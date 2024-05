Paula Díaz, la mujer trans que el 13 de marzo presentó una denuncia por agresión contra el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, admitió este domingo en el programa Santo y seña de Canal 4 que no fue Orsi el responsable de la agresión física, que sí dice haber sufrido, pero por parte de otra persona. La mujer, de 42 años, dijo que fue la militante nacionalista Romina Celeste Papasso la que la instó a hacer la denuncia falsa, y según audios y mensajes escritos que difundió el programa, la militante la instaba a “destrozarlo”: “Cuanto más lo enchastres, mejor”.

“Estoy segura de que no fue Orsi”, dijo Díaz en la entrevista con el periodista Ignacio Álvarez. “Sí lo tuve ese problema, sí me pasó eso, sí me lastimaron la nariz”, afirmó, pero ratificó que no fue el exintendente de Canelones el responsable. Díaz dijo que “todo esto viene por Romina: fue un día a mi casa, estaba en un mal momento yo, y me dijo: ‘Vamos a denunciar a Orsi’”. Según relató, le preguntó a qué se refería con eso, a lo que la militante blanca le preguntó si quería “fama” y “cámara”. “Me agarró en las nubes y dije: ‘Bueno, dale, sí’”, narró.

Díaz continuó diciendo que Papasso le dio las indicaciones de cómo debía hacer la denuncia: “Me dice: ‘Vos tenés que decir esto, esto y esto; cuanto más lo enchastres, mejor va a ser’”. Consultada sobre qué cambió para confesar que fue todo una mentira, Díaz dijo que se decidió a “dar la cara porque no está bueno hacer esto, denunciar a alguien que no tiene nada que ver”. Asimismo, aseguró que no la motivó el dinero a la hora de aceptar: “No fue la plata. No sé qué me pasó, no sé qué estaba pensando que dije: ‘Sí, vamos’”.

Audios y mensajes de Whatsapp que envió Papasso a Díaz y que difundió Santo y seña demuestran que era la militante nacionalista la que indicaba lo que debía decir ante la Justicia: “Esto es muy simple: vos trabajás en el parque Roosevelt, vos inventá lo que vos quieras, cuanto peor, mejor; inventá, pero que sea parecido a lo que yo conté”, decía en uno de ellos. Uno de los chats a los que accedió el programa incluyen fotos que le envió Papasso a Díaz de los lunares de Orsi para darle material a la hora de declarar sobre el supuesto encuentro sexual.

“Destrozalo”, le escribió la militante nacionalista en un mensaje de Whatsapp. “Las denuncias de violencia de género no tienen consecuencia para la víctima”, le dijo Papasso a Díaz en otro de los audios.

Díaz dijo que va a levantar la denuncia “lo antes posible” y le pidió perdón a Orsi: “Fue un error y acá estoy diciendo la verdad”.

Romina Celeste acusó a Díaz de “cambiar” las versiones

Por su parte, Papasso habló este domingo en el periodístico La letra chica de TV Ciudad, donde aseguró que fue Díaz quien se acercó a ella y le contó del episodio. Según la militante, la historia que contó en el primer video que subió de este tema correspondía a otra mujer a la que le había sucedido algo similar, pero aseguró que al darle repercusión al tema buscaba “influir en la interna del FA [Frente Amplio]”. Sin embargo, acusó a Díaz de empezar a “cambiar un poco las versiones, hasta que el viernes termina todo”, cuando supo que Díaz estaría en el programa de Canal 4.

Álvarez, que fue el primero en entrevistar al aire a Díaz en su programa radial, le escribió en su momento a Papasso para pedirle el teléfono de Díaz, y es ahí “que ellos empiezan a tener este contacto”, desde donde “transmite todo esto a los medios de comunicación”, explicó la militante.