Los diputados de Cabildo Abierto (CA), con el apoyo de la bancada del Frente Amplio (FA), que se encaminaba a tomar la misma postura, aprobaron este miércoles la extensión del tratamiento de la reforma jubilatoria en la comisión especial homónima en el plenario de Diputados, con 53 votos en 97 –también lo acompañó César Vega, el único diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI)–. Esta decisión se tomó en el seno de CA, luego de la reunión que la coalición multicolor mantuvo en la mañana del miércoles, lo que sorprendió a sus socios.

El diputado cabildante Martín Sodano dijo en el plenario que tomaron la decisión con el “fin” de generar un “resguardo a los tiempos”. “El objetivo del partido, que fue presentado ante la coalición y el FA, es el de conseguir los consensos para lograr votarlo antes del 31 de este mes. Sin embargo, no dan los plazos; la idea es tener un resguardo y tener más tiempo, teniendo en cuenta que está Semana Santa y es un mes medio corto para poder trabajar en conjunto”, justificó el cabildante.

El cambio de postura de CA fue tomado como una “falta de palabra” por parte del socio mayoritario de la coalición. El diputado blanco Álvaro Viviano, que integra la comisión, dijo a la diaria que es “un incumplimiento del acuerdo verbal que se alcanzó el mismo día en que se planteó la prórroga”. De todos modos, subrayó que avanzarán con el cronograma que ya tenían planteado: este jueves a las 15.00 habrá otra reunión de la coalición y convocarán a la comisión para el viernes. “Y ahí veremos, evaluaremos en qué punto estamos. Tenemos que tomar una decisión en cuanto a si ponemos a votar de cualquier manera el proyecto o no. Es una decisión que hay que valorar con los compañeros que no votamos la prórroga”, indicó. Por último, dijo que deben “bajar la pelota al piso”, no dejarse llevar “por las pasiones” y “valorar en frío lo más conveniente para la reforma, no para los partidos ni para los sectores”.

“Tenemos la tranquilidad de que el viernes vamos a estar votando”, dijo al respecto en la cámara baja el diputado del PN Juan Martín Rodríguez. Agregó que “si hay algo que uno tiene que entender cuando le toca gobernar, es el sentido de la responsabilidad”, que “no es de uno o de algunos, sino de todos a los que la ciudadanía les determinó esa responsabilidad”. “Acá no hay quienes pueden sacar la pata del lazo, acá somos todos responsables, porque asumimos compromisos, los partidos y los líderes políticos”, subrayó.

El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, que también integra la comisión, coincidió en que en la mañana del miércoles, en la reunión de los legisladores de la coalición que integran la comisión, CA se había comprometido a no presentar la prórroga y no apoyarla si la planteaba el FA, por lo que la resolución que finalmente se adoptó no estaba en los planes del oficialismo. Agregó que el PC no acompañó la prórroga porque entienden que se dio un proceso de discusión largo, no solamente en Diputados sino también en el Senado y en la comisión de expertos, en la que había representantes de todos los partidos. Por lo tanto, “no tiene sentido una prórroga de la comisión” cuando ya se recibió “a todas las delegaciones” y cada partido entregó sus propuestas de modificaciones. En ese sentido, entienden que “hay que ir a la votación”.

En cuanto al cambio de postura de CA sobre la prórroga, Rodríguez dijo que “estas cosas en política y en ámbitos parlamentarios no deberían pasar”, porque “cuando se da la palabra en la coordinación de los partidos, se debería cumplir”. De cualquier manera, el diputado subrayó que la aprobación de la prórroga no quiere decir que el viernes el proyecto no se pueda votar en comisión. Es más, subrayó que todavía es optimista y piensa que el viernes pueden poner a consideración el proyecto.

Un “hito” y una incógnita

Lo que suceda el viernes dependerá, en última instancia, de CA. Si los diputados cabildantes en la comisión, Álvaro Perrone y Martín Sodano, asisten a la comisión el viernes –y mantienen su postura contraria–, la mayoría de los componentes –CA, FA y PERI– impedirían el avance del proyecto hacia el plenario de la cámara baja. Por lo tanto, la única forma de que prospere la iniciativa, buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou, es que Perrone y Sodano se ausenten en esa sesión. En ese caso, sí habría votos suficientes del resto del oficialismo para que se consiga la aprobación. Sin embargo, según supo la diaria, por el momento no está en los planes de CA ausentarse en esa instancia.

Daniel Peña, del Partido de la Gente, reconoció en el Plenario que estaba “bastante sorprendido” por la decisión de CA, que resultó casi inesperada para la coalición multicolor. “El compromiso era no presentar una prórroga y acordar el pasar a votar el proyecto de ley como nos comprometimos todos los líderes de la coalición. Obviamente, acá cambia radicalmente todo, ya que se falta a la palabra”, dijo, y añadió que se transforma en un “hito bastante importante” con relación al que “se deberán replantear varias cosas”.

En tanto, el diputado independiente Iván Posada también señaló que hasta la mañana del miércoles CA no había propuesto una prórroga. “Está claro que debemos cumplir compromisos asumidos en los ámbitos de trabajo, en este caso de la comisión, pero también lo asumimos frente al presidente de la República”, expresó, y sostuvo que consideran que “esta reforma es imprescindible”.

Por su parte, Gonzalo Civila, diputado del FA, dijo que la idea de su fuerza política era extender el plazo hasta el 31 de agosto. “Hay visiones muy diferentes; presentamos solicitudes de nuevas delegaciones, preguntas que no fueron respondidas. Hoy conocimos 62 páginas de modificaciones del Poder Ejecutivo. Nos parece imposible tratarlo hasta el viernes”, apuntó. Agregó que los 30 días les darán más posibilidades de estudiar mejor el proyecto con las modificaciones que el gobierno elevó este miércoles.