La comisión investigadora sobre presuntas irregularidades ocurridas en la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior entre los años 2010 y 2017 tuvo una nueva sesión el lunes. El centro de la investigación es el caso de Víctor Hernández, quien fue baleado en La Paloma en 2012 en circunstancias no esclarecidas por la Justicia. Se presume que la bala salió de la casa del entonces subcomisario Marcos Martínez, quien en ese momento celebraba su cumpleaños con otras personas, pero hasta ahora nadie ha sido responsabilizado por el disparo. Hernández quedó parapléjico.

En aquel entonces, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, el actual senador frenteamplista Charles Carrera, autorizó la atención de manera excepcional de Hernández en el Hospital Policial, además de otorgarle durante varios años otros beneficios –como tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales–, que son catalogados como irregulares por el oficialismo. El Frente Amplio sostiene que se trata de una “persecución política” hacia Carrera y no forma parte de la comisión investigadora.

A la sesión del lunes compareció Martínez, dueño de la casa de donde se presume que salió el disparo que hirió a Hernández. De manera categórica, el policía negó el hecho. El senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini señaló que, “sin embargo”, existen declaraciones públicas de Carrera que marcan que “no tiene ninguna duda de que la bala salió de esa casa”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

La versión de Marcos Martínez

El comisario Martínez empezó recordando que en aquel entonces era el responsable de la Seccional 11ª de La Paloma. La noche del 11 de noviembre de 2012 organizó en su casa de La Paloma una reunión por su cumpleaños con “aproximadamente 14 personas”, la cual empezó “próximo a las 21.30 horas” y “se desarrolló con normalidad” hasta la 1.30.

A esa hora, sostuvo, “se me llama por parte del encargado de la seccional, el subcomisario Correa, porque yo estaba usufructuando licencia reglamentaria, y me pregunta si estábamos todos bien dado que desde la policlínica había ingresado una persona herida de bala”. Según su testimonio, respondió que sí, “que estábamos todos bien”; y luego, como su casa está muy cerca de la seccional, fue caminando hasta allí para “interiorizarse de la situación”.

“Ahí me encuentro con la madre de Hernández, que estaba en la seccional –la policlínica queda muy cerca de la seccional policial–, y hablo dos o tres palabras con ella. Me retiro. Se me da la orden por parte del entonces director de Seguridad, el hoy retirado comisario mayor Pío Santos, de que concurra a la seccional porque se iba a indagar a todas las personas que estuvimos allí. Concurrimos y nos indagaron con respecto a la situación”. Y finalizó: “Esos son los hechos que ocurrieron esa noche”.

De acuerdo con Martínez, entre las 14 personas que fueron a su cumpleaños había sólo dos policías en actividad y uno retirado. “El resto eran todos civiles”, afirmó.

Las preguntas de los legisladores

Finalizado el relato de Martínez, la senadora del PN Graciela Bianchi le preguntó si escuchó el disparo, dado que, según su testimonio, “usted se habría enterado de que había una persona herida de bala enfrente de su casa cuando fue citado a la seccional”.

Martínez respondió: “En principio, no escuché ningún disparo, ninguna persona en mi casa escuchó el disparo”. La única persona en el cumpleaños que sí escuchó el disparo estaba “en el baño en el momento”, pero afirma haber escuchado “un ruido raro que no puede determinar”, añadió. “Después sigue la reunión hasta que tomamos conocimiento fehacientemente del hecho, que es a la 1.30”.

Según Martínez, “todos los elementos coinciden en que el disparo no vino de mi casa”. Mencionó que hay una pericia científica realizada por peritos balísticos de la Policía Científica, que fue “dos veces ratificada en el período de dos años”.

Con base en la investigación del caso que en su momento llevó adelante el Ministerio del Interior, Gandini recordó que Martínez fue sancionado por omisión de asistencia: “A usted se lo responsabiliza de haber sabido que enfrente había alguien que se quejaba y no haber ido a asistirlo”.

Jorge Gandini: “Se generó todo un blindaje”

Al cierre de la sesión, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech expresó: “Yo lo que encuentro es que hay una persona herida, esa persona es internada en el Hospital Policial, se le realizan intervenciones quirúrgicas, se le abonan ticket alimentación, y daría la impresión de que hay una asunción tácita de responsabilidad del Ministerio del Interior, porque no creo que sea un procedimiento habitual”.

Por eso, Domenech le preguntó a Martínez por qué el Ministerio del Interior había realizado esas acciones posteriores que, a su entender, “suponen implícitamente una asunción de responsabilidad”. Martínez respondió: “Me parece que esa no es una pregunta para mí, sino para las personas que tomaron esa decisión. Ellos sabrán por qué la tomaron”.

Para Gandini, “si no se sabe de dónde salió la bala”, “menos se sabe por qué pasó todo lo que pasó después”, en referencia al tratamiento diferencial que recibió Hernández. El senador del PN afirmó que desde el Ministerio del Interior de la época “se generó todo un blindaje” en torno a la familia de Hernández, “con recursos públicos, adulterando condiciones y calidades, violentando la norma, la ley, y desviando recursos públicos para pagarle un salario”.