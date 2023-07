“Una de nuestras primeras lecturas es que esta es una rendición de caja chica, es una rendición que se vuelve a perder la oportunidad de atender los grandes problemas del pueblo uruguayo”, dijo este lunes la diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz (Movimiento de Participación Popular) en una rueda de prensa convocada para dar sus primeras opiniones sobre el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo el viernes.

Díaz, que integra la Comisión de Hacienda de Diputados, agregó que “venimos de años de recorte acumulado en la administración y en particular en las carteras que atienden la vida de quienes más necesitan del Estado para poder sostenerse, y evidentemente estamos viendo los impactos de eso”. “Ese recorte ha impactado en la calidad de vida; lo estamos viendo con el agua, lo estamos viendo en lo que está pasando con la salud, con la educación, con la seguridad”, añadió la legisladora.

Para la diputada del FA, “los incrementos son muy magros”, y si bien “aparecen fondos para salud mental” y para adicciones, que “están bien direccionados porque es un problema que tenemos como sociedad y que tenemos que atender”, entiende que “el problema está concentrado en otro lado, que tiene que ver con la alta demora en el acceso a la consulta profesional”.

Díaz también señaló con respecto al proyecto de Rendición de Cuentas: “Que alguien me diga qué tanto es eficiente recortar un 37% el gasto como en este último año en soluciones habitacionales para jubilados como hizo el Ministerio de Vivienda, por ejemplo”. “Si por ahí está pasando la eficiencia, evidentemente lo que es la discusión presupuestal de este gobierno no está atendiendo los problemas de la gente”, subrayó.

Consultada sobre el aumento en el tope de endeudamiento, planteado por el Poder Ejecutivo en esta Rendición de Cuentas, Díaz señaló que esto se “plantea que es para el fondo hídrico” y que esperan que “esos recursos se vuelquen justamente a mejorar la calidad de vida de la gente y también a generar lo que son algunos acuerdos en términos del desarrollo de políticas públicas que hoy necesitan financiamiento urgente, como, por ejemplo, todo lo que requiere un acuerdo nacional por lo que son las inversiones que se siguen necesitando en materia de agua”.

En ese sentido, dijo que por los recortes durante estos tres años de administración “hoy se está necesitando inversión pública”, y agregó que en OSE se está perdiendo “40% del agua potabilizada, por lo menos, por la falta de cuadrillas que mejoren la atención” y “la reparación de la red”. “Estamos dejando de atender áreas estratégicas, estamos hipotecando el futuro de Uruguay. Hay todo un discurso que se sostiene con respecto al Estado pesado, a la cantidad de funcionarios, y el grueso de los funcionarios públicos en este país corresponde a la educación, a la salud y a la seguridad, es decir que los funcionarios de oficina, por decirlo de alguna manera, son los menos”, expresó.

Con respecto a las propuestas en materia de seguridad pública, Díaz dijo que son “un saludo a la tribuna”. “¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior en la interpelación [al ministro Luis Alberto Heber] de los últimos días, está claro que no tiene un plan, no tiene un rumbo para ver cómo va a contener esta escalada de homicidios, viene anunciando plan tras plan, no hay planes claros”, aseguró.

Además, señaló que lo que aparece en la Rendición de Cuentas “es plata para las compensaciones de los cargos de conducción del Ministerio del Interior”. “Otra vez lo mismo. Son señales que no van a solucionar el problema de fondo, el Ministerio del Interior sigue llegando tarde”, añadió.