“Mírame, yo te estoy mirando / vos sabés que te estoy mirando”, cantaba Diego Drexler mientras lo miraba atentamente el presidente, Luis Lacalle Pou, este miércoles, en el cierre de la inauguración del primer albergue para animales en vía pública del programa nacional del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que en Florida y otros departamentos gestionará la organización Cero Callejero. “Mírame”, la canción de Drexler, señaló Sánchez, es el himno de Cero Callejero.

En ese marco hubo oratorias con énfasis en celebrar el acercamiento a un problema en común, así como un pedido del mandatario al sector privado de hacer posible que este y los futuros albergues se sostengan, pues la alimentación y el mantenimiento de los animales se afrontará con los recursos económicos que Cero Callejero y otras organizaciones logren por medio de colaboraciones y de herramientas como el Sistema de Donaciones Especiales con exoneración fiscal.

Lacalle Pou exhortó “al sector privado a que siga apoyando, porque una vez que la rueda esta empieza a andar, no se puede frenar, porque acá va a haber animales que hay que cuidar, alimentar, curar, mantenerlos limpios”, sostuvo. El albergue inaugurado el miércoles en Florida, en un predio de 11 hectáreas, implicó una inversión de 15.680.000 pesos, con la construcción de 700 metros cuadrados que además de caniles y otros espacios acondicionados para los animales cuenta con una policlínica veterinaria y un espacio para la realización de talleres. En una primera etapa está prevista una capacidad para 300 animales entre perros, gatos y caballos, pero en su etapa de funcionamiento pleno podrá albergar hasta 500 animales.

Lacalle definió la inauguración del primer albergue como “un mojón importantísimo” para avanzar “en un tema que no digo que era una utopía, pero sí un sueño muy lejano”. “Es un tema del cual, muchas veces, se habla desde el punto de vista del problema”, resaltó, añadiendo que, en tal sentido, son constantes las tensiones. “Aquí se ven tensiones que, por suerte, todas tienen la misma solución positiva. La solución negativa la conocemos todos, tiende más a la barbarie, mientras que la positiva requiere una evolución, requiere civilización, y obviamente requiere esfuerzo y dinero”, evaluó.

En el acto, en el que también hablaron la coordinadora general del Área de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, María de Lima, el intendente Guillermo López y el director de Obras Facundo Urbán, la directora general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernanda Maldonado, señaló que a nivel nacional se llevan más de 120.000 animales castrados y más de 140.000 ingresados al Registro Nacional de Animales de Compañía.

“La posibilidad de salud y libertad”

La segunda inauguración en la que estuvo Lacalle Pou en Florida, el miércoles por la tarde, fue la de un centro diurno para atención a personas con uso problemático de drogas, ubicado en el barrio Curuchet. Desde principios de mes funciona ya como Dispositivo Ciudadela, y gradualmente incorporará recursos humanos –está previsto un equipo técnico de más de diez miembros– para trabajar diariamente con unas 30 personas. Funciona mediante un convenio entre la Junta Nacional de Drogas, la Intendencia de Florida, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Desarrollo Social y otras 12 instituciones públicas y privadas.

En la inauguración, en la que también estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el director de Salud y Gestión Ambiental de la comuna, Germán Lapasta, dijo que para él, “en lo personal, después de uno haber pasado por esta enfermedad”, la instalación del centro era algo que tenía “en el debe”. “Es una pelea a diario. No hay que creer que nos recuperamos para siempre”, dijo, emocionado, y manifestó su deseo de que “cada vez haya menos droga en Uruguay”.

Por su parte, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, remarcó que “el uso no se hace problemático porque la persona se tropieza con las drogas”, sino que “antes que la droga, por la persona pasaron cosas que impactan en el mundo interno”, y “hasta que no entendamos que no es un adicto sino el protagonista de una peripecia vital, no vamos a abordarlo en toda su complejidad”.

Lacalle Pou, que cerró la actividad jugando un partido de ping pong en los fondos del centro diurno, señaló durante el acto que es necesaria una política que haga foco “en lo que siente la persona”, y manifestó que “la posibilidad que tenga una persona de acceder o no a un lugar como este es la posibilidad de salud y libertad”. “Todo el mundo merece una segunda oportunidad. El tema es que la tenga”, cerró.