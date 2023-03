Dentro de la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza la reforma jubilatoria hay distintas interpretaciones. Algunos integrantes de la coalición de gobierno entienden que “las cosas importantes” de la reforma ya tuvieron una respuesta del Poder Ejecutivo y que, por lo tanto, solo resta “fijar posición” para votar el proyecto en la comisión. En cambio, Cabildo Abierto (CA) insiste con obtener respuestas a sus planteos, evalúa pedir una prórroga de la discusión y advierte que sin sus votos “no hay reforma”. La disyuntiva se resolverá esta semana, precisamente el miércoles, cuando se prevé que el gobierno envíe el texto definitivo.

Pero antes, este lunes a las 17.00, los diputados de la coalición volverán a reunirse para evaluar las 47 modificaciones al proyecto que presentó el viernes el Partido Colorado (PC). El diputado del PC Conrado Rodríguez, miembro de la comisión, aclaró a la diaria que “no son modificaciones sustanciales”, sino cambios en la redacción “que intentan mejorar el proyecto”. Indicó que se propuso incorporar y eliminar incisos en determinados artículos, así como desglosar el capítulo de “la hipoteca inversa”, que “es un instrumento netamente financiero y no de índole previsional”, para que se trate en otra comisión.

El diputado colorado afirmó que, “si el Poder Ejecutivo toma gran parte” de las 47 modificaciones del PC, “entonces estamos en condiciones de votar [en comisión] antes del 31 marzo”, tal como pretende el Partido Nacional. Si bien anteriormente el PC había pedido extender la discusión 15 días, Rodríguez sostuvo que “en estos días apuramos el proceso con nuestros técnicos, trabajamos intensamente y logramos mandar las modificaciones en el tiempo que nos habían establecido”.

Consultado por el mantenimiento del poder adquisitivo de las jubilaciones, requisito excluyente para el apoyo del PC a la reforma, Rodríguez afirmó que en base a “los cálculos que hace el BPS”, que tiene números “reales” y “no ficticios”, “no habría afectación en los diferentes tramos de ingresos”. “Nosotros nos hacemos eco de los números oficiales del BPS, que son números serios, tratados por funcionarios de carrera que han estado en distintas reformas [previsionales] del PC y el Frente Amplio. En esos cálculos queda claro que no hay afectación”, manifestó.

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Independiente Iván Posada, también integrante de la comisión, señaló que después de los cambios anunciados por el Poder Ejecutivo sólo falta una respuesta a las 47 modificaciones del PC para cerrar la discusión. “Sé que en el ámbito del gobierno se están considerando”, expresó.

Según Posada, “las cosas importantes [de la reforma] se pusieron arriba de la mesa” la semana pasada, antes y durante la comparecencia del gobierno. Ahora, sostuvo, el “objetivo” es que el próximo miércoles el gobierno envíe el proyecto actualizado y “jueves y viernes estemos votando en la comisión”. A su entender, no hay motivos para postergar la votación.

“Si se da respuesta a esto último del PC, el trabajo de la comisión está concluido. O sea, lo que tenemos que hacer es fijar posición. Hay temas que plantea CA a los que el Poder Ejecutivo ya respondió que no. Es CA el que tiene que definir si va a cumplir o no con el compromiso que asumió cuando se presentó este proyecto en el Poder Legislativo”, manifestó Posada.

Sin Cabildo Abierto “no hay reforma”

Al respecto, el diputado de CA Martín Sodano, miembro de la comisión, dijo a la diaria que CA está a la espera del texto que el gobierno enviará el miércoles para “ver si están contempladas o no” sus sugerencias. “Hay que ver lo que está escrito en papel, lo que va a ser la verdadera ley y no lo que digan del micrófono para afuera; ahí CA volverá a evaluar la situación”, expresó, y agregó: “No tengo idea de lo que van a mandar”.

Acerca de la prórroga, Sodano manifestó: “Si CA no vota la reforma, porque no le están considerando los puntos que propone, no hay reforma. Creo que es preferible una prórroga a no hacer nada”.

El senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo a Telemundo que su partido pretende “mejoras en la redacción” del proyecto y que todavía “estamos en esas conversaciones”. Puntualizó que tampoco pretende “establecer líneas de no retorno” en la negociación con el resto de la coalición, “pero queremos que se mejore”, y planteó una vez más bajar el promedio de años para el cálculo jubilatorio, es decir, que se consideren 15 años en vez de 25 años como establece la reforma.

Posada afirmó que si el gobierno accede a este planteo, “no hay reforma”, porque “estaríamos exactamente en el punto de partida” con relación al “efecto que se busca” con la reforma, esto es, “dar respuesta a una situación demográfica que es realmente muy preocupante”. “A CA ya se le contestó negativamente”, subrayó.

En cualquier escenario, la votación de la reforma en el plenario de la Cámara de Diputados será después de la Semana de Turismo. Luego, en caso de aprobarse, el proyecto tiene que volver a tratarse en el Senado, debido a las modificaciones que se hicieron en la cámara baja.