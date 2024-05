Luego de que la militante nacionalista Romina Celeste Papasso reconociera días atrás que la denuncia presentada contra el precandidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi por parte de una mujer trans era falsa, este domingo hubo un nuevo giro en el caso, cuando el periodístico Santo y seña, de Canal 4, emitió una entrevista con Paula Díaz, la mujer que presentó la denuncia de agresión contra Orsi, en la que reconoció que fue Papasso quien la instó a hacer la denuncia y le dio indicaciones de qué decir ante la Fiscalía: “Cuanto más lo enchastres, mejor”, le dijo la militante nacionalista.

Las afirmaciones de Díaz se respaldan con audios y mensajes de Whatsapp que divulgó el programa en los que Papasso le daba indicaciones de cómo presentar la denuncia, y las consecuencias políticas ya se avizoran, puesto que, según confirmó la diaria con base en fuentes del directorio blanco, la Comisión de Asuntos Políticos del Honorable Directorio del Partido Nacional se encamina a votar la expulsión de Papasso de esta colectividad este lunes, en su sesión de las 11.00.

“Estoy segura de que no fue Orsi”, dijo Díaz en la entrevista con el periodista Ignacio Álvarez. “Sí lo tuve ese problema, sí me pasó eso, sí me lastimaron la nariz”, afirmó, pero ratificó que el responsable no fue el exintendente de Canelones. Díaz dijo que “todo esto viene por Romina: fue un día a mi casa, estaba en un mal momento yo, y me dijo: ‘Vamos a denunciar a Orsi’”. Según relató, le preguntó a qué se refería con eso, a lo que la militante blanca le preguntó si quería “fama” y “cámara”. “Me agarró en las nubes y dije: ‘Bueno, dale, sí’”, narró.

Próximos movimientos

Dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP), el principal apoyo a la precandidatura de Orsi, manejan la idea de que estas revelaciones no pasen “desapercibidas”, comentó una fuente a la diaria. Si bien la decisión de cómo seguir a nivel judicial está en manos de la defensa del precandidato, también en filas emepepistas esperan poder conocer qué se estuvo investigando en este tiempo una vez que se abra la carpeta fiscal, lo que se hará el 10, y esperan que la fiscal actúe de oficio en torno a las últimas novedades. En el sector insisten con que se sabe que “hay un montón de bots” contratados en México y que hubo “una inversión de dinero”, cuestión que, creen, la Justicia podría investigar.

Luego de la emisión de Santo y seña, el senador del MPP Daniel Caggiani escribió en su cuenta de X que “esto no fue solamente ideado, organizado y financiado solamente por dos personas” y que por eso “hay que llegar hasta el hueso”.

Todos sabíamos que esto era una gran mentira contra @OrsiYamandu para incidir en las internas del @Frente_Amplio y en las elecciones nacionales. También sabemos que esto no fue solamente ideado, organizado y financiado solamente por dos personas. Hay que llegar hasta el hueso! — Daniel Caggiani (@DCaggiani) May 6, 2024

En declaraciones en rueda de prensa este domingo –antes de la transmisión del periodístico de Canal 4–, Orsi se refirió al tema y contó que en sus recorridas ha hablado con “algunos vecinos” sobre que “la denuncia” como tal “es real, no es falsa”. “Yo recibí una denuncia” y se tiene que “dirimir en el proceso de Fiscalía”, pero “la acusación es falsa”, remarcó.

El abogado de Orsi, Jorge Díaz, confirmó a la diaria que será este lunes cuando se reúnan para analizar el caso y los pasos a dar; desde el entorno de Orsi, además, dijeron que en este momento se busca tener “cabeza fría” y se está a la espera de lo que el precandidato hable con su equipo legal el lunes.

Pereira: “No basta sólo con decir ‘mentimos’”

En tanto, el presidente del FA, Fernando Pereira, reflexionó durante una entrevista con La letra chica este domingo y dijo que “no basta sólo con decir ‘mentimos y mentimos con un objetivo político’”, sino que este caso “demuestra que hay que tener mejores antídotos ante ataques de este tipo”, como votar la ley de financiamiento de partidos políticos.

“Evitemos que haya políticas de este tipo, que alguien invente una campaña y todo un partido tenga que salir atrás de una denuncia falsa”, insistió el dirigente. “No sé si nos damos cuenta de la magnitud de lo que se le hizo a Yamandú” y al “sistema político”, algo que “está por fuera de cualquier límite”, continuó el presidente del FA, que, de todas formas, dijo creer “que el Partido Nacional no tiene nada que ver con esta operación de enchastre”.

Hace unos días, luego de que Papasso reconociera que se trataba de una denuncia falsa, el FA ya había emitido una declaración en la que señalaba que desde la fuerza política se afirmó desde un primer momento “que se trataba de un proceso de deterioro de la campaña política con el objetivo de agraviar a uno de nuestros precandidatos con acusaciones infundadas”, y recuerda que pasaron dos meses “para que la verdad comenzara a salir a la luz, quedando en evidencia que la denuncia penal presentada en contra de Yamandú Orsi, como la campaña que se armó, fue una mentira”.

“Se debe llegar al fondo y aplicar todas las sanciones a quienes pensaron y ejecutaron esta operación de enchastre contra nuestro compañero”, señalaba el FA en su declaración, y llamaba a tener una campaña electoral “sin agravios, con un debate respetuoso, elevado, donde se contrapongan ideas, proyectos de país y en la que exista un financiamiento transparente”.

Papasso presentó su renuncia al Partido Nacional: “No tengo nada que hacer en la política uruguaya” En la madrugada del lunes, Papasso anunció durante una transmisión en su cuenta de TikTok su renuncia al Partido Nacional y aseguró que lo habló con el presidente del directorio del partido, Pablo Iturralde. “Luego de todo lo que pasó con Yamandú Orsi, quiero decirles que a partir de este momento tomé la decisión de renunciar al Partido Nacional” porque “cometí un error muy grande con esta persona, con este engendro y con este otro macaco”, sostuvo Papasso. La exmilitante nacinonalista dijo que “lamentablemente” después de lo ocurrido la noche del domingo “me parece que no tengo nada que hacer en la política uruguaya”. Además, apuntó que no le llama la atención ninguno de los precandidatos a la presidencia y consideró que la política en el país “está muy fea”. Papasso señaló que espera que “todo lo que ha pasado”, “les de una enseñanza, especialmente a mí”. “He aprendido mucho. Estoy muy tranquila. Tengo excelente asesoramiento. Yo no estoy sola”, concluyó.

.