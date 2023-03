La madeja dentro de la coalición por la reforma de la seguridad social viene cada vez más entreverada, al punto de que este martes hubo una reunión más allá del ámbito de la comisión que estudia el proyecto en la Cámara de Diputados, dado que allí está trancado, y el principal responsable es Cabildo Abierto (CA). El martes, a última hora de la tarde, hubo un encuentro clave entre el senador cabildante Guillermo Domenech, el senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés y la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

Según pudo saber la diaria, en la reunión los blancos plantearon la urgencia de que se vote el proyecto en comisión antes del viernes, pero CA sigue firme con sus pedidos y Domenech les hizo saber que, en todo caso, están dispuestos a votar una prórroga para seguir discutiendo la iniciativa, pero siempre y cuando la pida el oficialismo; si la extensión la propone el Frente Amplio, no la apoyarán. Este miércoles a las 10.00 habrá una reunión de dirigentes cabildantes sobre el tema y definirán qué posición toman, para luego darle una respuesta formal al PN.

A su vez, para el miércoles también a las 10.00 estaba pactada una nueva reunión de los diputados de la coalición que integran la comisión que estudia la reforma, pero uno de los legisladores se preguntaba el martes cuál sería el sentido de hacerla, dado que el último anuncio que hizo CA en ese ámbito no les dejaba margen para acordar. En la mañana de este martes, en el edificio Anexo del Palacio Legislativo, el oficialismo mantuvo una reunión con el equipo económico, encabezado por la ministra Arbeleche, para explicar los cambios que el Poder Ejecutivo le hizo al proyecto, basados en varias propuestas de la coalición.

Pero, según informó el martes El Observador y pudo reconstruir la diaria por asistentes de la reunión, cuando Arbeleche se disponía a explicar punto por punto, el diputado cabildante Álvaro Perrone fue al grano e hizo oficial lo que ya había esbozado en la tarde del lunes en la reunión con sus pares de la coalición: que CA no votará la reforma si no contemplan su pedido de bajar los años para calcular la tasa de reemplazo. Así las cosas, se vivió una situación que incomodó a la ministra, dado que Perrone, luego de comunicarle la postura de su partido, se paró y se fue de la sala. Arbeleche le subrayó que era importante que se quedara a escuchar, y el diputado cabildante le contestó que a donde se dirigía era quizás más importante, dado que se iba reunir con el diputado blanco Sebastián Andújar, presidente de la cámara baja, por este y otros temas. Al final, no se llegó a ir, pero de todas formas la reunión con el equipo económico fue más corta de lo esperado.

De cualquier manera, el fondo de lo que plantea CA tiene que ver con la tasa de reemplazo, por la que se calcula el monto de la jubilación, que según el régimen actual se basa en el promedio de los 20 mejores años de aportes o de los últimos diez años de actividad –siempre y cuando no supere en 5% al de los 20 mejores–. El proyecto del Poder Ejecutivo lo cambia por el promedio de los mejores 25 años y CA pide reducirlo a 15 años, pero en el PN ya han dicho, una y otra vez, que eso es inviable. El lunes, en rueda de prensa, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo que bajarlo a 15 o incluso mantener los 20 “atentaría contra lo central, que es el financiamiento y la sostenibilidad del sistema”.

Entre el optimismo y la “crisis”

Según supo la diaria, en filas de la coalición hay gran malestar con la actitud de CA ante el equipo económico, pese a que públicamente se siguen mostrando optimistas con la posibilidad de negociar un acuerdo. Incluso, un diputado oficialista llegó a usar la palabra “crisis” para referirse a lo que sucedería dentro de la coalición si finalmente el proyecto muere en comisión. Además, no son pocos los dirigentes del oficialismo que ven en esta postura de CA una forma de presionar para que se voten algunos de los proyectos de ley que presentó, como el de prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años, con el cual en filas del PN no estaban todos plenamente de acuerdo, y al menos proponían algunos cambios para aprobarlo –como subir el mínimo de edad para poder hacer uso de ese beneficio de 65 a 70 años–.

Un legislador de la coalición señaló que ya no les queda más nada por hacer en la comisión para destrabar el asunto, y sólo resta esperar la posibilidad de que el nudo se pueda desatar, justamente, más allá del ámbito de los diputados, como en la reunión del martes, con el argumento de que en el documento Compromiso por el país, que firmaron los cinco partidos de la coalición antes del balotaje de 2019, se establecía “iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”.

Por último, en diálogo con la diaria, el diputado blanco Pedro Jisdonian, integrante de la comisión, insistió con que están “negociando” alguna solución porque la idea es arribar a un acuerdo esta semana, pero sobre el planteo específico de CA comentó que “no hay mucho margen” de que el gobierno ceda porque es “fundamental” para la ecuación económica del sistema previsional. “Bajarlo a 15 años sería un gasto mayor al actual. Se trabaja en esos puntos con los distintos estudios para ver qué posibilidad hay de llegar a algún acuerdo”.

Al ser consultado sobre si esto supone una ruptura de la coalición, dado que se incumpliría la promesa electoral, dijo que por el momento eso no sucedió porque aún no se llegó a la instancia de votación. “Para hablar de una ruptura tiene que darse en la realidad. Ellos tienen una postura y nosotros otra”, expresó.

La comisión tiene como plazo para trabajar hasta este viernes, y en caso de querer extender la fecha, se debe votar. La coalición precisa los votos de CA para aprobar el proyecto, y si el panorama sigue igual y ninguna de las partes cede –ni Ejecutivo ni los cabildantes–, la iniciativa morirá en la comisión.