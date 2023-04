El expresidente y líder del Frente Amplio (FA) José Mujica, opinó este jueves sobre el proyecto de reforma de la seguridad social que está frenado en la Cámara de Diputados a la espera de que la coalición se ponga de acuerdo sobre varios puntos que presentó Cabildo Abierto. Para Mujica independientemente de cómo termine el proyecto final, si se vota, habría que cambiarlo en caso de que llegue su fuerza política a gobernar: “Seguramente habrá que modificarlo”, afirmó aunque matizó que “derogarlo totalmente no”.

Sobre la negociación que se está llevado adelante a la interna de la coalición, Mujica dijo en diálogo con Canal 5, que es “una discrepancia de ideas, me parece totalmente legítima, supongo que encontrarán un punto intermedio”. Además, indicó que hay “varias cosas” que no le gustan del proyecto y por eso veía con buenos ojos el intento de Cabildo Abierto de modificar algunos puntos, como el hecho de que se tomen los 25 mejores años para calcular la jubilación.

Mujica opinó sobre uno de los requisitos de Cabildo Abierto, que es limitar la inversión de las AFAP en el exterior. Al respecto, el líder del Movimiento de Participación Popular indicó que encuentra “simpático” el pedido, en tanto “conceptualmente estoy de acuerdo que haya la mayor cantidad de esfuerzo por propiciar que la inversión se haga adentro”.

De todas formas, aseguró que “también hay que mirar la seguridad de la gente que forzosamente, por una ley, está obligada a depositar en las AFAP y que va a recibir el futuro de su ingreso en relación a lo que produzcan esos fondos. No es dinero nacional, es de los ahorristas”.

Consultado sobre si el FA votaría ese artículo que permite a las AFAP invertir más en el exterior, Mujica dijo que no lo sabe, porque no lo ha discutido, pero afirmó: “estoy seguro, me parece que sí. Conceptualmente estamos en contra de las AFAP, ahora cuando se crea una realidad que lleva años aplicada tampoco la podés volver atrás, porque eso tiene costos y un descalabro jurídico”.

Para Mujica el FA “no se opondría, pero habría que encontrar buena inversión en Uruguay, que creo que la hay”.

A pesar de la postura de Mujica otras voces del FA indican que no se debería votar el artículo relacionado a las AFAP. Por ejemplo, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo a Telemundo que para su fuerza política no es opción acompañar esa propuesta.

“El Frente Amplio no le va a salvar las castañas del fuego al gobierno. Este es un problema que está dentro del oficialismo, nosotros tenemos una posición bien clara que es la misma desde que arrancó este debate parlamentario en la Cámara de Senadores, vamos a votar en contra del proyecto en general y algunos artículos se estudiarán”, opinó. Agregó que el FA tienen una visión “bien clara” y “contraria” a ampliar el margen de maniobra de las AFAP.