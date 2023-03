Cabildo Abierto (CA) no cede en la discusión de la reforma jubilatoria. Por eso, según entienden desde el Partido Nacional (PN) y Partido Colorado (PC), es probable que la reforma naufrague en la comisión especial que trata uno de los principales temas del gobierno de Luis Lacalle Pou: el cambio del sistema previsional.

No obstante, CA tiene previsto pedir una prórroga, al igual que el Frente Amplio (FA). También, esta tarde, habrá una reunión entre Guido Manini Ríos y el presidente Luis Lacalle Pou donde seguramente esté el tema sobre la mesa, informó El Observador. Asimismo, según El País, Lacalle Pou pidió a diputados de su partido que no voten aplazar la reforma jubilatoria.

El viernes es el día que se impusieron para avanzar en la votación en la comisión. Sin embargo, si CA no vota, la reforma queda por el camino. En caso que los diputados cabildantes Álvaro Perrone y Martín Sodano no asistan, la reforma puede seguir rumbo al Plenario porque la coalición, de todos modos, es mayoría ante el FA.

CA amenaza con que si no se atiende el reclamo de bajar los años para calcular la tasa de reemplazo, no levantarán la mano. El proyecto del Poder Ejecutivo lo cambia por el promedio de los mejores 25 años y CA pide reducirlo a 15 años, pero en el PN ya han dicho, insistentemente, que eso es inviable.

Este miércoles se le empezó a dar trámite al ingreso formal a los cambios que remitió el Poder Ejecutivo que requerían de iniciativa privativa. “Lo que será remitido a la comisión para el análisis de la misma, además de esos cambios, hay otros que se están planteando también que no requieren la iniciativa privativa que serán incluidos en la discusión”, dijo el diputado nacionalista Álvaro Viviano.

Por su parte, el diputado del PN y presidente de la comisión, Pedro Jisdonian, señaló que están tratando de llegar a los consensos necesarios para que la reforma avance. “Han sido muchos los avances que hemos tenido a lo largo de estos últimos días. No solamente me parece importante recalcar lo que han sido los dos puntos que han estado sobre el tapete estos últimos días. Estamos con una coalición que está trabajando coordinadamente y que en definitiva va a llegar, creo, dentro de los plazos establecidos como lo veníamos manejando”, estimó, con optimismo el nacionalista.

“Es claro que hay temas que quedan pendientes después de la reforma, que también se incluyen en las conversaciones que vamos a hacer particularmente con las otras cajas. La Caja Bancaria, la Caja de Profesionales, la Caja Notarial, que seguramente requiera algún tipo de entendimiento mayor incluso después de la reforma”, expresó Viviano. “Queremos resolver sobre la reforma que tenemos arriba; creo que a esta altura del partido es la mejor reforma que podemos ofrecer, el que la quiera votar que la vote y el que no que no lo haga”, adelantó el blanco.

Por su parte, el representante colorado Conrado Rodríguez sostuvo que van a “seguir dialogando y negociando” para llegar a buen puerto. “Estamos con la convicción de que es una reforma importante, le realizamos modificaciones que el PC cree que eran necesarias. El Poder Ejecutivo tomó muchas de las sugerencias de cambio que vinieron del PC” dijo, y afirmó que los deja muy conformes.

El ida y vuelta entre los principales socios de la coalición y CA “no implica” que una vez que se vote en comisión “no se siga conversando de cara al Plenario”, donde deberán estar los votos para que la reforma no se archive. “Hay más días luego para poder seguir hablando y negociando para poder llegar a la votación del plenario que entendemos que debería de ser después de la segunda quincena de abril”, agregó.

Sin rumbo a la prórroga

En principio, no estarían dispuestos a pedir una prórroga, tanto desde el PN como desde el PC. Hasta hoy al mediodía, CA tampoco la había pedido. “Nosotros creemos entonces que avanzando y teniendo una mesa de negociación abierta en varios niveles, buscando la posibilidad de que en definitiva se pueda acceder a la votación”, sostuvo, y agregó que la negociación “está en varios niveles”, en referencia al ida y vuelta entre Lacalle Pou y Manini Ríos.

“El plazo es el viernes, o sea que tampoco es una necesidad de estar apurando la cosa ni mucho menos. Sabemos que todavía hay tiempo, se está trabajando. En definitiva, lo que puede ser un ‘no’ hoy puede ser un ‘sí’ mañana, o al revés. No creo que el hacer futurología en estos casos ayude demasiado a la negociación, sí, seguir con la puerta abierta, con el documento abierto”, reafirmó Jisdonian.

Viviano señaló que el cronograma “sigue siendo el mismo” y que este jueves a las 15.00 la coalición se va a reunir para “ordenar la votación y darle forma”. En ese marco, sostuvo que se debe “solucionar pequeños temas que están pendientes” previo a la convocatoria a la comisión para el viernes a las 10.00.

“Si no están los votos, no saldrá la reforma. Esto es un blanco y negro, para nosotros es importante que se vote el viernes en comisión. Si no están iremos al plenario”, indicó.

Rodríguez, en tanto, sostuvo que no la acompañarán porque se atendieron los cambios que exigía el PC. “Entendimos de que 15 días era algo bueno para poder trabajar y para poder hacer las modificaciones que entendíamos del caso, en la medida de que esta propuesta no se aceptó, el PC aceleró el proceso y terminamos presentando las modificaciones el viernes [pasado]. Por lo tanto creemos que la prórroga ya no tendría mayor sentido porque ya hicimos la entrega de nuestras modificaciones”, estableció.

Gustavo Zubía no votará la reforma y Rodríguez dijo que hablará con él El diputado colorado Gustavo Zubía señaló que no votará la reforma de la seguridad social porque no elimina el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS). Rodríguez respondió que no lo ha conversado “particularmente” con su correligionario y si bien “está clara su posición con respecto al IASS, pero en este proyecto de ley no hay temas impositivos”. “Me gustaría poder conversar con él sobre los aspectos más sustanciales del proyecto a ver si él está de acuerdo o no”, afirmó.