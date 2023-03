El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo que cuanto la gente más conoce de la reforma de la seguridad social a discusión en la Cámara de Diputados, “más la desaprueba”. “El gobierno igual pretende votarla, pero tiene sus costos si el porcentaje crece. Creemos que va a crecer el porcentaje que la desaprueba y va a ser muy difícil votarla”, añadió el domingo, en el marco de una actividad organizada por el FA en Montevideo sobre el tema.

Consultado por Telemundo sobre si el FA se acercaría a Cabildo Abierto (FA), el partido de la coalición de gobierno que ha manifestado cuestionamientos al proyecto de ley, Pereira dijo que “lo lógico es que si son coherentes con lo que han planteado, de que si uno de los sapos más grandes que se comieron es el tema del puerto, pero que uno que no les gusta cómo está es este, bueno... tienen los votos en el Parlamento para evitar una ley que va a afectar a trabajadores”.

Los senadores Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos dijeron, días atrás, que se “comieron un sapo” con la aprobación de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Katoen Natie y que lo apoyaron para darle estabilidad a la coalición. Manini Ríos, quien se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou por la postura de CA sobre la reforma de la seguridad social, dijo luego a la prensa que su voto no está garantizado: mencionó que los cabildantes tienen “compromiso en avanzar”, pero que están “discutiendo algunos puntos en los que pensamos que [el proyecto] es mejorable. Nosotros queremos que la ley que se apruebe sea la mejor ley posible, para beneficio de todos”.

Si bien CA apoyó el proyecto en el Senado, en Diputados los cabildantes plantearon varias discrepancias y solicitaron que el proyecto se discuta después de la aprobación de la Rendición de Cuentas, en el segundo semestre.

Para Pereira, que no se apruebe la reforma “no significaría ningún descalabro para el país”. “El FA es una alternativa de gobierno para el próximo período y no siente que vaya a quedar un descalabro si no se aprueba este proyecto de ley. Hay que construir proyecto de ley con transformación de la seguridad social con diálogo de trabajadores, jubilados y empresarios”, afirmó.