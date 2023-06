El presidente Luis Lacalle Pou reunió este martes a los exmandatarios Luis Alberto Lacalle Herrera, del Partido Nacional, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, y José Mujica, del Frente Amplio. La instancia tuvo lugar en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, recuerdo que motivó diversas actividades en los últimos días en todo el territorio nacional.

El primero en tomar la palabra fue Sanguinetti; el líder colorado dijo que todas las actividades registradas en los últimos días, incluida esta cumbre, implican “un gran acto de confirmación democrática, un gran acto de confirmación de lo mejor de la identidad nacional”. Recordó que “esta nación” se “generó en los campamentos artiguistas cuando aún no éramos ni provincia y luego nos fuimos configurando como tal, para terminar como esta orgullosa república que somos hoy”, y destacó “lo que ha crecido socialmente, económicamente, culturalmente y tecnológicamente”.

En este sentido, pidió un “compromiso cívico” para que “este ‘nunca más’, que seguimos pronunciando todos, tenga un profundo contenido”, incluyendo “el nunca más a la violencia, el nunca más a los mesianismos autoritarios, el nunca más a las utopías revolucionarias, el nunca más a la intolerancia, el nunca más a la descalificación del adversario, el nunca más al desprecio a las instituciones liberales”.

Lacalle Herrera, en tanto, destacó que “tres octogenarios, tres veteranos de guerra”, se hayan reunido con Lacalle Pou para dar este mensaje. Y, si bien señaló que el fin es que haya más democracia, reconoció que “lo más complicado es decir cómo se llega a ello”. Para eso, “cada uno de nosotros” debe “asumir en su fuero íntimo y su conducta nunca más descalificar al otro porque piensa distinto ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o candidato”.

Además, afirmó que “las coincidencias y los acuerdos” en política partidaria “fueron los grandes momentos del progreso nacional”. “¿Qué debemos hacer para que esto dure y perdure? Siempre dejar un lugar para el entendimiento a través del respeto, que no va en contra de la lucha política fuerte en materia de ideas”, dejando de lado la lucha “de personas”.

Mujica, en tanto, dijo que “la democracia no es perfecta ni nunca lo será, porque no son las instituciones las que fallan”, sino “los humanos que cometemos errores” al manejarlas, “pero hasta ahora no hemos encontrado algo mejor para el funcionamiento de la sociedad”. “No es perfecta, es perfectible”, ratificó.

Aseguró que “una manera de afirmar la democracia es que la responsabilidad política dé respuesta a los problemas más dramáticos”, lo que se hace más importante en “el continente más injusto que hay en la Tierra y probablemente el más rico”, como es Sudamérica. Por tanto, “defender la democracia es asumir la responsabilidad social que tenemos y entonces las grandes contradicciones hay que sublimarlas en causas nacionales. Necesitamos una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos”.

Por su parte, Lacalle Pou comenzó destacando el encuentro y recordó a los expresidentes fallecidos Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, apuntando: “Estoy seguro de que perfectamente el próximo presidente de la República, sea del partido que sea, estaría sentado acá en conjunto con nosotros”.

“Para que el ‘nunca más’ sea cierto tiene que haber para siempre democracia, y la democracia se basa en los derechos electorales, en un gobierno democrático, en una separación de poderes, en la representación de las minorías, en los resortes institucionales para el reclamo, en la sana convivencia de los partidos políticos, pero también en la democracia como instrumento”, dijo, y agregó que “debe servir para que la gente sea libre en la crianza de sus hijos, en la obtención de educación y de un techo, para tener salud al alcance de todos, por eso democracia es construcción permanente”.

Si bien destacó que en la política partidaria local “los polos nunca están lo suficientemente lejos para interactuar”, señaló que “la democracia se construye en un boliche, en un lugar de trabajo, en un almacén”, y que esa construcción puede ser difícil, pero “destruir es un instante”.