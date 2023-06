Días atrás el ministerio de Defensa respondía un pedido de acceso a la información sobre determinados documentos de la dictadura diciendo que no lo podía entregar porque los militares a los que se les consultó no lo encontraban. Misteriosamente, desde el 18 de abril, en el sitio web archive.org se están subiendo miles de documentos de ese archivo. Según informó El Observador no se sabe quién está detrás de la iniciativa “Archivos del Terror en Uruguay” ni cómo tuvo acceso a esos documentos.

Hasta ahora son 1.603 los archivos subidos. Se creó una página dentro del espacio de Internet Archive, una organización sin fines de lucro que se constituye como una biblioteca digital con acceso gratuito. Dentro de ese sitio está la página Archivos del Terror en Uruguay y allí se pueden visualizar diferentes entradas que corresponden cada una a un rollo de microfilms con cientos de documentos.

Según explican los divulgadores, funciona como un índice de los rollos del llamado archivo Berrutti. Aclaran que estos archivos se liberan en el marco de los 50 años del golpe de Estado y “surgen de digitalizaciones de microfilms elaborador por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico militar (1973 -1985)”. Agregan que “el espionaje continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobierno, al menos hasta el año 2004”.

Los divulgadores señalan que “estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados”.

Decidieron excluir del archivo liberado todos los documentos de actas de interrogatorios bajo torturas. De todas formas, aclaran que entre lo divulgado puede haber “información manipulada, falsa, obentenida bajo tortura o amenazas, brindada por informantes pagos y muchas otras fuentes no confiables”.

En el sitio aseguran que el conjunto de documentos es “un testimonio histórico de gran valor para entender el funcionamiento de las redes del terror y la vigilancia sobre toda la sociedad”.

Finalizan el comunicado inicial al afirmar que “quienes produjeron estos Archivos del Terror, los conocen, siguen especulando con sus contenidos y decidiendo qué y cuándo usar esta información. El resto de la sociedad uruguaya, que fue víctima de la represión y la vigilancia, no ha tenido acceso a los archivos de la represión”.

El llamado “Archivo Berrutti” se compone de unos 1.500 rollos de microfilms y cada uno tiene en promedio unas 1.000 páginas. Contienen distintos tipos de documentos militares desde 1968 hasta el 2004, producidos por el Servicio de Información de Defensa (SID), la actual Dirección Nacional de Inteligencia de Estado (DINACIE).

Entre los datos que se desprenden de los rollos se encuentran las actas a personas detenidas, reportes de allanamientos, de escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, expedientes y fichas de personas. Además se visualizan memorandums, recortes de prensa, solicitudes de Información, órdenes de captura, transcripciones y reproducciones de publicaciones incautadas.

Los rollos de microfilms que se conocían hasta ahora fueron encontrados en base a una denuncia anónima, en el ex Centro de detención y Torturas del CGIOR. Fue en ese lugar que operó el grupo de contra inteligencia durante la dictadura.