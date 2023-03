El senador por el Partido Nacional Gustavo Penadés negó haber abusado sexualmente de la militante nacionalista Romina Celeste cuando tenía 13 años. En una declaración y sin aceptar preguntas de la prensa, dijo que “hace casi 30 años que soy legislador, o casi 30 años que me dedico a la actividad política en forma honesta y honrada. Siempre defendiendo mis ideas, nunca agraviando. Siempre proponiendo, en el acierto o error”, expresó.

En ese marco, agradeció a sus familiares, amigos y dirigentes políticos que lo acompañaron en las últimas horas, luego de que la militante blanca lo denunciara públicamente. Quienes estuvieron reunidos con él fueron Luis Alberto Heber, ministro del Interior y uno de los líderes de la lista 71, y los diputados Rodrigo Blás y Juan Martín Rodriguez. En la declaración, en la sala de prensa, estuvieron distintos dirigentes del herrerismo. Tras la conferencia de prensa, el canciller Francisco Bustillo concurrió al despacho de Penadés, a manifestar su solidaridad, informaron desde el equipo de prensa del senador.

“Pedí estar solo en la mesa porque no está el político Penadés, sino el ciudadano Gustavo Penadés”. Afirmó que esto no involucra al gobierno ni al Partido Nacional, “es estrictamente personal”. “Rodeado de amigos y jerarcas, estoy yo solo. Quiero decirles que siempre he actuado acorde a la ley, siempre defendiendo ideas e ideales”, sostuvo.

Penadés indicó que “nunca” se había enfrentado a una situación “como esta”, y que siempre supo “separar la vida privada de la pública”. “Porque por allí la gente me juzga. Es una situación en la que tengo que hablar de mi vida privada”, prosiguió.

“Todos conocen mi orientación sexual, nunca me he escondido ni nunca he renegado de la misma, por el contrario. No reniego de lo que soy, no reniego de ella”, dijo, y aseguró que no admitirá “bajo ninguna circunstancia” lo dicho por Celeste. “Debo confesar con sencillez que estoy impactado por las recientes declaraciones contra mi persona”, agregó.

Este martes, la militante del Partido Nacional acusó al senador de su partido haber abusado sexualmente de ella en dos oportunidades, en una entrevista que brindó al programa Hacemos lo que podemos, en el canal Undertake Producciones.

Asimismo, en la noche de ayer, Celeste publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que serían de otra persona que sostiene que existen “fotos, videos y capturas” que dan cuenta que el “señor senador explota sexualmente menores de edad con mucha frecuencia”.

Romina, después de lo que hiciste público y en vista de la denuncia que van a presentar en tu contra, quiero decirte que no estás sola! Tenemos pruebas!! Sabemos que lo que decís es verdad, primero agradecerte por no quedarte callada y alzar la voz! #ConLosNiños_NO! pic.twitter.com/9zk7C9BEfO — (@romina_uy) March 29, 2023

En cuanto a pruebas me remito a las que tienen respaldo por (Fotos, videos y capturas) que te envié de forma oportuna, el señor senador explota sexualmente menores de edad con mucha frecuencia, voy a remitirme a fechas y hechos puntuales, con nombres, horas y direcciones, — (@romina_uy) March 29, 2023

“Rechazo los dichos agraviantes, niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusan que me someten al escarnio público. Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias, creánmelo. Lamento profundamente que algunas personas desde el anonimato difundan cosas de mí que agravian mi honor”, aseguró Penadés en su declaración.

Apuntó que no admitirá “bajo ninguna circunstancia” que, por “tener esa orientación sexual, alguien me pueda acusar de pedófilo u ostentar las cosas que lamentablemente se están diciendo”. En ese sentido, saludó “todos los avances”: “Me ha tocado votar en el Parlamento leyes que consagraron avances en defensa de las minorías. Pero nunca he hecho bandera sobre esos temas porque siempre he intentado separar lo público de lo privado”, remarcó.

Señaló que “fortaleza” es lo que le sobra y que tiene una “tranquilidad de espíritu” que “viene de compañeros y familia”. Anunció que quedará a disposición de la Justicia para “lo que entienda pertinente hacer”, en caso que tome el caso de oficio, puesto que Celeste adelantó que no prevé hacer una denuncia penal. “También iniciaré acciones legales contra los participantes activos de estás calumnias”, anunció el senador blanco.

“No oculto nada ni voy a ocultar nada pero en los estrados me voy a defender. En esta primera instancia responderé ante la justicia”, concluyó, y se retiró entre abrazos de dirigentes políticos que lo respaldan. Ya cuando se iba, y ante una consulta de los periodistas sobre si dejaría su banca, respondió: “Por ahora seguiré siendo senador”.