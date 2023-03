Hace poco menos de un año, el exdirigente sindical Richard Read admitía que a pesar de haber rechazado muchas veces invitaciones para participar activamente en la política, le interesaría integrar algún espacio de “política partidaria” dentro del Frente Amplio (FA). Sin embargo, este jueves dijo que próximamente verá la luz un nuevo partido que él integra, que no buscará entrar a la fuerza política de izquierda.

Read dijo en diálogo con radio Montecarlo que está trabajando “en la conformación de un espacio, de un lugar de encuentro para analizar la política. Nos vamos a conformar como partido político, como agrupación política”. Comentó que están en vías de seguir los trámites legales que incluye recolecciones de firmas y aprobaciones de estatutos, entre otras cosas. De esta forma, estimó que “muy probablemente en dos o tres meses tengamos la concreción de esta herramienta”.

Según definió el histórico líder del sindicato de la bebida, este espacio político que va a integrar es una “propuesta de izquierda, centroizquierda y centro. Hay votantes que provienen de los partidos tradicionales, muchos del Frente Amplio que están desencantados con el accionar del sistema político, pero [consideran] que bueno, hay que construir un espacio para reforzar; no es de la vereda de enfrente, es metiéndose uno en el debate”.

Sobre el futuro de ese partido político, indicó que “no va a pedir ingreso al Frente Amplio”, pero no descarta una posible alianza electoral de cara a 2024. Al respecto, Read dijo darle “un valor importante” a la gestión que hizo el presidente Luis Lacalle Pou cuando conformó la coalición de gobierno que le permitió ganar en el balotaje en 2019.

“Concitó una atención donde la mitad más uno de la ciudadanía le dijo ‘estoy acá’. Creemos que es válido y legítimo que la otra mitad que no está dentro de ese gran sombrillón que es la coalición multicolor que hoy gobierna arme otro gran sombrillón”, bajo el cual “podamos caber muchos que pensamos igual en muchas cosas, pero que también tenemos diferencias”, explicó Read.

En abril de 2022, en una entrevista con Lado B, de TV Ciudad, Read había adelantado que le interesaba ingresar a la política: “Hacer política sí me encantaría. Hay una barra con la que conversamos. Ser parte de un grupo de compañeros, construyendo ideas, debatiendo, tender cabitos con el que piensa distinto”. No obstante, subrayó que nunca podría ser legislador: “Es un laburo que no es para mí”.