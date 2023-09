La posible sustitución de Juan Gómez, que ocupa el cargo de fiscal de Corte en forma subrogante luego de la renuncia de Jorge Díaz (desde octubre de 2021), es un tema que está en la agenda de varios legisladores del oficialismo y es recurrente en las conversaciones en los pasillos del Palacio Legislativo. Por estos días, según pudo saber la diaria por varios legisladores de la coalición, entre los senadores Graciela Bianchi (Partido Nacional) y Adrián Peña (Partido Colorado) surgió el nombre del abogado Juan Miguel Petit, quien ejerce como comisionado parlamentario para el sistema penitenciario desde 2015, como posible candidato a ocupar el cargo de Gómez.

Según supo la diaria, ambos senadores pensaron en Petit porque es bien visto por todos los partidos políticos, algo que es fundamental para poder cambiar al fiscal de Corte, dado que el oficialismo precisa los votos del Frente Amplio: el artículo 168 de la Constitución establece que al fiscal de Corte lo designa el presidente de la República con venia de la Cámara de Senadores, “otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes”.

La idea de que sea Petit se estrelló antes de que pudiera despegar, ya que se la plantearon –de manera informal– y la rechazó. El diputado colorado Ope Pasquet confirmó a la diaria que le comentó la idea al comisionado parlamentario –a quien conoce desde hace muchos años– en el estacionamiento del Palacio Legislativo, pero Petit, amablemente, la descartó. En contacto con la diaria, Petit le bajó el perfil al asunto: señaló que se trató de “alguna charla con amigos” y “nada en serio”.

Intenciones de reflotar el triunvirato, pero con “poca esperanza”

A su vez, en el oficialismo hay quienes siguen insistiendo con que se implemente el triunvirato para dirigir la Fiscalía, una propuesta que está sobre la mesa desde 2020 y que tiene al exfiscal y actual diputado colorado Gustavo Zubía como uno de los promotores más entusiastas. La idea quedó plasmada en un proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, pero que no ha tenido mucho movimiento. La senadora Bianchi está siguiendo el tema y subrayó a la diaria que es “prioridad” y agregó que si la iniciativa estuviera en el Senado, “ya estaría sobre la mesa”.

Por su parte, el diputado blanco Mario Colman, que integra la comisión, dijo a la diaria que “no hay una posición política de la bancada” nacionalista sobre el tema, así que por el momento la iniciativa está quieta, y subrayó que no le han indicado “ninguna urgencia” para tratar el proyecto, aunque Zubía les pidió una reunión y sabe que Bianchi está interesada en el asunto.

A su vez, Zubía dijo a la diaria que tiene “poca esperanza” de que el proyecto de triunvirato llegue a buen puerto, y la información dentro de la coalición sobre los posibles apoyos “ha sido muy contradictoria”. El diputado subrayó que le ha pedido una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para hablar del tema, pero como no lo ha recibido, no puede ir por la vía directa para conocer su opinión sobre la iniciativa.

“Si una persona no te da entrevista y no te da explicaciones, yo, por lo menos, que pertenezco a la guardia vieja, no voy a salir a mendigar [una] entrevista. No me la dio, no puedo hablar con él, así que, lamentablemente, no prospera. Es un proyecto que tendrá su capacidad de ser discutido y todo, pero es una forma de salir del interinato de Gómez, porque la Fiscalía no puede seguir in aeternum bajo interinato”, sostuvo.

El diputado recordó que el Compromiso por el País, que apoyaron todos los partidos de la coalición antes del balotaje de 2019, en el punto 6 prevé una “reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, creando cargos y fiscalías especializadas”. Zubía subrayó que ha intentado hacer valer ese punto, pero piensa que es Lacalle Pou “el que no quiere impulsar el tema del triunvirato”.

En tanto, el diputado Eduardo Lust, exintegrante de Cabildo Abierto, dijo a la diaria que la idea de un triunvirato para dirigir la Fiscalía es “un disparate”, y significaría “el fin”, porque sería integrado por “un blanco, un colorado y un frenteamplista”, uno de los miembros sería el fiscal de Corte, en calidad de presidente, “y dos directores más que se encargarían de las tareas administrativas”. Por lo tanto, para Lust, a los efectos, “es lo mismo” que está ahora.