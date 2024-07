La condena del exintendente de Artigas Pablo Caram y su sobrina, la exdiputada Valentina dos Santos, en la causa que investiga maniobras por el registro y cobro de horas extras en el gobierno departamental, continúa teniendo repercusiones.

La Usina de Percepción Ciudadana llevó a cabo una encuesta, entre el 19 y 22 de julio, que arrojó que el 82% de la población estaba al tanto del caso, mientras que el 17% no estaba enterado y el 1% no sabe o no contesta.

Entre las personas de 60 años o más, el 90% estaba al tanto de lo sucedido, entre 45 a 59 años, el 88%, y entre 30 y 44 años, el 80%. En tanto, la cifra baja para los menos de 30 años: 68% estaba enterado.

Si se observan los resultados según la situación socioeconómica, entre las personas de nivel bajo, el 69% estaba al tanto, en las de nivel medio, el 81%, y en las de nivel alto, el 93%.

Si se discriminan los datos por preferencias partidarias, entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en noviembre de 2019, el 88% conocía el caso, y entre los que votaron a la coalición de gobierno, baja levemente al 85%.

En cuanto a las diferencias entre quienes viven en el interior y Montevideo, se reportó que entre los primeros el 74% sabía del caso, mientras que entre los capitalinos sube al 87%.

Analizados los resultados teniendo en cuenta la variable de género, se observó que el 76% de las mujeres estaban al tanto, mientras que en los hombres la cifra aumenta al 87%.

Cuando se hizo la encuesta, Caram todavía no había renunciado a la intendencia. Ante la pregunta de si debería renunciar o no al cargo de intendente, el 84% de la población respondió afirmativamente, el 3% dijo que no y el 13%, no sabe o no contesta.

Entre las personas de 60 años o más y las de 45 a 59, el 92% creía que Caram debía renunciar, mientras que entre las de 30 a 44, el 79% respondió que sí. Entre las de 18 a 29, respondieron afirmativamente el 72%.

De los votantes de la coalición de gobierno en 2019, el 81% respondieron afirmativamente, y de los votantes del FA, el 92%.

En tanto, el 88% de los habitantes de Montevideo dijeron que debía renunciar, mientras que en el interior el 78% opinó de esa manera.

Ante la pregunta “¿cuál es el nivel de acuerdo con que la exdiputada Valentina dos Santos, también condenada en la pasada semana, sea quien reemplace a Caram como intendenta de Artigas?”, el 48% se mostró muy en desacuerdo, el 28% en desacuerdo, el 1% muy de acuerdo, el 3% de acuerdo, el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 12% no sabe o no contesta.

Según la variable de edad, el 38% de las personas de 18 a 29 están muy en desacuerdo. En cambio, entre las de 30 a 44, el 50% está muy en desacuerdo, entre las de 45 a 59, el 53%, y entre las de 60 o más, el 52%.

En cuanto a la diferencia entre Montevideo y el interior, en el primer caso, el 55% está muy en desacuerdo y en el último, el 39%.

Entre los que votaron al FA en 2019, el 69% está muy en desacuerdo, mientras que entres los votantes de la coalición multicolor el 33% tiene esta opinión.

“Los condenados firmaron procesos abreviados por los cuales lograron penas alternativas a la prisión, como tareas comunitarias. ¿Cuál es tu opinión sobre las condenas recibidas?”, se les consultó a los encuestados. El resultado fue que el 71% consideró que las penas son más leves de lo que deberían ser, mientras que sólo el 2% opinó que las penas son más severas de lo que deberían ser. En tanto, el 9% opinó que son justas, el 13% no conoce las condenas que recibieron Caram y Dos Santos y el 5% prefirió no opinar.

Por edad, se registró que el 65% de las personas de 18 a 29 años consideraron que las penas son más leves de lo que deberían ser. Entre las personas de 30 a 44, el 71% tienen esta opinión, entre las de 45 a 59, el 79%, y entre las de 60 o más, el 74%.

De las personas que votaron al FA en 2019, el 85% cree que las penas son más leves de lo que deberían ser. La cifra baja al 64% para los electores de la coalición de gobierno.

Ficha técnica Este relevamiento se hizo entre el 19 y 22 de julio de 2024. Se realizó con 500 personas representativas de la población nacional mayores de 18 años. La muestra se seleccionó con base en el sexo y estratos de edad, con datos del Instituto Nacional de Estadística. Todas las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

