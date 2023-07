La última vez que se reunió la Mesa Política de Cabildo Abierto (CA) –integrada por todos sus legisladores, ministros y subsecretarios–, en mayo, el senador Guido Manini Ríos, líder del partido, ya había adelantado que, en caso de no alcanzar un acuerdo parlamentario para solucionar el tema de los deudores irrecuperables, avanzarían por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional. Dado que el Partido Nacional y el Frente Amplio rechazaron el último proyecto que presentó CA, y el posible acuerdo está muy lejos de concretarse, en la tarde de este jueves la Mesa Política se volverá a reunir para definir si impulsan la recolección de firmas.

En diálogo con la diaria, el diputado de CA Rafael Menéndez confirmó que ese será el único tema que tratarán el jueves en la mesa y que, en caso de confirmar la recolección de firmas, analizarán cuál sería el texto a considerar, algo que es “fundamental”; luego, “organizar la logística en cuanto a recursos humanos y materiales”.

Menéndez dijo que analizarán este tema el jueves porque el proyecto que presentó su partido “no se ha movido, no ha tenido consenso de los partidos de la coalición”, y esta alternativa surge “incluso a pedido de la gente, que contacta a todos los legisladores” de CA, “prácticamente a diario”, para ponerse a disposición “no solamente para firmar sino también para recolectar firmas”. “Obviamente, no se hace solamente con ideas, es fundamental obtener los recursos, y suficientes, para que no sea una campaña estéril; es decir, que se comience y no se llegue a las firmas. Eso también se tiene que considerar en la Mesa Política”, subrayó.

Además, Menéndez señaló que, a un año de las elecciones internas, realizar este movimiento tiene sus pros y sus contras. La ventaja radica en que “es un tema importante y de preocupación de 600.000 personas, que están civilmente fuera del mercado financiero”, pero también “hay que considerar la disponibilidad de recursos, que no se van a destinar a una próxima campaña”.

Menéndez recordó que el primer proyecto sobre este tema que presentó CA se votó en comisión en el Senado y luego, al pasar al plenario, volvió a comisión; acto seguido, CA presentó otro proyecto de ley –el que está en comisión actualmente–, “pero no hay ninguna otra alternativa para un tema que es importante, y tampoco hay voluntad política del resto de los partidos, no solamente de la coalición, de resolver el tema”. “Es un tema fundamental, en el que se pisan callos, y capaz que por eso no se toma una decisión de por lo menos hacerle modificaciones o propuestas. Se ha ido contra el proyecto de reestructura de CA, pero nadie ha puesto un proyecto [alternativo], ni siquiera el Ejecutivo”, subrayó.

Por último, Menéndez aseguró que hay “gente de todos los partidos, hasta de la oposición”, que manifiesta “incluso la voluntad de colaborar en la recolección” de firmas. “Si uno teóricamente considera la cantidad de gente que hoy está en carácter de ‘irrecuperable’ en el clearing, que son 600.000, sería la mitad de esa gente [que precisan que firme]”, finalizó.

Por su parte, el diputado cabildante Sebastián Cal subrayó, en diálogo con la diaria, que con este tema ya “se recorrieron todos los caminos parlamentarios que había para recorrer” y “han pasado cosas que demuestran la falta de voluntad para tratar este proyecto, empezando por acciones poco frecuentes, de votar por unanimidad en una comisión y que después, cuando llega a la cámara, las voluntades hayan cambiado”. “Claramente, está habiendo un lobby muy grande con respecto a este tema, hay muchísimos intereses de por medio. Pero esperemos que la gente entienda realmente lo que está en juego acá. Se pretende generar un concepto nuevo, de ‘deuda justa’, en un país en el que hay un millón de uruguayos en el clearing; es indispensable”, finalizó Cal.