A principios de 2020, el diputado colorado Gustavo Zubía inició conversaciones a nivel de la coalición y con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para promover una reformulación de la Fiscalía General de la Nación (FGN), con el fin de quitarle poder al fiscal de Corte. Su propuesta se plasmó en un proyecto de ley que ingresó a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes a mediados de ese año, pero no llegó a tratarse porque no tuvo el apoyo del Partido Nacional (PN) y del propio presidente en ese momento, aunque para Zubía esa negativa “no fue definitiva”.

En abril culminaría formalmente el mandato de Jorge Díaz al frente de la Fiscalía -que desde su renuncia, en octubre de 2021, ocupa de manera interina Juan Gómez-, y con la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración a punto de terminar, Zubía quiere reflotar la iniciativa y asegura que “hay ambiente” para que prospere porque hay legisladores de la coalición “cercanos al presidente” que le han manifestado interés en el proyecto. Aunque fuentes de Fiscalía explicaron a la diaria que Gómez no tiene que dejar el cargo en abril necesariamente y puede seguir mientras el sistema político no designe a alguien más, para Zubía el fin del período es una instancia propicia para volver a dar la discusión, y considera que si triunfa el No en la instancia electoral del 27 de marzo se allanará el camino para que su proyecto avance en el Parlamento.

En diálogo con la diaria, Zubía recordó que elaboró la iniciativa en respuesta a la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y la creación de la nueva FGN, que a su entender otorgan “enormes poderes para el fiscal general” que lo hacen “el funcionario público con mayores poderes” después del presidente, “porque tiene el control de todos los que piden responsabilidad penal en el país”. “Frente a esos poderes enormes, no sólo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito administrativo”, que incluyen la posibilidad de iniciar sumarios y establecer las bases de los concursos, la idea es “bajarle un poco esas posibilidades enormes que tiene de dirigir, y establecer un sistema colegiado”, indicó Zubía.

El proyecto de ley, que ingresó a la cámara baja con las firmas de los colorados Zubía, Felipe Schipani, María Eugenia Roselló, Martín Melazzi, Ope Pasquet y Conrado Rodríguez, crea un Directorio de tres miembros para dirigir la FGN dos fiscales, con la aclaración de que “la competencia del Directorio no afecta la que corresponde, en el orden jurisdiccional” al fiscal de Corte, “establecida por la Constitución de la República y las leyes pertinentes”. Asimismo, se explicita que el órgano será presidido por el procurador general. Zubía explicó que en su planteo el fiscal de Corte mantendría la competencia “en las funciones jurisdiccionales; es decir, en la representación que tiene ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ)”, pero compartiría las potestades en la fase administrativa, en lo que respecta a “traslados, concursos, sumarios, sanciones e instrucciones generales”.

Aunque los tres directores serían designados por el Poder Ejecutivo, Zubía afirmó que requerirían de venia del Senado con los votos de tres quintos de los componentes, y que eso garantiza “necesariamente la coparticipación” con el órgano legislativo.

Zubía aseguró que influyó en su iniciativa la “evaluación histórica de la gestión de Díaz”, sobre la cual dijo tener “un juicio crítico intenso”. Puso como ejemplo que “inició muchos sumarios y aplicó sanciones a varios fiscales (por lo menos en seis casos, que yo recuerde), que luego fueron anuladas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, y consideró que “metía cuchillo a fondo”. “Capaz que viene otro fiscal con otro perfil, pero estamos ante lo mismo: es un cargo que tiene enormes poderes, y así como la SCJ lo tiene difuminado en cinco miembros, parecería importante [en Fiscalía] difuminarlo en tres miembros para tomar decisiones”, opinó Zubía.

Goñi: el proyecto se va a retomar este año

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, integrante de la Comisión de Constitución, confirmó que este año se va a retomar el tratamiento de este proyecto, pero aclaró que a nivel de su partido todavía no se adoptó una definición, y opinó que el tema “debería tratarse desde la coalición”. Asimismo, afirmó que sería “importante” que “se pueda discutir desvinculado, independiente, de designaciones próximas”, y apuntó que precisamente en 2020 no se consideró “conveniente” avanzar en el proyecto por la proximidad con la finalización del mandato de Díaz.

El presidente de Cabildo Abierto (CA), Guillermo Domenech, y senador del partido, reafirmó su postura favorable a la iniciativa de Zubía, como lo habían manifestado desde su partido en 2020, en el entendido de que “sería bueno colectivizar la FGN, a imagen y semejanza de la SCJ”. Aunque aclaró que no se ha tratado “formalmente” el tema en el seno del partido, opinó que “va a tener andamiento” y “un ambiente favorable” en CA. Consultado sobre si a CA, si prosperara el proyecto, le interesaría proponer un director en representación del partido, dijo que “siempre es interesante” y que “a cualquier partido le interesa tener representantes en todos lados”, pero apuntó que no se han manejado nombres por ahora.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que la cercanía con el final formal del período de Díaz (abril de 2022) es “una buena instancia, sin duda” para retomar el proyecto, que calificó como una “propuesta razonable”, dado que “el máximo órgano del Poder Judicial”, que es la SCJ, “es colegiado”, así como los tribunales de apelaciones. “No creo que haya razones para no hacer colegiada a la Fiscalía, más con el rol que tiene a partir de la reforma del CPP”, analizó. No obstante, recordó que en su momento Zubía planteó incorporarlo a la LUC, para lo cual “no hubo acuerdo” y no se mostró seguro en cuanto a que pueda “haber algún cambio de opinión en los otros partidos de la coalición”.

En tanto, el diputado Iván Posada aseguró que el Partido Independiente “es partidario de la institucionalidad actual de la Fiscalía de Corte y por ende, entendemos que no hay que innovar a este respecto”.