lo que queremos es que cuando se larguen los pliegos de licitación ya esté acordada la estabilidad de los trabajadores”.