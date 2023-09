Dirigentes de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) denunciaron que el corte en el suministro de agua potable en Durazno fue a causa de la falta de mantenimiento en los equipos de bombeo. Fuentes del sindicato indicaron a la diaria que una de las bombas que estaban funcionando sobre el río Yi tenía “fallas mecánicas”. Según explicaron, “le estaban sonando los rodamientos” y luego de que dejó de funcionar “pusieron a funcionar otra bomba recién reparada que duró cuatro horas y media, lo cual demuestra que de mantenimiento le hicieron poco y nada”.

FFOSE emitió un comunicado denunciando que “la ciudad de Durazno dependió de que una empresa privada restablezca el suministro, lo que explica la imperdonable demora en la normalización del servicio”. Desde el sindicato explicaron que la empresa Ciemsa — constructora de la planta potabilizadora de Durazno e integrante del consorcio Aguas de Montevideo— “trajo una motobomba e instaló una cañería provisoria en la crecida, que es la que está alimentando la planta potabilizadora”. Ciemsa se encarga desde 1989 de la operación y el mantenimiento de estaciones de bombeo en Montevideo (Licitación Pública 397/2011) y brinda servicios de mantenimiento electromecánico en Laguna del Sauce.

Desde FFOSE expresaron que en Durazno no existen electromecánicos trabajando para OSE y que es una situación que se repite a nivel nacional. “Es una sección que están queriendo desaparecer de a poquito, no reponen los cargos cuando se van jubilando los compañeros y recurren a empresas privadas”, declararon fuentes sindicales. Los electromecánicos se encargan del mantenimiento y la reparación de las bombas, y “en muchos departamentos no se pueden hacer esos trabajos por falta de gente”, agregaron.

En ese sentido, manifestaron que lo que sucedió en Durazno “debería poder solucionarlo OSE sin recurrir a servicios tercerizados; es medular mantener las bombas en buen estado y con mantenimiento adecuado, no es la primera vez que fallan”. Además, declararon que debería haber unos “seis compañeros electromecánicos por departamento; en casos como Lavalleja hay sólo uno y en Durazno ni siquiera hay”.

Clientelismo

En el comunicado FFOSE también denuncia que la situación del corte de suministro de agua potable en Durazno fue a causa del “clientelismo político que promueven las autoridades de OSE”.

FFOSE denunció que el cargo de jefa técnica departamental, “principal responsable del funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del departamento”, está ocupado por una funcionaria de la Intendencia de Durazno (IDD) designada en comisión por el presidente de OSE, Raúl Montero, aunque “las vacantes en las jefaturas técnicas deben ser concursables por funcionarios de carrera y con actitudes probadas para cumplir dicha función”.

Además, desde el sindicato expusieron que existen dos cargos de supervisores departamentales que no están ocupados; uno de ellos, al igual que el cargo de jefa técnica departamental, “está en comisión en la IDD”. El sindicato atribuye esta situación al “desmantelamiento que existe sobre OSE, donde no hay cargos medios y los cargos superiores se llenan a dedo”.

Los cargos de supervisores departamentales son cargos medios que están bajo el ala de la jefatura técnica, “que es un cargo fundamental; si es alguien que no tiene mucha idea, que no es funcionario de carrera, se le puede complicar, como fue el caso en esta situación”.