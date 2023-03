La dirigente frenteamplista Ivonne Passada se encuentra internada en estado “grave”, según informaron desde el Frente Amplio (FA) a la diaria. Tal es así que en la sesión del Senado, por error, informaron que la frenteamplista había fallecido cuando no era así.

Según consignó El Observador, el Senado realizó un minuto de silencio por el presunto fallecimiento, a pedido de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, luego de que desde filas frenteamplistas se comunicara que Passada había fallecido, basándose en una publicación en redes sociales que luego se comprobó que no era cierta. Esto ocurrió mientras trataban las medidas para encontrarle una solución al déficit hídrico que atraviesa el país y valió que varios legisladores dedicaran palabras a quien también fue senadora en la anterior legislatura. Algunos de ellos fueron los senadores Carlos Camy (Partido Nacional), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Germán Coutinho (Partido Colorado).

“Las redes comunican cosas que parece que no están confirmadas. Lo lamento porque la senadora [Amanda] Della Ventura me transmitió la noticia, la confirmamos y ahora parecería que no es así. No se puede vivir al ritmo de las redes sociales; no sé qué le pasa a la gente, quiere ser el primero en dar malas noticias”, dijo la senadora Liliam Kechichian.

Passada está internada desde 2022 porque tuvo varios infartos cerebrales y, actualmente, cuenta con asistencia respiratoria. Desde que Fernando Pereira asumió la presidencia del FA, Passada -que también fue candidata a la presidencia de la colectividad política en las pasadas elecciones- estuvo a cargo de la coordinación de gobierno. Es decir, de coordinar con aquellos directores o vocales que funcionan como contralor de la gestión de gobierno, que se reúnen periódicamente para dar cuenta de las acciones en diferentes organismos donde el FA cuenta con al menos un cargo.

La frenteamplista es profesora, política, militante sindical y fue legisladora por el Movimiento de Participación Popular; en 1985 comenzó a militar en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En 2004, fue electa diputada suplente, pero una vez que Eduardo Bonomi asumió la titularidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 1º de marzo de 2005, pasó a ser representante efectiva. En 2009 también resultó electa diputada, y el 15 de febrero -a días de que asumiera José Mujica la presidencia- asumió como presidenta de la Cámara de Representantes durante un año.

En 2014 volvió a ser reelegida, pero desde el inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez pasó al Senado otra vez en sustitución de Bonomi, que fue ratificado como ministro del Interior.