El presidente Luis Lacalle Pou recibió este jueves en la Torre Ejecutiva al senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, y a la salida del encuentro, el legislador volvió a transmitir su malestar con el desempeño del actual fiscal de Corte, Jorge Díaz. CA había presentado una solicitud a Presidencia para que se cursara la destitución de este funcionario, luego de que dispusiera una investigación administrativa a la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, que archivó la causa contra el ex intendente nacionalista Carlos Moreira.

“Sobre el pedido de destitución no hablamos, pero sí hablamos algo relacionado –yo traje el tema–, por los atropellos que se siguen dando a los principios del derecho con acciones desde la Fiscalía que ya son intolerables”, dijo Manini Ríos en una rueda de prensa, y adelantó que en los próximos días habrá novedades al respecto.

Si bien el legislador prefirió no dar más detalles sobre el tema, uno de sus compañeros de bancada, Raúl Lozano, dijo a la diaria que la Fiscalía “ha hecho una serie de atropellos” y Díaz “utiliza sus poderes en los distintos fiscales y en distintos casos”, incluso por fuera del derecho. Como ejemplo, citó la demanda que la fiscal Sandra Fleitas le hizo al Estado por cuatro millones de pesos y 40.000 dólares a raíz de resoluciones de Díaz. Fleitas fue suspendida por seis meses por Díaz, pero luego el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la sanción por cuestiones de forma. No obstante, el tribunal coincidió con la investigación administrativa de la Fiscalía en cuanto al tema de fondo: la actuación de Fleitas “enrarece la transparencia con la que debió actuar” y en más de una ocasión “empañó su función y la reputación de la Fiscalía”. Días atrás, la Fiscalía ratificó la sanción: esta vez fue una sanción por cuatro meses y 20 días.

“A Díaz cuando no le gusta algo, no respeta la independencia y hace procedimientos de investigaciones administrativas. Hay unos cuantos casos y no fue sólo con Charquero”, aseguró el senador de CA.

Lozano admitió que a nivel parlamentario han habido conversaciones informales para impulsar una reforma que implique que la Fiscalía pase a ser dirigida por un organismo colegiado. Ese proyecto se materializará la semana que viene, cuando ingrese un proyecto presentado por el diputado colorado Gustavo Zubía. Según dijo Lozano, en la bancada de CA hay acuerdo para apoyar el proyecto de Zubía, aunque “habrá detalles que ajustar”. El legislador recordó que la reforma de la Fiscalía estaba prevista en el programa de gobierno de CA.

La iniciativa de Zubía implica que la Fiscalía pase a ser dirigida por un directorio de tres miembros que ejercerá la “jerarquía administrativa del servicio”. Este directorio, dice el proyecto, no afectará las competencias del fiscal de Corte que están establecidas “en la Constitución de la República y a las leyes pertinentes”. Pero además del fiscal de Corte se integrarán dos fiscales letrados con sede en Montevideo, que serán designados por el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, “para desempeñar durante el período de gobierno correspondiente”. Esa designación deberá ser efectuada previa a una venia de la Cámara de Senadores, “por un número de votos equivalente a los tres quintos de los componentes [...] o, en su caso, por mayoría absoluta”.

Según Lozano, de aprobarse esta reforma se podría evitar, por ejemplo, que Díaz continuará “actuando de forma arbitraria”.

La propuesta de Zubía será presentada no sólo con su firma, sino con la de varios legisladores colorados, por lo que se espera que el proyecto cuente con el apoyo de toda la bancada. El tema será tratado en el Comité Ejecutivo Nacional del PC la semana que viene y lo más probable es que el órgano colorado le dé un espaldarazo al proyecto del ex fiscal. Tanto Zubía como el diputado Ope Pasquet, otro referente de la bancada en temas jurídicos, son partidarios de la Fiscalía colegiada desde hace tiempo, incluso desde antes que asumiera el actual gobierno, dijeron fuentes de la bancada colorada.

Pero el tema no está definido en el Partido Nacional (PN). Aún no ha sido tratado ni en la bancada de senadores ni en la de diputados, y posiblemente se comience a estudiar la próxima semana. La senadora Graciela Bianchi dijo a la diaria que a título personal es crítica de cómo funciona el régimen acusatorio “tal como está planteado” y que “faltan autoridades y equilibrios” que permitan “neutralizar el poder de la Fiscalía”. No obstante, sostuvo que si bien la Fiscalía tiene actualmente un “enorme poder”, Díaz actúa, a su entender, “de acuerdo a las potestades que le da la ley”. Además, dijo no estar de acuerdo con “tocar” a Díaz, “destituirlo, ni nada que se le acerque”. Bianchi explicó que todavía no ha accedido al proyecto y esperará a ver el texto para opinar sobre la iniciativa de Zubía.

Además, en la bancada nacionalista hay quienes creen que no es pertinente impulsar esta iniciativa. Un diputado del PN explicó a la diaria que en la bancada “no hay ambiente” para promover el proyecto. Como para elegir o destituir al fiscal de Corte se precisan tres quintos de los votos de la Cámara de Senadores, de entrar en vigencia el proyecto permitiría realizar una “destitución indirecta” de Díaz, explicó, ya que se podría dejarlo en minoría solamente con una mayoría absoluta. Además, indicó que el período de Díaz al frente de la Fiscalía General de la Nación culmina a principios de 2022, por lo que tampoco amerita dar una lucha parlamentaria por algo que durará menos de dos años. “Lo más lógico es que el colegiado comience a regir una vez que culmine el período de Díaz”, expresó.