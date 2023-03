La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso acusó al senador de su partido Gustavo Penadés de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente, en una entrevista que brindó al programa Hacemos lo que podemos, en el canal Undertake Producciones.

Papasso afirmó que ese momento le “marcó la vida. Fue el comienzo de todo lo malo”. Según afirmó, ella tenía 13 años cuando ocurrieron los abusos sexuales. “Me volvió todo como si hubiera sido ayer. Desde ese día, desde ese cruce en la calle Ricaldoni, de frente, cuando me paró, en ese auto gris, desde ese día comenzó toda mi historia con la prostitución que hasta hoy teniendo antecedentes penales no puedo salir. Y bueno, estaría bueno poder salir. Estoy dispuesta totalmente”, declaró.

Consultada sobre a quién se refería, respondió: “Es Gustavo Penadés. La gente lo sabe. Simplemente cuando dicen otro nombre es para querer ensuciar al próximo Presidente de la Republica, como lo dije”, en alusión al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

“Estaba sola, para el auto y me dice '¿querés dar una vuelta?'. Yo le dije que sí”, señaló. Según dijo, tras subirse al auto, Penadés le preguntó qué le “gustaba, todas esas cosas”. Luego “me termina convenciendo y llevando a un motel. En el motel, me acuerdo perfectamente -él nunca pidió una cédula ni nada-, me hizo bajar el asiento para atrás como para que no me vean, y [de] ahí directamente a la habitación”, narró. “En la habitación pasó algo y cuando me voy, me dijo ‘te dejo este regalito’; ese regalito era plata”, siguió. Papasso respondió afirmativamente ante la pregunta de si habían tenido relaciones sexuales y contó que “hubo dos veces”.

El País informó que Penadés va a presentar una denuncia penal por difamación tras la acusación de ejercer explotación sexual adolescente. Desde el Partido Nacional anunciaron que este miércoles el senador hará una declaración a las 11.00 en el anexo del Palacio Legislativo respecto de “los hechos de público conocimiento”.