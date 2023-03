La oposición en la Junta Departamental de Montevideo tiene previsto citar en régimen de comisión general a la intendenta, Carolina Cosse, luego de que El País informara que el director de Empleabilidad para la Inclusión Social de la comuna, Gabriel Chevalier, se había presentado previo a asumir en ese cargo como licenciado en Sociología, cuando en realidad no lo era.

El blanco Rafael Seijas será el edil convocante. En diálogo con la diaria consideró que les “preocupa” que “una persona que cumple un rol importante” haya mentido sobre su título. “Nos preocupa la información que se ha hecho pública porque pone en tela de juicio los estudios terciarios que ha tenido el director, e incluso de la información que se ha hecho pública surge la posibilidad de que incluso haya utilizado títulos que no tiene”, expresó. Seijas indicó que “es un delito por usurpación del título”.

La oposición busca saber cuánto duraron los estudios y qué instituciones los realizó Chevalier que, según consta en la página de la comuna, se presenta como “cientista Social con formación terciaria en Sociología, Psicología Social y Educación Popular”, además de ser “diplomado internacional en Análisis Político y Gestión Pública”. La moción se presentaría este jueves en el marco de una sesión especial por el Día Internacional de la Mujer, que se celebró este 8 de marzo.

El edil colorado Matías Barreto apuntó a la diaria que Chevalier fue presidente de una cooperativa (Instituto Cooperativo de Consultoría y Asesoría) en donde “se lo presentaba como sociólogo”: “Es decir, en principio, usurpaba un título que no tiene porque se presentaba públicamente de esa manera y fue reconocido por él mismo que no tenia el título de sociólogo”. El dirigente del Partido Colorado aclaró que no se le podrá pedir la renuncia, en caso que las explicaciones no sean satisfactorias, porque fue llamado en régimen de comisión general y no pueden haber acciones políticas.

Sin embargo, Martín Nessi, del Frente Amplio, dijo que aún no fue presentada la moción en coordinación y que se enteraron por la prensa de dicha citación. “No lo hemos conversado en bancada, es algo que se manejó a nivel de prensa”, indicó.

Chevalier, según informó El País, fue presentado como sociólogo en programas de televisión y medios escritos. En conversación con ese medio, reconoció ese “error”, aunque matizó que se debía a exposiciones de otros y no de él: “Yo no me presento como sociólogo. Puede ser un error de los demás. He tenido varios contratos y jamás puse que soy algo que no soy”, había dicho.