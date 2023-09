En la coalición siguen ultimando detalles para hacer carne la posibilidad de presentarse en conjunto en las próximas elecciones en varios departamentos. Este lunes ese fue uno de los temas que tocó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), por ejemplo, en cuyo informe se consignó que ante un planteo del diputado Felipe Schipani, que representa al PC “en las tramitaciones del nuevo lema para presentar en las elecciones departamentales”, se resolvió convocar a la Convención colorada para el sábado 14 de octubre y, por otro lado, proseguir las conversaciones sobre la adopción del posible lema común “Coalición republicana”.

En diálogo con la diaria, Schipani explicó que hay dos ámbitos en donde se está trabajando por parte de la coalición la posibilidad de presentarse bajo un lema común en las departamentales. Uno es el ámbito de intercambio político, que por el PC lo integran el ministro de Turismo, Tabaré Viera, y el senador Adrián Peña, y están negociando justamente en qué departamentos se instrumentará la coalición. Por otro lado, está el ámbito del que se está encargando Schipani, referido a la instrumentación de la inscripción del nuevo lema, la parte electoral.

Sobre este último punto, más formal, resta que los demás partidos de la coalición acepten la propuesta de comparecer a la elección bajo ese lema. Schipani explicó que en caso de llevarlo adelante, primero deberán inscribirlo en la Corte Electoral, para lo que se requieren 1.600 firmas; además, el partido debe tener una autoridad provisoria, presentar estatutos y carta de principios y luego, para que el lema pueda participar en las siguientes elecciones, debe obtener al menos 500 votos en la interna de junio de 2024 -en la elección pasada, de 2019, la coalición intentó implementar el lema de la Concertación pero no llegó a la cantidad necesaria-.

En tanto, el sábado, la Convención Departamental del PC de San José resolvió “continuar participando en las futuras elecciones departamentales bajo el lema PC”, lo que choca con la idea de la coalición de presentarse bajo un lema común, pero Schipani subrayó que, de todas formas, en San José no estaba planteado este camino. “Es legítimo que las convenciones departamentales se pronuncien y, en última instancia, van a tener que ser las que resuelvan”, acotó.

Schipani agregó que los colorados saben que no podrán conformar la coalición en los 19 departamentos porque “hay resistencias, obviamente, en el Partido Nacional” (PN), sobre todo en aquellos departamentos donde tiene chances de obtener la reelección de forma holgada. El diputado confirmó que, por ahora, la coalición está encaminada a presentarse en conjunto en seis departamentos: Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha.

Blancos: solos en 12 de sus 15 departamentos

Un dirigente del PN subrayó a la diaria que el “entendimiento” por las candidaturas departamentales dentro de la coalición no implica un “mandato”, es decir, que “el departamento que entienda que no están dadas las condiciones no hará coalición, pero eso no va a perjudicar a la coalición en otros departamentos; no va a haber un toma y daca”. El dirigente blanco puso como ejemplo hipotético que no se van a llevar planteos tales como “si querés coalición en Canelones, me tenés que sacar la de Artigas o Salto”.

En filas blancas analizan la situación en distintos niveles. Por ejemplo, de los 15 departamentos a cargo del PN, para los nacionalistas hay tres en los que es “clave” ir a la elección en coalición: uno de ellos es Rocha, porque el intendente, Alejo Umpiérrez, “necesita el apoyo” del PC y de Cabildo Abierto (CA) para la reelección, subrayó una fuente nacionalista. El otro departamento es Río Negro, dado que el intendente, Omar Lafluf, aún no tiene decidido si se presentará a la reelección, y el tercero es Paysandú, a cargo del nacionalista Nicolás Olivera. En esos tres departamentos es en los que el Frente Amplio (FA) perdió el gobierno en las últimas elecciones.

En los restantes 12 departamentos a cargo del PN los blancos ven una victoria casi “segura”, y por eso no sienten tanta necesidad de formar coalición, porque “como es tan fuerte el arraigo del PN, es hasta conspiratorio contra la posibilidad [de ganar] porque se saca muchísima identidad”. Por ejemplo, en el caso de San José, un dirigente nacionalista subrayó que el PN gana consecutivamente “desde la era [Juan] Chiruchi hasta ahora”, y “salvo que suceda algo muy catastrófico, es bastante difícil que pierda el PN” en ese departamento. En Maldonado, por ejemplo, si bien el intendente, Enrique Antía, no puede presentarse -porque este es su segundo período consecutivo-, los blancos entienden que el PN allí “está muy bien parado”.

Además, el dirigente blanco confirmó que a Río Negro, Rocha y Paysandú se suman los departamentos que están a cargo del FA -Montevideo, Canelones y Salto- como los que ya están más encaminados para ir en coalición. Agregó que “el mayor entendimiento” en este tema lo tienen con el PC, porque con CA todavía no tienen tan conversada la posibilidad de ir en conjunto.

La norma habilita un máximo de tres candidatos por lema, y en algunos departamentos los blancos quieren ir con dos candidatos, por lo que el restante podría ser de CA o del PC. En el PN tienen claro que el menú de candidatos se debe armar luego de la elección de octubre de 2024, dado que es la “foto” del peso de cada partido por departamentos. “Si en Canelones no sacaste diputados, se te complica”, ejemplificó la fuente blanca.

Perrone: en Canelones “la interna blanca está cada vez peor”

En marzo se conocieron las condiciones de CA para conformar coaliciones departamentales con sus socios en el gobierno: comparecer bajo un lema “neutro”, como la Concertación -y no, por ejemplo, Partido Independiente, como en Montevideo en 2020-, y que uno de los tres candidatos del lema sea de CA. “Si eso no fuera posible porque no se quiere, CA va a ir como CA y punto”, sentenció el líder cabildante Guido Manini Ríos.

El diputado de CA Álvaro Perrone, encargado de las conversaciones para concretar la coalición en Canelones por su partido, dijo a la diaria que en ese departamento con CA “no está hablando nadie” y, por lo tanto, al menos del lado cabildante, “Canelones está en cero”. “Yo, [presentar la coalición en] Canelones, lo veo muy difícil, porque la interna blanca está cada vez peor, porque cada vez que intentamos avanzar, la interna blanca no nos permite. Decimos de juntarnos y hablar, y nos contestan ‘sí, pero primero la interna’. Entonces cada vez que queremos conversar del tema, la interna blanca es lo que tranca todo”, sostuvo.

Perrone señaló que está de acuerdo con que el resultado que debería marcar el mapa electoral departamental sería el de octubre de 2024, pero subrayó que “hay que tener un panorama claro antes, para comunicar a los dirigentes”. En cuanto a comparecer con un lema común, Perrone dijo que no está de acuerdo; a su juicio, deberían ir a la elección bajo el lema del partido menos votado -de la coalición-, como fue el caso del Partido Independiente.

Por último, el senador de CA Guillermo Domenech, que ha mantenido conversaciones dentro de la coalición para presentarse bajo un lema común en varios departamentos, dijo a la diaria que todavía “no hay nada concreto”, y que los seis departamentos que mencionan tanto blancos como colorados es donde “es más factible que pueda funcionar algo de eso, pero no es nada cerrado”.

“Nosotros habíamos planteado que queríamos tener un candidato en cada departamento, pero hay departamentos en donde los blancos quieren tener dos, entonces, como solo se puede tener tres, el asunto es medio complicado, pero se está conversando”, finalizó Domenech.