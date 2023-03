El tema de los plazos de votación del proyecto de reforma de la seguridad social ha sido un punto de discrepancia entre los partidos de la coalición de gobierno, sobre todo a raíz de los pedidos de Cabildo Abierto (CA) de extender el plazo para votar el proyecto, por entender que no se llegaría al 31 de marzo con los acuerdos necesarios, en vista de los cambios que reclaman.

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sostuvo este viernes que espera que a fines de la semana próxima se apruebe el proyecto del Poder Ejecutivo en la comisión especial de Diputados. “Tengo la convicción de que esto se va a definir en el correr de la próxima semana porque el plazo de la comisión es hasta el 31 de marzo”, dijo el ministro en entrevista con el programa Desayunos Informales. Una vez votado en Diputados, a raíz de las modificaciones que fueron introducidas en el documento, el proyecto deberá volver al Senado.

Consultado sobre las declaraciones de Mieres, el líder y senador de CA, Guido Manini Ríos volvió a plantear sus discrepancias con los plazos estipulados para la votación y señaló, en declaraciones a Telemundo, que “el ministro de Trabajo no vota, votan los parlamentarios y estamos discutiendo a nivel parlamentario”. “Todavía hay algunos puntos que pretendemos que tengan mejoras en la redacción que hoy tiene el proyecto que está en la Cámara de Diputados. Estamos en esas conversaciones”, sostuvo el senador.

El objetivo de CA es extender el plazo para que puedan ser estudiadas e incorporadas las modificaciones que han propuesto. “Estamos escuchando un día sí y otro también que este proyecto de ley va a ser impugnado cuando sea ley o se va a tratar de cambiar o derogar. Desde la oposición y desde algunos sindicatos se está anunciando eso. Por lo tanto, queremos que la ley sea la mejor ley posible para que pueda ser defendida con fuerza por todos aquellos que la votamos. Pensamos que todavía hay algunos puntos que es necesario mejorar. Y si se produce esa flexibilización, probablemente se llegue a buen puerto en cuanto a la votación de la ley”, expresó el senador.

Una de las principales propuestas de CA es pasar de 25 a 15 la cantidad de años que se tomen para el cálculo jubilatorio. Un aspecto que Mieres dijo que no estará contemplado puesto que es “parte de la arquitectura principal del proyecto”. Sobre la posibilidad de que CA no vote el proyecto si no se cambia este aspecto, Manini Ríos enfatizó: “No quiero establecer líneas de no retorno, pero queremos que se mejore”. “Se está hablando, en algunos casos ya habido alguna señal de flexibilización, en otros tenemos que seguir trabajando”, añadió.