El tiempo apremia y en la coalición todavía no hay humo blanco con relación al proyecto de ley de reforma de la seguridad social. La comisión que estudia el proyecto en la cámara baja tiene plazo para trabajar hasta el viernes y el Partido Nacional (PN) mantiene su idea de votarlo esta semana, pero en filas de Cabildo Abierto (CA) siguen estoicos con la idea de que se debe extender el plazo de trabajo de la comisión.

El lunes el Poder Ejecutivo envió un borrador de proyecto que recoge algunas de las modificaciones que plantearon los socios de la coalición. En la mañana de este martes en el Palacio Legislativo habrá una reunión clave entre el equipo económico y los diputados de la coalición que integran la comisión para intentar llegar a un acuerdo, así más tarde el Ejecutivo envía oficialmente el proyecto con cambios al Parlamento, con la expectativa de que se pueda votar en comisión jueves y viernes.

Al finalizar la reunión, en rueda de prensa, sólo hablaron dos diputados del PN que integran la comisión. Pedro Jisdonian subrayó que todavía están “en una instancia de conversaciones”, y si bien es cierto que hay algún punto “que todavía no está cerrado”, es “optimista” con que podrán llegar a un proyecto que sea “beneficioso para los trabajadores”. Agregó que, como es de público conocimiento, aún no acordaron los temas relacionados a los pedidos de CA.

Por su parte, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez subrayó que si bien están analizando todos los puntos planteados tanto por CA como por los demás partidos de la coalición, “por supuesto que hay puntos que son neurálgicos del sistema”, y eso “naturalmente, puede llegar a hacer poco sostenible o menos viable al sistema en general”.

Uno de los pedidos de CA está relacionado con el cálculo de la tasa de reemplazo, que hoy se basa en el promedio de los 20 mejores años de aportes o de los últimos diez años -siempre y cuando no supere en 5% al de los 20 mejores-. El proyecto del Poder Ejecutivo lo cambia por el promedio de los mejores 25 años y CA pide reducirlo a 15 años. Rodríguez subrayó que bajarlo a 15 o incluso mantener los 20 “atentaría contra lo central, que es el financiamiento y la sostenibilidad del sistema”. “La coalición de gobierno se comprometió a hacer una reforma, por algo que es evidente para toda la población, que es que si este sistema sigue así, colapsará en un tiempo no muy lejano”, aseguró.

Rodríguez resaltó que esa no fue la única propuesta que formuló CA, ya que fueron “innumerables”. “Y muchos de esos puntos que CA, el PN, el Partido Independiente y el Partido de la Gente han formulado están siendo incorporados en estos documentos. Entonces, aspiramos a que el análisis de las propuestas sea integral, no quedarnos con una o con dos; que veamos el bosque y no el árbol, y eso nos permita poder estar votando al final de esta semana el proyecto con los cambios que han sido remitidos”, sostuvo.

Manini Ríos: “No va a dar para votarlo esta semana”

Pero, a su vez, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, el lunes consideró que no cree que el texto se apruebe en comisión esta semana: “pienso que no va a dar para votar esta semana, salvo que hubiera cambios muy sustanciales hoy, mañana, pero pienso que no va a dar”, afirmó en entrevista con Informativo Sarandí. Y se quejó por el apuro que parte de la coalición de gobierno tiene por votar el proyecto: “El grueso de la ley va a entrar a regir recién en enero de 2033. ¿Cuál es la gran urgencia de aprobarla esta semana? ¿Por qué no se puede aprobar dentro de un mes, dentro de seis meses o en el año 25? Puede haber distintas opciones, no hay por qué tampoco atarse ni apurarse”, manifestó, e incluso no descartó que la reforma de la seguridad social se termine votando “en la próxima administración si es que ahora no hay acuerdo”.

Manini planteó dos temas que a entender de su partido “hacen débil al proyecto a la hora de defenderlo”, y es lo que proponen cambiar. Uno es el del cálculo de la tasa de reemplazo, y el segundo, que no les “convence en nada”, es la habilitación a las AFAP a invertir su capital en el exterior. “Nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para traer capitales de afuera y a veces hacemos concesiones que no les hacemos a los uruguayos, para que venga un capitalista de afuera a invertir en Uruguay, y por otro lado vamos a estar sacando la plata de los uruguayos para afuera. Nosotros pensamos que no es el mejor uso, aparte de los riesgos que claramente tiene sacar la plata hacia afuera, lo estamos viendo en estos días en lo que está pasando en los mercados financieros”, mencionó. Dijo que este tema tal vez sea el punto en el que están “más firmes”, por lo que esperarán al miércoles para ver “qué flexibilización presentan los autores en ese punto”, pero si no hay ninguna, ese punto al menos CA no lo va a llevar, finalizó.