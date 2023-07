Con críticas a la interna colorada y al modelo de conducción que se lleva adelante, se presentará oficialmente este jueves Rebeldes, un grupo de militantes del Partido Colorado (PC) que instan a que la colectividad política que hoy dirige el dos veces presidente Julio María Sanguinetti comience a marcar perfil de cara a las próximas elecciones nacionales.

Desde hace un largo tiempo, militantes de Ciudadanos como de otras ramas coloradas –como la 15– decidieron embarcarse en este nuevo desafío en el que, aseguran, no tienen previsto presentar un candidato presidencial pero sí tienen la idea de que en todos los departamentos haya postulantes a cargos electivos en el Parlamento y, más adelante, en las departamentales.

Margarita Machado, que supo oficiar como presidenta de Ciudadanos, y actualmente es integrante del Comité Ejecutivo Nacional colorado, señaló a la diaria que el nuevo grupo busca “recuperar ideas e identidad batllista” y que sea un sector “abierto a muchas personas” que se han ido del PC “porque no encuentran un núcleo de ideas consolidadas que honran esa identidad”.

Según Machado, buscan comunicarse con “mucha gente” que puede estar en consonancia con la “disconformidad” que tienen “para ver si realmente existen batllistas, colorados o ciudadanos que puedan estar de acuerdo con ir construyendo una nueva manera de gestionar el partido y una nueva manera de gestionar el país”. “Es como un camino que estamos empezando a transitar integrando un equipo que nos han dado en llamar ‘rebeldes’. Puede ser que sea verdad porque lo somos. La rebeldía es una actitud necesaria en muchas circunstancias de la historia, no molesta”, consideró.

La colorada expresó que no son “indiferentes” ante “algunas cosas” que entienden son “errores dentro y fuera de la coalición”, en alusión a la conducción de Sanguinetti, mentor de la coalición en su momento. Por su parte, el edil colorado sanducero David Helguera, conocido por haber apoyado el “sí” a derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración, expresó en diálogo con la diaria que hay una “necesidad de rebeldía” dentro del PC, puesto que es una colectividad “que hoy está a trasluces completamente, abúlico, dirigido de forma tal que no nos sentimos representados”.

“Lo mejor que podemos hacer es cambiar las cosas dentro del partido, hablándoles a los colorados o a los uruguayos todos. El PC necesita un grito de rebeldía, de libertad, entusiasmo, vocación. Vamos a tener que debatir el Uruguay que queremos”, agregó.

Rebeldes ya fue presentado oficialmente en Paysandú como una nueva agrupación política, cosa que pasará en Montevideo este jueves a las 18.30 en el Club Brasilero, en 18 de Julio. “La gente lo toma con cierta admiración, el crear una columna dentro del PC de esta forma”, sostuvo Helguera.

Sobre el rol del expresidente, sostuvo que no se quejan ni reniegan de su gestión, aunque sí confirman que no están de acuerdo con cómo lleva la voz cantante del partido. Sostuvo que a los dirigentes del interior “no nos tienen en cuenta”, solamente cuando hay elecciones nacionales: “Lo que pasa es que están muy pegados de más a un sistema presidencialista [en referencia a Luis Lacalle Pou] que dirige una coalición. En mi caso, personalmente, no me siento representado. por eso voté la rosada”, ejemplificó.

Sin plata

Rebeldes nace sin dinero, apuntaron sus dirigentes. Eso se basa, básicamente, en que no tienen dirigentes que tengan cargos en el gobierno. Machado expresó que no tienen “cómo financiar una campaña, pero sí valoramos las ideas y un elemento central que hemos dialogado, que es la ética de los actores políticos. Esos son los pilares”, aseguró.

A modo de ejemplo, citó la actitud de Martín Pérez Banchero, quien renunció a su cargo como director de Turismo luego de haber denunciado distintas irregularidades de su correligionario Germán Cardoso cuando estuvo al frente del Ministerio de Turismo. “Fue muy ética su actitud. Tuvo que renunciar, es una cosa de las que nos molestan de cómo se ha encarado la función de gobernar, creemos que eso debe recuperarse porque el país tiene tradición de ética, de formas correctas de actuar, que nos distinguieron del concierto de América Latina en el siglo XX. Uruguay era distinto a los países de la región”, estableció. Pérez Banchero también es uno de los fundadores del novel grupo.

Por otra parte, la colorada pidió no desentenderse de una “situación difícil” que “están viviendo muchos uruguayos”. “Tenemos que recuperar esa forma que tuvo este pequeño país con grandes riquezas, aprender de los países virtuosos”, como Noruega, opinó, y agregó que en ese país nórdico “la inmigracion tiene los mismos derechos que los noruegos, incluyen a todas las personas que habiten en ese territorio”.

Asimismo, se refirió a las condiciones en las cárceles, algo que han advertido distintos organismos internacionales como autoridades nacionales. Para Machado, las cárceles “no tienen posibilidad de rehabilitar una persona y eso es violar los derechos”. “Hay un montón de cosas contra las que nos rebelamos y estamos dispuestos a analizar, estudiar junto con las personas que están viviendo esos problemas y cambiar el rumbo. Es un movimiento ambicioso”, concluyó.