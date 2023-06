La empresa belga Katoen Natie, que tendrá 80% de las acciones de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081, decidió aumentar la tarifa portuaria un 24,1% con la idea de mantener la “ecuación económica”. La razón de la “actualización” de la tarifa se debe a la incidencia de la “caída sostenida” del tipo de cambio y el aumento de los costos en pesos medidos en dólares de la actividad, puesto que “generaron una situación que no es posible mantener y que implica la inevitable decisión de actualizar los precios de sus servicios”.

La Cámara de Industrias del Uruguay aseguró estar “realizando gestiones” al “más alto nivel” en procura “de revertir tal decisión, la que, de implementarse, causaría un impacto muy negativo en nuestra industria exportadora”. Por su parte, el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Facundo Márquez, también cuestionó la decisión unilateral de la empresa belga.

En diálogo con la diaria, expresó que la noticia “cayó como una bomba para el sector exportador”. En ese sentido, recordó que “hace años” plantean que las tarifas de los servicios portuarios “deben bajar, en particular las de las terminales”. “El anuncio va en sentido totalmente opuesto, por lo que, desde que se dio a conocer, estamos en contacto directo con autoridades del gobierno para que tomen las medidas que sean necesarias”, señaló.

Márquez aclaró que se habla de una empresa “a la cual se le dio una concesión por 60 años, que no trabaja en régimen de libre competencia y que quiere trasladar los costos a los precios para un mercado cautivo y sin opciones”. “Es una tomada de pelo para todo el país en un momento de grandes desafíos”, agregó.

Por otro lado, Márquez indicó que desde la gremial se realizó un estudio donde se detectó que hubo aumentos de hasta 300% en tarifas de terminales en los años previos a la extensión de la concesión. “Con la concesión de TCP se negoció una rebaja de tarifas de 26%, que consideramos insuficientes, y se busca continuar la reducción”, sostuvo, y agregó que basado en otro estudio contratado por la asociación que dirige se dio cuenta de que el costo terminal del puerto de Montevideo está “entre tres y cuatro veces más caro que puertos comparables de la región, como el de San Antonio, en Chile, y Río Grande, en Brasil”.

Por otra parte, ya se piensan acciones políticas para pedir explicaciones sobre este aumento de tarifas. El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera adelantó a la diaria que para la primera semana de julio se citarán a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), como también de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Asimismo, se prevé convocar a las distintas gremiales que estén en desacuerdo con la decisión.

“Es algo que nosotros lo denunciamos desde un primer momento. Era algo que se veía venir. Si se establecía un monopolio a favor de un privado sin ningún tipo de regulación, es una consecuencia que se podría esperar y por eso lo denunciamos desde un primer momento”, apuntó Carrera, quien interpeló a Luis Alberto Heber -por entonces titular del MTOP que arribó al acuerdo con la empresa- en agosto de 2021.

Sostuvo que la decisión de Katoen Natie lo que hace es “encarecer” la logística del país y, por ende, “afecta la competitividad”. “Ya vendrán discusiones de que es necesario crear un ente regulador. Acá lo que hay que hacer es darle las potestades y hay que ver el rol que tiene que tener la ANP, que es el ente que, por el ordenamiento nacional, tiene que regular esta situación. Este convenio es perjudicial, como lo dijimos, no solamente es inconstitucional, ilegal, inconveniente, sino que es perjudicial para el trabajo nacional, y en este caso está afectando lo que es una dimensión que es el trabajo de los uruguayos hacia afuera, lo que son las exportaciones”, indicó.

Falero: “No es prudente que se haga de manera unilateral un anuncio de este tipo”

Este anuncio, que se concretará a partir del 1º de julio, trajo molestias no sólo en la oposición, exportadores e industriales, sino también en el gobierno. José Luis Falero, titular del MTOP, señaló en una rueda de prensa que ya pidió una reunión para el viernes a las autoridades de la empresa para analizar la situación y pedir que se dé marcha atrás.

“Pedimos que se revea la situación y el viernes nos reunimos para trabajar el tema”, adelantó. “Estamos intentando, en principio, suspender, para luego revisar y analizar. No es prudente que se haga de manera unilateral un anuncio de este tipo”, criticó, y añadió que la decisión no pasó por la ANP, que tiene el 20% restante de las acciones en TCP.

Para Falero, un “reordenamiento” de tarifas es “habitual”, siempre y cuando sea “dentro de parámetros normales”. En ese sentido, el jerarca sostuvo que este incremento, de 24,1%, “es algo excesivo en primera instancia”. “No es el momento oportuno para generar un impacto de esta magnitud. Estamos analizando desde el punto de vista jurídico todas las facultades que tenemos como Estado”, señaló el ministro, que manifestó que el aumento no le “cayó nada bien”. “No se puede permitir que en el futuro sucedan estas sorpresas. Me molestó muchísimo”, fustigó.

Por su parte, la vocal en la ANP por el FA, Alejandra Koch, señaló a la diaria que “no se justifica” el aumento y que el ente debería pedir documentos de forma formal en los que se justifique tal decisión para que lo analicen los técnicos de estructura de la ANP.

Para Koch, este aumento “se contradice también con las proyecciones elaboradas por la propia empresa” que, previo a esta decisión, “fueron presentadas para justificar el proyecto de inversión y su financiamiento -que hoy está a estudio del Ministerio de Economía y Finanzas- y que muestran crecimientos excepcionales en ingresos, utilidades y saldos de caja”.

“No debemos olvidar que, con la instalación del monopolio, los precios no pueden regularse por el mercado, por no existir competencia. Lamentablemente, nuestros exportadores e importadores quedan rehenes de los precios fijados, no pudiendo elegir, a la fecha, ningún otro operador, y los costos serán absorbidos por la carga y al propio consumidor final”, concluyó.