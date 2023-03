Finalmente, el presidente Lacalle Pou comunicó la modalidad de las rebajas del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS).

En la actualidad, pagan IRPF los salarios desde 39.620 pesos. Sólo 30% de los trabajadores tributan el impuesto, que se establece a través de franjas progresivas -por ejemplo, 10% entre 39.620 y 56.600 y 36% de 650.900 en adelante- y a través de determinadas deducciones, con una tasa fija de 10%.

A modo de adelanto, Lacalle Pou informó que en el caso de las deducciones la tasa fija se aumentará a 14% para “aquellas personas con ingresos menores”. Además, “se va a aumentar la deducción por hijo de 13 a 20 BPC [base de prestaciones y contribuciones], manteniendo la duplicación en caso de hijos con discapacidad; se va a aumentar el tope del costo de la vivienda para poder acceder a la deducción del crédito hipotecario; y se va aumentar el crédito por arrendamiento de 6% a 8%”.

Según Lacalle Pou, estas modificaciones beneficiarán a “aquellas personas que hacen grandes esfuerzos y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable”, como empleadas domésticas, albañiles, maestras, policías, sanitarios, “esa es la gente de la que estamos hablando”. “Todos sabemos el esfuerzo que realizan estos uruguayos para mantenerse a sí mismos y sus familias”, resaltó.

En diálogo con la diaria, Gabriela Mordecki, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, comentó que resulta “un poco novedosa” la forma de rebajar el IRPF mediante deducciones “y no por mínimo no imponible”. De todos modos, dijo que la medida comprende “al 30% de los mayores ingresos del Uruguay”; y en referencia al discurso de Lacalle Pou, apuntó que quienes reciben planes sociales “están en el 10% de menores ingresos”. “En el medio queda una franja de la población de ingresos medios y bajos que no va a recibir ningún beneficio”.

En tanto, Fabián Birnbaum, profesor de la Maestría de Impuestos de la Universidad ORT, explicó a la diaria que los incrementos de las deducciones beneficiarán a los sueldos de hasta 60.500 pesos líquidos mensuales, “después no”.

La rebaja del IASS

Hoy en día, tributan IASS las jubilaciones desde 45.280 pesos; sólo 25% de los jubilados pagan el impuesto. Según informó Búsqueda con base en datos de la Dirección General Impositiva (DGI), 197.611 jubilados pagaron IASS en 2021.

Al respecto, Lacalle Pou informó que la rebaja impositiva se realizará subiendo el monto mínimo no imponible de 8 a 9 BPC. Por lo tanto, pagarán el IASS las prestaciones desde 50.940 pesos en adelante. Asimismo, se aumentará “el crédito por arrendamiento a 8%”. “Con estas medidas cerca de 20.000 personas dejan de pagar también ese tributo”, subrayó el mandatario.

El presidente recordó que la disminución del IASS forma parte del “Compromiso por el país” -documento firmado por los cinco partidos de la coalición de gobierno antes de la segunda vuelta- y aseguró que se trata de una primera etapa para “empezar a desandar ese tributo”.

La situación fiscal

Previo al discurso de Lacalle Pou, economistas de distintas tendencias e incluso el Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas advirtieron sobre una posible “reversión del proceso de consolidación fiscal en términos estructurales” debido a la disminución de la carga tributaria. Según el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, para implementar la rebaja tributaria, así como también medidas para las pequeñas y medianas empresas, el total de la renuncia fiscal asciende a 150 millones de dólares.

Consultado al respecto, Birnbaum comentó que “son cifras que no influyen” a nivel global, “no es un cambio radical” para la situación fiscal. “La discusión era si había margen para bajar en el contexto del déficit y cuál era la manera más justa de hacerlo. Obviamente, el gobierno definió que sí había margen y que esta era la mejor medida”.

Mordecki coincidió en que la renuncia fiscal “no parece mucho”, aunque apuntó que “hay que ver cómo está distribuido”, esto es, “quiénes son los que dejan de pagar menos y quiénes son los que dejan de pagar más”.

Por otra parte, Mordecki recordó que a partir de 2021 el gobierno cambió el criterio de ajuste del mínimo no imponible del IRPF: del índice de precios del consumo se pasó al índice medio de salarios, lo cual “generó más o menos unos 100 millones de dólares al año de incremento de impuestos”. “Ahora aparece como una reducción, cuando, en realidad, como lo ajustaron de una manera, lo devuelven de otra manera”.

Según el último informe mensual de la DGI, correspondiente al mes de diciembre, el IRPF representó el 17,3% de la recaudación total bruta de 50.950 millones de pesos, mientras que el IASS significó el 3,2%. El impuesto con mayor peso en la recaudación fue el IVA, con 46,7%.