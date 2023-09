El plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra algunos aspectos de la reforma de la seguridad social es uno de los temas que dividen aguas dentro del Frente Amplio (FA). Por eso la libertad de acción –y de opinión– es el camino que la presidencia de la fuerza política considera adecuado.

La postura de la coalición de izquierda fue cuestionada dentro de las propias filas de la oposición. El senador Óscar Andrade planteó que “no es un problema menor” que “la izquierda salga a enfrentar al movimiento sindical”. Laas críticas también llegaron desde el oficialismo. El secretario de la Presidencia y precandidato nacionalista, Álvaro Delgado, fue uno de los que se refirió al tema.

“El FA va a decirle a sus militantes que va a dar libertad de acción. Es un acto de irresponsabilidad política”, expresó Delgado durante el lanzamiento de la Lista 151 del Partido Nacional, que encabeza el subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, este miércoles según recogió Telemundo. El dirigente dijo que “responsabilidad política” es haber impulsado la reforma con “coraje y valentía” porque “había que hacerlo”.

“En vez de plantarse como partido político que aspira a gobernar y decirle a la gente: ‘bueno, podemos coincidir en alguna cosa pero en esto no, la plata de los uruguayos la cuidamos, no se toca, es sagrada’. ¿Qué hizo? Por problemas internos, que tiene una interna importante, prefiere no jugarse y prefieren la comodidad de la libertad de acción, la irresponsabilidad de la libertad de acción”, agregó.