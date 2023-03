Mientras la comisión especial de la Cámara de Diputados sigue tratando el proyecto de ley de reforma de la seguridad social, el Partido Nacional (PN) trata de encaminar el tema dentro de la coalición, dado que todavía no sólo no hay acuerdo completo sobre el fondo de la iniciativa, sino tampoco en cuanto a los tiempos en los que se debería aprobar. El PN quiere que esté resuelto a fines de marzo, pero Cabildo Abierto (CA) insiste con que se siga tratando luego de que la Rendición de Cuentas se apruebe en la cámara baja, es decir, en agosto.

En este marco, la oposición también tiene planteos para la coalición, ya que solicitó una auditoría externa para que estudie los números que resultarían de la aplicación de la reforma. El diputado del Frente Amplio (FA) Gustavo Olmos, integrante de la comisión especial, dijo en una rueda de prensa que hay “distintas versiones sobre cuál es el impacto que tiene la reforma”, porque el gobierno dice que habrá “un aumento generalizado” de los jubilaciones y pensiones, pero tanto el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT como el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) tienen otra lectura, según la cual “hay sectores de bajos ingresos en los que es cierto que puede haber una mejora, pero todos los demás pierden, especialmente las capas medias”.

“Entonces, lo que proponemos es que alguien independiente asesore a la comisión para saber cuáles son los supuestos con los que se hizo cada uno de los trabajos, y en base a eso poder tomar una mejor decisión”, indicó Olmos, y subrayó que tienen absoluta confianza en los equipos actuariales del BPS y también en el Cinve y en el Instituto Cuesta Duarte, pero quieren saber “qué se está comparando”.

Diferencias dentro de la coalición

En tanto, el diputado de CA Álvaro Perrone, que integra la comisión, dijo a la diaria que en su partido quieren más tiempo para tratar el proyecto, y la Rendición de Cuentas “es lo más importante” que tiene el gobierno en 2023, dado que es la última del período en la que se puede incrementar el gasto, por lo tanto, “habrá mucha discusión interna intensa”. “Nosotros creemos que es ahí donde tenemos que poner las baterías, para lograr una buena Rendición de Cuentas, en la que estén contempladas todas las aspiraciones de todos los partidos que integramos la coalición, y de esa forma seguir un tratamiento más tranquilo de la reforma de la seguridad social”, indicó.

Perrone dijo que dentro de la coalición ya plantearon que se extienda el plazo, y entiende que los demás partidos del oficialismo no “tenían en la mira” esa posibilidad, pero mientras siga el tratamiento en la comisión están “de diálogo abierto constante”. “Si nosotros no llegamos con los acuerdos previstos a la fecha límite que han decidido poner para la votación, tenemos un espacio de tiempo en el año en el que podemos intensificar esto”, subrayó.

En cuanto a la propuesta del FA, Perrone dijo que todavía les falta discutirla internamente, y la planteará en la próxima reunión de bancada de CA. De todos modos, dijo que, personalmente, piensa que “todo lo que sume información y datos es bienvenido”.

En tanto, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, que también integra la comisión, dijo a la diaria que en filas coloradas no están de acuerdo con el pedido de CA de dilatar la votación y les parece que “no es un planteo serio”, dado que todos se habían comprometido a llevar adelante una reforma de la seguridad social. “La discusión puede estribar en si el proyecto se termina votando en el Plenario en marzo, abril o mayo, pero no patear la pelota para adelante, para después de la Rendición de Cuentas, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos discutiendo”, subrayó.

A su vez, en cuanto al planteo del FA, Rodríguez dijo que “quien tiene los números como para poder hacer cálculos fehacientes es el BPS”, y además la sección actuarial de ese organismo “es de gran seriedad, tiene expertos que trabajan hace muchos años y son funcionarios de carrera”. “En ese sentido, no creo que haya una empresa que pueda arrojar datos fidedignos superiores a los que pueda dar el BPS”, agregó. De todos modos, aclaró que aún no debatieron el planteo orgánicamente dentro del PC.

Por su parte, el diputado del PN Juan Martín Rodríguez –también de esa comisión– dijo a la diaria que el planteo de CA “no es nuevo”, ya que desde enero Perrone viene diciendo que no tenían ningún inconveniente en discutir el proyecto incluso en el próximo período de gobierno. De todos modos, Rodríguez subrayó que la postura del PN es que se le debe dar “continuidad al asunto, con una aprobación no muy distante en el tiempo”, y agregó que tiene “la tranquilidad y la confianza de que en un tiempo no muy lejano” van a poder “alcanzar los acuerdos” para aprobar el proyecto, que le “encantaría” que quede aprobado en marzo.

Por último, consultado sobre el planteo del FA, Rodríguez siguió la línea de su colega colorado. Señaló, también a título personal, que no está de acuerdo porque el equipo actuarial del BPS “es reconocido a nivel nacional e internacional”, y el FA durante su gestión “ha escrito ríos de tinta respaldando el profesionalismo de ese equipo de funcionarios de carrera”. Además, resaltó que el BPS “está sujeto a secreto tributario”, por lo tanto, “no puede dar toda la información que necesitaría la consultora externa para realizar el mismo informe que hace el BPS”. Por eso, añadió, las diferencias están en que “los números del BPS fueron hechos en función de las jubilaciones reales, porque tiene los datos, cosa que ni el Cinve ni el Cuesta Duarte tienen”.