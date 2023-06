Si bien la oposición apoyó al oficialismo y también votó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para quitarle el IVA al agua embotellada, el miércoles en el Parlamento no faltó el ida y vuelta intenso entre la coalición y el Frente Amplio (FA), con varias críticas y pases de factura, para todos los gustos. Luego de que se aprobó el proyecto en el Senado, de tarde hubo un largo debate en la cámara baja y en la noche todavía seguía el intercambio. A su vez, en la Cámara de Diputados se dio la particularidad de que el quórum estuvo al límite –se precisan 50 representantes en sala para sesionar y por momentos hubo 54–.

En la sesión, el diputado del FA Nicolás Viera dijo que el gobierno, “para tapar las culpas, todas las responsabilidades se las echa” a la oposición. Agregó que hizo la cuenta, y si Cabildo Abierto “no hubiese metido los 135 cargos a dedo en la salud”, se podría haber comprado “más de 120.000 litros de agua por mes”. “¿A cuánta gente el [Ministerio de Desarrollo Social] Mides le podría haber proporcionado esa agua? Entonces, si vamos a discutir al nivel de la baldosa, lo discutimos, pero ese no puede ser el camino”, subrayó.

Luego resaltó que el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, le pidió a la ciudadanía que rece para ver si llueve. “Yo soy creyente, pero no creo que Dios nos pueda ayudar a hacer lo que quienes tienen que gobernar no deciden o las decisiones que toman las toman mal. Soy un hombre de mucha fe, pero está claro que rezando no lo resolvemos, si no, sería facilísimo”, señaló. Luego, agregó: “En el fondo, pareciera que hay gente a la que le importa un carajo la necesidad que tiene la gente. Miren estas bancas: estamos bancando el quórum para esta discusión, es una vergüenza”.

Viera subrayó que los que gobiernan “tienen la plata para comprar el agua embotellada, pero los pobres, la gente en situación de calle, no la tiene”. “Entonces, quienes tienen que tomar las decisiones sacan la calculadora electoral y hacen prevalecer el interés de preservar la coalición, cueste lo que cueste, porque el motivo para eso es el odio al FA. Sinceramente, en la tierra de Artigas, que sólo pueda tomar agua el que tiene para comprarla es una inmoralidad, y es responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Parlamento legislar y generar políticas públicas en ese sentido”, finalizó.

“Es muy claro que si no se le puede pedir a Dios que llueva, menos se le va a poder pedir a un gobierno que decrete la lluvia”, dijo, por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez. Más adelante, puso en cuestión la reforma constitucional de 2004 –que se dio por el plebiscito de ese año–, de la que “poco se habla”, que terminó “atando de pies y manos al Estado y le quitó la posibilidad de inversiones de gran porte”, porque “si el Estado lo tiene que hacer todo, tiene que quitar recursos a otras políticas públicas para poder concentrarlo todo y de una sola vez en este tipo de políticas, y muchas veces el Estado no tiene los recursos suficientes”.

A su vez, el también diputado colorado Felipe Schipani dijo que parecería que tienen “que agradecerles a los legisladores por hacer su trabajo”. “Ahora tenemos que agradecerle a una bancada por sostener el quórum de la cámara. Quizás yo soy nuevo en este Parlamento y hay ciertas lógicas que no entiendo, pero ¿no es nuestro trabajo? ¿No nos pagan muy bien para legislar, para estar en sala, para convocar a las sesiones, para votar leyes que favorezcan a la gente, como la que estamos votando hoy, de exoneración de impuestos al agua embotellada?”, preguntó, retóricamente, Schipani.

Andújar: “Es difícil conducir una sesión cuando el quórum siempre está en el límite”

Mientras seguía la sesión, la diputada del FA Lucía Etcheverry subrayó en una rueda de prensa que lo que se votó forma parte de las medidas que la oposición ya había propuesto en mayo en el Senado, entre otras más, y también resaltó que este miércoles estaban “garantizando el quórum”, y para eso los legisladores del FA se trasladaron desde “todos los departamentos del país”. Señaló que lo aprobado es una medida que llegó tardíamente, pero “bienvenida sea” porque “alivia el bolsillo de la gente, que tiene que pagar 40 pesos o un poco más por bidón, en impuestos”.

Además, subrayó que en la cámara baja el FA pidió lo mismo que sus senadores horas antes, es decir, que “se garantice que ese alivio en el Imesi y en el IVA llegue al bolsillo de todas las familias”, y para eso presentó un artículo aditivo, que en la cámara alta ya había sido rechazado por el oficialismo.

Luego, el diputado blanco Sebastián Andújar, presidente de la cámara baja, dijo en una rueda de prensa que “no hay duda” de que los descuentos de impuestos al agua embotellada van a llegar a la gente y subrayó que “no es necesario hacerlo por escrito o que sea parte del proyecto de ley”, ya que “hay una responsabilidad, hay un uruguayo solidario, tanto desde el punto de vista empresarial como del consumidor, y los precios van a llegar al público”. Además, dijo que “cualquier acto que se cometa erróneamente, que no esté de acuerdo al proyecto de ley”, se puede denunciar en la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía.

Por último, consultado sobre el quórum, dijo que “estos temas nos tienen que unir”, y el FA “actuó en consecuencia”, por eso lo valoran “mucho”. Agregó que las dificultades para llegar al quórum las acarrean “desde hace mucho tiempo”, por “esta inquietud que tienen los legisladores, de pararse, salir, ir a las bancadas y volver”. Dijo que eso “genera molestia”, que él también la comparte, porque “es difícil conducir una sesión cuando el quórum siempre está en el límite”.