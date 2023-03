Con cinco votos a favor de la coalición de gobierno y cuatro votos en contra del Frente Amplio (FA), la Comisión de Constitución y Legislación del Senado dio inicio este martes al proceso de juicio político contra la intendenta de Montevideo (IM), Carolina Cosse. El pedido había ingresado al Parlamento en octubre de 2022, cuando una minoría de ediles opositores del Partido Nacional y el Partido Colorado en la Junta Departamental de Montevideo solicitó el juicio político, luego de que la jerarca no compareciera a un llamado a sala para dar explicaciones sobre el nivel de respuesta de la IM a sus pedidos de informes.

El recurso de los ediles opositores había ingresado a la comisión de la cámara alta, y ahora, una vez aprobado el comienzo formal del proceso, está previsto que Cosse presente sus descargos por escrito ante la comisión. La intendenta de Montevideo tiene un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación.

En diálogo con la diaria, Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional (PN) y miembro de la comisión, indicó que recientemente la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “destrabó” los juicios políticos que la comisión tenía en suspenso, entre ellos, el del “alcalde de Colonia, el hijo, la nuera y todo lo demás, los Sánchez, el de las mil gauchadas”. La SCJ desestimó un recurso de inconstitucionalidad presentado al respecto.

Por eso, continuó Bianchi, “decidimos tratarlos y dimos vista a todos” los juicios políticos. En el caso de Cosse “no le habíamos dado ningún movimiento y en la coalición todos decidimos no expresarnos sobre el fondo del asunto y darle vista a la intendenta para que pueda hacer sus descargos. Eso inicia el proceso”, señaló la senadora del PN. Una vez que Cosse envíe una respuesta, la comisión volverá a discutir cómo seguir el proceso.

“Todavía no tomamos ninguna decisión sobre qué vamos a hacer. Siempre el que resuelve es el plenario del Senado, las comisiones son asesoras. El plenario del Senado tiene que discutirlo y votarlo, incluso para archivarlo”, indicó Bianchi. “No discutimos el fondo del asunto, lo que sí empezamos a correr es la forma”, subrayó. Para prosperar definitivamente en el plenario del Senado, el juicio político requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos, lo cual no sería posible sin el apoyo del FA.

FA: “Mientras dure el proceso” habrá un “show político”

Ante la decisión de la coalición de gobierno de avanzar en el proceso contra Cosse, el senador frenteamplista Mario Bergara afirmó que “el comienzo del juicio político es desajustado y un total exceso”. A través de Twitter, sostuvo que “promover el enfrentamiento como instrumento político no es sano para nuestra democracia. Las herramientas constitucionales deben ser utilizadas con criterio”.

Las herramientas constitucionales deben ser utilizadas con criterio. Reafirmamos lo que habíamos expresado: el comienzo del Juicio Político a @CosseCarolina es desajustado y un total exceso https://t.co/zVgwyxQSx5 — Mario Bergara (@Mario_Bergara) March 21, 2023

En tanto, Enrique Rubio, senador del FA y miembro de la comisión, dijo a la diaria que al oficialismo “se le hunde la boya en el plenario del Senado”, pero sostuvo que “mientras dure el proceso” habrá un “show político”. A su entender, se trata de “un absoluto disparate” que forma parte de “una movida política” contra Cosse “para ponerla en la picota durante un determinado período de tiempo”.

“Esto está mal planteado desde el momento original, porque el motivo invocado no tiene sustento jurídicamente. O sea, que [Cosse] no concurría cuando era convocada y se hacía representar en la Junta Departamental, ese es un derecho que tienen todos los intendentes. Si vamos a generalizar esto habría juicios políticos en la mayor parte de las intendencias del país. Jurídicamente no tiene el menor sustento el planteo que hizo la minoría de la Junta Departamental”, manifestó Rubio.

En su fundamentación del juicio político, los ediles opositores aseguraron que Cosse “ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor, socavando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno”.

Rubio mencionó que los legisladores del FA argumentaron en la comisión que el pedido de los ediles “no tenía mérito” y que “era una cuestión que había que archivar”. Y agregó que, aunque Cosse presente sus descargos en el plazo visto, la siguiente definición de la comisión “puede ser en un período muy corto o muy largo, [porque] es un proceso político”.

Al respecto, Bianchi aseguró que “no hay ninguna maniobra política”. Afirmó que lo que pretendía el FA “era impresentable”, en referencia al archivo de la solicitud, “porque de ninguna manera nosotros como comisión podemos decir que no corresponde”. Sostuvo que la comisión aprobó “darle vista” al juicio político “para defender el Estado de derecho” y que Cosse “tenga la oportunidad” de “ofrecer sus descargos”.

“Más vale hacer las cosas prolijas, sobre todo, de acuerdo al Estado de derecho, que es lo que al FA no le gusta”, agregó la senadora del PN. Acerca del obstáculo de la mayoría especial en el desenlace del proceso, manifestó: “Obvio que no tenemos los votos. Tampoco dijimos, al contrario, que estemos de acuerdo con el juicio político. Pero la Junta Departamental no nos consultó [a la comisión] para votar el juicio político. De acuerdo a la normativa vigente, lo resuelve el Senado”.