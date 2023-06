La semana pasada el directorio de OSE contrató a la empresa Sonda para el desarrollo de un software que facilite la distribución y el acceso de agua embotellada a toda la población “a través de un código QR que permita su retiro de los comercios”, contó a la diaria Edgardo Ortuño, director de OSE por el Frente Amplio (FA). “Eso requiere un aporte económico del gobierno nacional”, lo mismo que “estamos reclamando para solventar la exoneración de tarifas y la reducción impositiva”, planteó el frenteamplista.

La información es escasa y no existe ninguna comunicación oficial que haya dado a conocer el proyecto. Hasta ahora, sólo se sabe que la idea es formular una aplicación para teléfonos móviles vinculada al agua embotellada, a partir de una inversión de 40.000 dólares, sin contar el IVA, según El Observador.

“Si bien las escuchamos y las tratamos, a las medidas que está tomando el directorio no les estamos dando mucha importancia porque no son para ahora y no resuelven la problemática que está teniendo la gente”, dijo Marcos Míguez, secretario del Agua de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), en diálogo con la diaria. Aunque no tiene “muy claro” de qué se trata el acuerdo con Sonda, el integrante de la FFOSE consideró que la decisión forma parte de una serie de “soluciones que no solucionan” y son presentadas para “llenar el ojo”.

En la misma línea que Ortuño, Míguez expresó que “lo que tendría que hacer el directorio de OSE es dar señales claras” y exonerar las tarifas de su servicio o buscar la manera de entregar agua embotellada. “Es una decisión política que tienen que tomar, y hoy no la están tomando”, subrayó. Otra medida que debería implementarse es la contratación “inmediata” de personal, que permitiría “recuperar las pérdidas” de agua a través de más reparaciones, pues quienes están trabajando en ellas “no dan abasto”.

A la vez, para la FFOSE es fundamental resolver “la suspensión inmediata del proyecto Neptuno”, que no representa una “solución”. El martes, durante la presentación de las ofertas, integrantes de la FFOSE se movilizaron dentro y fuera del edificio de OSE en busca de un diálogo con el directorio de la empresa estatal. Sin éxito, se enfrentaron además a una situación de “represión” policial, según relató Míguez. Tras lo acontecido, este jueves acudieron a una reunión en la Dirección Nacional de Trabajo para conversar sobre los hechos con las autoridades de OSE. Sin embargo, su objetivo no fue concretado porque “mandan a mandos medios que no tienen poder resolutivo”. “No estamos teniendo diálogo porque muchas veces nos ningunean y ni siquiera nos escuchan”, manifestó el secretario del Agua de la FFOSE, y agregó: “Hace tiempo que venimos en esas condiciones”.

Comunicados

De acuerdo al último informe de OSE, publicado el miércoles, en el área metropolitana “la situación continúa siendo muy crítica”. El embalse de Paso Severino, cuya capacidad es de 67.000.000 metros cúbicos, cuenta actualmente con una reserva de alrededor de 3.790.000. Fuera de esta zona, en San José las condiciones se mantienen estables. Según lo expuesto, “no habría inconveniente” para asegurar el suministro de agua por un período mayor a 60 días. Asismismo, en Colonia se está terminando de construir la tubería de trasvase hacia Nueva Helvecia y de instalar su bomba. Allí también existe una proyección de dos meses de abastecimiento.

Hacia la región del centro, en el departamento de Canelones, la situación continúa igual que en las últimas semanas. El recalque del arroyo Pando se apaga a diario, entre cuatro y ocho horas, y está funcionando la usina de Laguna del Cisne. En Minas, el embalse se mantiene en aumento y “la situación sigue siendo de cierto cuidado, pero con tendencia a normalizarse”. Si bien fueron suspendidos los rebombeos en la cuenca y la operativa de camiones cisterna, todavía se está apagando la usina de Maggiolo durante la noche.

La empresa estatal emitió, además, un comunicado este jueves junto al Ministerio de Ambiente, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y el Ministerio de Salud Pública, en el que se compartieron una serie de “cuidados” para “preservar el agua disponible”. Según el documento, los organismos competentes “continúan buscando soluciones y fuentes alternativas que aseguren el acceso al agua segura hasta que se restablezca el nivel de lluvias”, pero mientras tanto es necesario unir “esfuerzos individuales y colectivos”.

En ese sentido, las autoridades invitan a reparar las fugas de agua “tan pronto como sea posible”, cerrar las canillas durante el lavado de dientes, manos y platos, y tomar duchas cortas. También sugieren que se coloque un balde en la ducha para capturar agua y reutilizarla “para el riego o lavar un auto”, o que aquella que fue usada para lavar frutas y verduras se guarde para regar plantas. A su vez, se indica que la lavadora y el lavavajillas sean usados sólo cuando estén llenos, y se solicita que el papel sea depositado fuera del inodoro, porque “puede obstruir las tuberías” y “aumenta el consumo de agua innecesariamente”.