En el marco de los 50 años del golpe de Estado y la “heroica huelga general”, el PIT-CNT convocó a un paro general parcial de 9.00 a 13.00 el próximo martes 27 de junio. Ese mismo día el movimiento sindical se movilizará en La Teja, desde la refinería de Ancap hasta la esquina de Carlos María Ramírez y Carlos Tellier, donde realizará un acto con oratoria.

La medida fue aprobada el martes 13 de junio por la Mesa Representativa de la central sindical. En diálogo con la diaria, el vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López, valoró la elección de la refinería de la Teja como punto de partida, “un lugar emblemático donde tuvo inicio la huelga” en rechazo al comienzo de la dictadura cívico-militar. Señaló además que se realizará una “mesa representativa simbólica” en el local del “sindicato del vidrio”, que “estableció la definición de cómo comenzar la huelga general”.

En efecto, en el local de la Federación Obrera de la Industria del Vidrio, también ubicado en La Teja, la dirigencia de la entonces CNT resolvió –de manera clandestina– empezar el 27 de junio de 1973 una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo en rechazo al golpe de Estado. Duró 15 días. El local del sindicato fue posteriormente ocupado por los militares.

En el acto del 27 de junio, el PIT-CNT incluirá en su discurso reivindicaciones de la “coyuntura”, comentó López. “Por un lado, la Rendición de Cuentas con todos los públicos, y por otro lado, la décima ronda de los Consejos de Salarios, que involucra a gran parte de los trabajadores de nuestro país. Esa coyuntura va a estar planteada porque nos jugamos muchas cosas en esta etapa”, afirmó.

El vicepresidente del PIT-CNT agregó que, pese a que el gobierno todavía no presentó la pauta salarial para los Consejos de Salarios, “estamos insistiendo en que no solamente haya recuperación del salario, sino también crecimiento [salarial] en todos aquellos sectores que se puede”.

En entrevista con Azul FM, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que “lo que ocurrió” el 27 de junio de 1973 “fue de una gravedad enorme”, por lo que “todos los uruguayos tenemos que ratificar nuestra convicción democrática”. No obstante, consultado por el paro del PIT-CNT, manifestó: “La verdad, no le encuentro explicación. Me parece que el movimiento sindical no debería conmemorar un golpe de Estado haciendo un paro. Es contradictorio, le hace mal a la gente, al trabajo, al crecimiento del Uruguay, bastante ya hemos tenido”.