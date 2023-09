El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, recibió este miércoles al exdiputado colorado Fernando Amado, actual líder del grupo Unión de Izquierda Republicana (UNIR), en lo que fue el puntapié oficial de las conversaciones que mantendrá la fuerza política luego de aprobar, a principios de este mes, un documento que determina las características que deberán tener las alianzas electorales que hará la oposición de cara a las elecciones nacionales de 2024.

Fernando Amado, Fernando Schiavoni y Fernando Pereira en la sede del Frente Amplio. Foto: Alessandro Maradei

En una rueda de prensa Pereira planteó lo que ha dicho otras veces: el lema de este proceso que se inicia es “construir un Frente Amplio más frente y más Amplio”, que contenga “dentro de esa amplitud” a sectores “que no pertenecen al FA y que provienen del batllismo, que provienen del nacionalismo, que provienen de Cabildo Abierto”. En ese sentido, apuntó que esta fue “la primera reunión de muchas” con espacios y agrupaciones “que no comulgan con las ideas del gobierno, que no están de acuerdo con la opacidad que ha tenido el gobierno en temas sustanciales”.

Según Pereira, existe una “preocupación” frente a “lo alejado que está el presidente de los problemas que tienen las organizaciones” y de “los problemas más importantes de la gente”, que lo llevan “a decir que hay buenas gestiones donde entran 30 funcionarios a dedo, nueve de ellos ediles de la lista 404 [o] de la lista de Germán Coutinho”; es así, dijo, que esta “amplitud” que se busca es en aras de “una alternativa a esa forma de gobernar”.

“Tenemos que construir la mitad mayor, pero esa mitad mayor no es homogénea”, sino que “contiene personas que priorizan el ambientalismo, personas que priorizan otras causas sociales, trabajadores, jubilados”, es decir, sensibilidades que la oposición “tiene que captar para hacer transformaciones profundas”, porque “Uruguay está esperando que llegue otro gobierno transformador”.

A partir de ahora, según confirmó el dirigente, mantendrá reuniones con “decenas” de organizaciones. “Si el FA hoy puede tener optimismo es porque entre el 42% y el 43% de los uruguayos” lo votarían hoy, lo que “no es triunfalismo, es optimismo” que debe ser construido con esa mayoría, planteó.

El documento que se aprobó en el último plenario establece que “la presentación jurídico-electoral del acuerdo se realizará con el lema Frente Amplio”. Consultado al respecto, Pereira señaló que el plan es “ampliar el Frente Amplio sin perder identidad”, y en este sentido “el lema Frente Amplio es identitario y nadie nos recomendaría salir de ese lema”. “Lo que vamos a armar es un paraguas más amplio para que puedan entrar aquellos que no se sienten parte del FA, y eso lo vamos a discutir con ellos”, sostuvo.

“No nos es indiferente que Uruguay tiene dos bloques políticos”

“Vinimos a escuchar”, dijo Amado a la prensa al salir de la reunión. “Para nosotros era importante venir a escuchar sobre lo que tiene que ver con la conformación de un bloque progresista, amplio, que incluya fuerzas políticas que están por fuera del FA”, porque ser batllistas implica, para UNIR, “una guía” que los hace estar “convencidos de la necesidad de generar alianzas estratégicas, políticas, electorales, sociales, para ser alternativa de gobierno”.

En esa línea, Amado afirmó que UNIR fue a “escuchar qué más había para aportar por parte del presidente del FA vinculado a la estrategia” de alianzas, en el entendido de que es “absolutamente trascendente la necesidad de generar espacios de intercambio con el FA y con los distintos aliados que puedan generarse en una entidad mayor”.

“No nos es indiferente que Uruguay tiene dos bloques políticos y por algo estamos acá”, agregó; para Amado es “evidente” que “el batllismo de [José] Batlle y Ordóñez es progresista, es de cambio, y en ese sentido no podríamos estar en otro lado”. “No podría un grupo político como el nuestro, que se guía por el batllismo histórico, entender como una posibilidad una coalición liderada por el herrerismo”, señaló, si no que debería sumarse a “una posibilidad de un gobierno que no sólo administre la realidad, sino que la cambie”.